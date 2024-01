Une ferme transforme les surplus végétaux en bacon

Marc-Olivier Daunais, copropriétaire du Domaine Horizon à Granby, récupère des denrées jetées dans les conteneurs afin de nourrir ses animaux. (Catherine Trudeau/La Voix de l'Est)

Partenaires dans la vie et en affaires, Marc-Olivier Daunais et Isabelle Pelchat font dans la production porcine depuis environ trois ans. Une idée née sous les tumultes de la pandémie qui s’est concrétisée sur une terre agricole située sur le chemin Giard.

«Nous sommes devenus fermiers par erreur! Au départ, nous avons acheté notre domaine sans savoir qu’il s’agit d’une terre agricole. On a débuté en autosuffisance. Une exploitation sans nom d’entreprise destinée à la famille et aux amis. Et le projet a grandi. Aujourd’hui, nous comptons quelques dizaines de porcs en pâturages extérieurs.» — Marc-Olivier Daunais, copropriétaire du Domaine Horizon

Pénurie de main-d’œuvre, manque de ressources, horaires chargés et épuisement professionnel. Dans les circonstances, Marc-Olivier Daunais a délaissé le domaine de la mécanique pour se consacrer à son projet fermier à temps plein. Le producteur porcin ne regrette pas la décision. Puisqu’à l’époque, la vie professionnelle prenait tout simplement trop de place.

Souci environnemental

Le Domaine Horizon est ainsi né. Une entreprise gérée par des passionnés ayant à cœur l’esprit de famille, l’alimentation saine et le bien-être animal.

«Au départ, nous ne voulions pas d’une production traditionnelle dans des bâtiments clos. On voulait utiliser tout le terrain disponible en s’inspirant de projets de fermes extérieures, vus notamment en Europe, qui prônent le bien-être maximal des animaux. Et nous voulions produire une viande saine. Sans antibiotique ni hormone», explique M. Daunais.

De son propre aveu, Marc-Olivier Daunais est devenu fermier par accident. Une décision qu'il ne regrette pas visiblement. (Catherine Trudeau/La Voix de l'Est)

Puis, les entrepreneurs ont fait le vœu de réduire leur empreinte écologique au maximum. Aux balbutiements, les restants de table suffisaient pour satisfaire les quelques cochons se trouvant sur la terre familiale. Mais une fois le projet bien en selle, il fallait user de créativité afin de trouver les bonnes quantités d’aliments permettant de nourrir une quarantaine d’animaux.

Les producteurs ont alors misé sur l’utilisation des surplus alimentaires de grandes chaînes. Une solution à la fois écologique et économique, qui respecte le concept d’économie circulaire. En plus de diminuer l’empreinte environnementale, la mesure permet au producteur de réduire considérablement ses coûts de production.

«Une solution plus exigeante en termes de temps, mais ça nous permet d’offrir un produit compétitif. En plus d’être santé, il est à portée de main dans le contexte économique actuel», juge Marc-Olivier Daunais.

Pour ce faire, les responsables de la petite ferme ont entamé des recherches de partenaires dans la communauté ouverts à leur fournir les surplus végétaux. Ils ont obtenu le soutien de Synergie Haute-Yamaska, un projet favorisant une transition vers une économie circulaire. La ferme a obtenu les résultats souhaités en bâtissant un réseau «fiable et solide».

Des quantités «astronomiques»

Lorsqu’un partenaire détient des surplus disponibles, l’équipe du Domaine Horizon se dirige sur place en camion et récolte les denrées afin que le tout ne soit pas gaspillé. L’opération se déroule durant les week-ends, puisqu’en semaine, des organismes communautaires passent afin de récupérer des denrées.

Le producteur est bien placé pour témoigner du fléau de la surabondance. Dernièrement, il a reçu des quantités «astronomiques» de cantaloups. Rappelons que ce fruit est à l’origine d’une éclosion récente de salmonellose au pays. De quoi causer l’accumulation dans les entrepôts.

Lors de notre passage à la ferme, Marc-Olivier Daunais nourrissait ses bêtes avec des cantaloups. (Catherine Trudeau/La Voix de l'Est)

Sans parler des bonnes patates. Au cours des dernières semaines, la ferme a obtenu environ 2 500 livres de pommes de terre qui, autrement, auraient été jetées. Un voyage a été nécessaire pour les recueillir.

«L’été, on récupère 2 500 livres de légumes par semaine. Des fois plus! Et nous comptons augmenter la quantité au cours de la prochaine saison estivale. Un déchet pour un peut devenir une solution pour un autre. Un levier économique même», avoue Marc-Olivier Daunais.

Selon lui, le suremballage des aliments représente un autre fléau environnemental.

«Des fois, c’est terrible! À la ferme, facilement, on va récupérer deux conteneurs pleins de papier aux deux semaines. L’été, autant par semaine! Lorsqu’on reçoit une palette de concombres anglais emballés individuellement, ça fait beaucoup de papier. Sans parler du plastique et du carton», déplore M. Daunais.

D’ailleurs, la MRC de la Haute-Yamaska fournit les bacs de recyclage aux entreprises qui en ont besoin. Et elle offre le ramassage. Une mesure applaudie par le producteur porcin.

La poursuite d’un idéal

La ferme de Granby compte bien poursuivre sur sa lancée et même réduire davantage son empreinte écologique. Marc-Olivier Daunais est d’avis qu’un simple petit geste posé au quotidien peut s’avérer positif pour l’environnement.

En quelque sorte, le Domaine Horizon transforme des surplus de légumes en bacon. La ferme livre les coupes personnalisées aux clients ayant préalablement réservé leurs bêtes, évitant le gaspillage de viandes d’après M. Daunais.

«Tout est récupérable dans le cochon. Du savon, des os à moelle, des têtes fromagées, de la patte à ragoût. Sans parler des coupes de viande. Notre production est pratiquement sans déchet et nous travaillons vers l’idéal. Ça fait parti des projets avec la création de notre boutique d’ici deux ans», conclut-il.

Pour plus d’information en lien avec l’entreprise, il suffit de visiter son site web.