Un anti-masque coupable de menaces envers François Legault sur TikTok

Entre les mois de mai et septembre 2022, Jimmy Brodeur a tenu des propos menaçants envers François Legault, Dr Luc Boileau, Dr Horacio Arruda, les ministres Geneviève Guilbault et Christian Dubé, ainsi que tous les fonctionnaires et policiers du Québec, sur le réseau social TikTok.

L’homme de 43 ans qui se représente seul a finalement reconnu sa culpabilité… après plusieurs explications du juge Mario Tremblay.

Il était prêt à reconnaître qu’il a tenu les propos, mais pas son intention de faire du mal.

«Si vous soutenez que ces propos-là ont dépassé votre pensée, il faut qu’on fasse un procès», a fait remarquer le juge Tremblay.

Mais Jimmy Brodeur a finalement reconnu avoir écrit les commentaires sur TikTok avec une intention sentie, de sorte que les personnes visées pouvaient craindre pour leur sécurité.

Jimmy Brodeur a déjà été reconnu coupable à l’automne 2023 pour un méfait commis dans un centre sportif de Donnacona. Le père de famille avait détruit une «station Purell» en insultant les employées de l’endroit, parce qu’il refusait de porter le masque.

L’accusé, qui travaille pour le gouvernement dans le département informatique, a bénéficié d’une absolution conditionnelle pour conserver son emploi après des observations sur la peine devant la juge Sarah-Julie Chicoine.

Menaces de mort

Pendant certaines périodes entre 2020 et 2022, plusieurs agents en cybercriminalité effectuaient des surveillances sur les réseaux sociaux, comme plusieurs menaces déferlaient sur les comptes des politiciens relativement à la gestion de la pandémie.

Un citoyen signale alors le commentaire de Jimmy Brodeur, effectué sur le compte d’un autre utilisateur. Sous une vidéo montrant la conférence de presse du Dr Boileau, Brodeur a écrit : «Si j’ai un gun je lui criss une balle dans la tête, ce caliss là de bois de l’eau. Pus je le manque pas le tbk, je suis tireur d’élite [sic].»

Ce commentaire a amené l’enquêteur de la Sûreté du Québec à vérifier le compte de Brodeur, qui avait publié quelque 160 vidéos sur son profil en date du 5 septembre 2022. Environ cinq publications ont été jugées problématiques selon le corps de police provincial.

La procureure Me Valérie Bélizaire-Joseph a décrit les propos menaçants au juge Tremblay.