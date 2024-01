Le Mont-Sacré-Cœur perd son directeur général

«Je suis un ancien élève en plus, précise l’homme de 55 ans. Ça commence à faire assez! C’est un poste exigeant et je veux penser à moi et à ma santé. Je veux aussi laisser la place à d’autres et la possibilité, pour le collège, d’avoir du sang neuf.»

Si la pandémie a été difficile pour à peu près tout le monde, elle l’a été particulièrement pour les directeurs d’établissements scolaires qui ont eu à composer avec les directrices sanitaires fluctuantes, la gestion des employés et les élèves à récupérer.

Claude Lacroix reconnaît que ce fût une période difficile pour lui.

«Ç'a été le début de ma réflexion, dit-il. Je ne reconnaissais plus mon école. Si ça s’était poursuivi, j’aurais arrêté là.»

Heureusement, les élèves ont pu regagner leurs classes et «le Mont», comme plusieurs l’appellent, a conservé son DG pendant encore plusieurs mois.

M. Lacroix dit avoir apporté «un côté humain», une certaine chaleur, au collège anciennement dirigé par des frères. Celui qui en a été le premier dirigeant laïque conserve d’ailleurs des liens avec plusieurs anciens élèves et membres du personnel.

Il se félicite aussi d’avoir instauré une Classe des stratégies intégrées qui, à l’opposé de l’image de l’école privée qui «écrème» les élèves pour n’en garder que les meilleurs, aidait les enfants en difficulté à surmonter leurs défis.

«L’objectif, c’était qu’ils deviennent des élèves réguliers, et j’ai eu de beaux succès.»

Agilité

Un collège doit toujours se tenir à jour dans les méthodes d’apprentissage afin de rejoindre les jeunes, souligne le DG.

«Les élèves ont changé. Ils sont davantage connectés, dans l’action et critiques. On ne peut plus leur enseigner comme avant. Je pense qu’une de nos forces, c’est l’agilité que nous avons conservée, et ce, sans céder aux modes. L’école de demain doit toujours être à l’affût du changement.»

Claude Lacroix, qui partira à l’été prochain, dit laisser un collège en bonne santé financière. Loin de la période creuse du milieu des années 2010 où, à la faveur d’un recours collectif visant d’anciens enseignants religieux du collège, le Mont-Sacré-Cœur a vu le nombre de ses inscriptions chuter, même si plus aucun religieux n’y enseignait.

«On a perdu beaucoup d’élèves», reconnaît le DG, ajoutant que le nombre d’inscriptions a depuis remonté la pente.

M. Lacroix ne fera pas que «regarder les autobus passer» après sa retraite du collège, mais il dit ne pas avoir de plan précis.

«Il faudra que je trouve quelque chose. Mais je ne vais pas retourner directeur d’école!»