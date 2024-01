La famille Bettez a «hâte de témoigner»

Selon Me Jessy Héroux, représentant de la famille Bettez, ces derniers ont «hâte de témoigner» afin de laver le nom de Jonathan, toujours considéré comme l’un des principaux suspects du meurtre de Cédrika Provencher. Il soutient que le dossier est sur la glace depuis 9 mois, entre autres parce que la SQ refuse de communiquer les documents qui émanent de l’enquête.

«Ces documents sont importants pour nous, parce qu’ils vont nous permettre d’établir qu’il n’y a aucun élément de preuve tangible qui permet de relier Jonathan à la disparition de Cédrika Provencher», a affirmé le juriste. «Ces documents-là nous permettent aussi de démontrer tout l’acharnement dont on a fait preuve à l’égard de Jonathan et de sa famille.»

La journée de lundi est donc réservée à gérer une demande de l’avocate du procureur général du Québec, Me Ruth Arless-Frandsen afin qu’une partie des procédures se tiennent à huis clos, sans possibilité pour les médias d’avoir accès aux débats. Le clan Bettez s’y oppose, appuyé par les avocats de Radio-Canada qui exigent que le procès soit ouvert à tous.

«La SQ refuse que les procédures se tiennent complètement publiquement. On demande des huis clos, on demande de procéder ex parte, on demande des interdits de publication. Il y a une certaine ironie à ce qu’on essaie de limiter la publicité des débats et l’accès du public aux informations, dans un contexte où l’on sait que la Sûreté du Québec a elle-même médiatisé l’affaire», a poursuivi Me Héroux avant d’aller plaider devant le juge Gregory Moore.

Plus d’informations à venir.