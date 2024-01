Mégan Ouellet-Lamontagne: parfait équilibre entre mannequinat, réseaux sociaux et télévision

Mégan Ouellet-Lamontagne taille sa place dans le monde du mannequinat et des réseaux sociaux. (Jailli)

Mégan est âgée de 25 ans et habite Montréal depuis environ six ans. Sa carrière de mannequinat a commencé alors qu’elle était encore dans la région, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à l’enfance.

Sa maman dans le domaine de la publicité, ainsi que sa personnalité pétillante, amène Mégan à travailler devant l’objectif. Passionnée alors de danse, Mégan aime performer et retrouve ce plaisir en participant à différentes séances photos.

À l’adolescence, Mégan se fait approcher par des agences, de par les réseaux sociaux. Le contact est direct, mais d’une certaine froideur, alors que les agences ne s’intéressent qu’à ses mensurations.

Les ambitions de Mégan s’effritent : trop petite, du haut de ses 5 pieds 4, on lui indique qu’elle n’a pas le physique de l’emploi. Mais, la jeune femme n’abandonne pas et prend toutes les opportunités qui s’offrent à elle, pour le plaisir.

Mégan Ouellet-Lamontagne est originaire de Chicoutimi. (Courtoisie/Mégan Ouellet-Lamontagne)

Ce n’est que plus tard, dans la métropole, que Mégan s’y consacre plus sérieusement. Elle joint l’agence Humankind. «Ç'a été un coup de cœur instantané. J’ai vraiment senti qu’il y avait de la place pour que je travaille telle que je suis, sans jamais sentir de pression d’entrer dans un moule», explique Mégan, lors d’un entretien en visioconférence avec Le Quotidien.

C’est avec Humankind qu’elle découvre une autre facette de ce monde qui la fascine : le mannequinat commercial.

«Tu ne me verras jamais marcher sur un défilé à Paris. Je n’ai pas le rêve d’être sur la couverture du Vogue. Je ne suis pas un mannequin qu’on dit fashion, où les standards sont encore plus strict, malgré les quelques exceptions. Je suis vraiment ce qu’on appelle un mannequin commercial, qui fait de la publicité», note celle qui a vraiment trouvé son X.

Elle a un profil dit santé et travaille donc dans des séances souvent en lien avec le sport. C’est ce qui l’amène à collaborer avec toutes sortes de marques comme lululemon, Chlorophylle, Sports experts et même à faire une publicité pour Nintendo Switch par exemple, qui a récolté des millions de vues en quelques minutes.

Les réseaux sociaux

Une importante partie du quotidien de Mégan est consacrée aux réseaux sociaux, que ce soit de par son travail ou encore pour ses comptes personnels.

Depuis cinq ans, Mégan travaille à temps complet comme stratège et créatrice de contenu pour des émissions telles que Je viens vers toi ou On ramassera demain. Elle s’occupe donc les réseaux sociaux et du contenu Web en lien avec ces émissions.

Mégan Ouellet-Lamontagne fait surtout du mannequinat commercial. (Mégan Ouellet-Lamontagne)

Elle aide également d’autres créateurs de contenu ou influenceurs dans leur montage et production de contenu.

Et lorsque le temps le permet, la Chicoutimienne aime aussi créer du contenu sur son quotidien, plus axé sur sa personne, ses emplois, ses proches. Quelque 27 000 internautes sont abonnés sur sa page Instagram, là où elle essaie de démontrer la réalité de ses emplois, que ce soit en télévision ou en mannequinat.

La Chicoutimienne aime faire de tout. (Mégan Ouellet-Lamontagne)

Elle arrive à trouver l’équilibre. «Je ne ferais pas que du mannequinat, que de la télévision ou que de la création de contenu pour ma marque, pour ma personne. Je trouve que tout ça se complète bien», note-t-elle.

Ce n’est pas une obligation, selon elle, d’avoir une présence en ligne lorsqu’on travaille dans ces domaines, mais elle y voit un avantage. Ses réseaux peuvent devenir un portfolio numérique et certains sujets qu’elle aborde amènent certaines entreprises à vouloir collaborer avec elle.

Or, pour le moment, Mégan ne pense pas choisir un domaine au détriment des autres et préfère vaquer à ses trois occupations, le temps qu’elle le pourra.

«Je fais confiance à la vie. Je travaille fort, je prends les opportunités qui me viennent tout en respectant mes limites. J’ai confiance en ce que la vie me réserve. — Mégan Ouellet-Lamontagne