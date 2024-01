L’étudiant qui souhaite donner une voix aux personnes vulnérables

Cette révélation, il l’a eue il y a quelques années, alors qu’il étudiait en médecine. À ce moment, alors qu’il ne se retrouvait pas complètement dans ce parcours académique qui ne rejoignait pas ses valeurs personnelles, une simple petite étincelle a fait jaillir en lui ce qu’il souhaitait réellement: donner une voix aux populations plus vulnérables.

«Je savais que j’avais un intérêt pour les populations plus désaffiliées du système traditionnel. J’avais une certaine sensibilité à la souffrance des gens, notamment pour les itinérants. Avec un ami de l’université, on a alors monté le projet Voisins de la rue et ça j’ai trouvé ça bien inspirant et c’est ce qui m’a gardé motivé», avoue le Trifluvien qui se fait souvent comparer au médecin et ancien joueur de football Laurent Duvernay-Tardif.

Suivre sa passion

Cette sensibilité à l’égard d’une population plus marginalisée de notre société, c’est d’ailleurs ce qui poussera Romain à réorienter ses études.

Si la médecine lui a permis d’ouvrir les yeux sur cette nouvelle réalité qui le passionne, le jeune homme a toutefois su trouver son bonheur dans le travail social. Un métier qu’il étudie à l’Université Laval depuis maintenant un an.

«Je voyais que les gens que je rencontrais avaient d’autres besoins de nature psychosociale et ça, ça me parlait. Tous les dossiers qui m’intéressaient avaient un lien avec le travail social. Pour moi, c’est une autre façon de s’intéresser à la santé. J’avais l’impression que ce rôle-là me convenait plus.» — Romain Ouellet-Paradis

Rendre la santé plus inclusive

L’étudiant de 26 ans n’est d’ailleurs pas prêt à dire qu’il a perdu trois ans de sa vie dans un domaine d’études qui ne lui convenait finalement pas.

C’est plutôt ce passage dans ces deux mondes qui lui a donné un éclair de génie: il souhaite rendre le système de santé du Québec plus inclusif à tous.

«Je me dis que si c’est difficile pour moi de comprendre ce qu’un médecin essaie de me dire, j’imagine pas pour quelqu’un qui n’a pas eu la même chance que moi dans la vie. J’ai toujours été sensible à ça et j’avais le goût de promouvoir l’inclusivité dans le système de santé et ça fit dans mon projet de vie depuis toujours.» — Romain Ouellet-Paradis

Évidemment, si l’idée est là, il faut trouver un moyen pour y parvenir. Romain Ouellet-Paradis ne s’en cache pas, ce n’est pas chose faite, mais ça ne l’empêche pas d’avoir l’idée de consacrer son projet de maîtrise sur le sujet.

«Ce projet d’éducation médicale pour les personnes défavorisées, ça serait mon projet de maîtrise puisque je m’intéresse beaucoup à la littératie en santé», explique Romain.

L’engagement comme moteur de réussite

À 26 ans à peine, Romain a toujours eu cette volonté de s’impliquer au sein de sa communauté.

«J’ai tellement reçu dans la vie qu’on dirait que j’ai toujours été conscient de la chance que j’ai d’être né ici. [...] Mes expériences personnelles ont fait en sorte que je suis plus sensible à redonner à ma communauté parce que j’aime vraiment ça et la justice sociale m’a toujours préoccupé.»

Pour l’étudiant, cet engagement envers sa communauté, qu’il soit de petite ou de grande envergure, est d’ailleurs un élément qui le rend particulièrement satisfait de son parcours jusqu’à maintenant.

«Un truc de moi que j’aime et dont je suis fier, c’est d’être ouvert d’esprit et d’être curieux. J’ai aussi une facilité à ne pas me juger, à essayer des affaires, je me donne le droit d’essayer et de me tromper et ce n’est pas grave si je ne réussis pas du premier coup», conclut-il.

