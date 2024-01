Le langage signé pour communiquer différemment avec bébé

Dans la vie de tous les jours, les tout-petits ont leur propre façon de communiquer: rires, pleurs, cris, mais il n’est pas toujours évident pour les parents de décrypter les besoins de leurs enfants. Avec le langage signé, ils développent une façon de communiquer adaptée à bébé.

«Les recherches montrent que les enfants essaient déjà de communiquer avec des gestes, en pointant du doigt pour montrer ce qu’ils veulent, ou bien en imitant le chien. Le langage signé utilise des signes adaptés aux petites mains des bébés et permet de développer le langage moteur avant le langage verbal», a mentionné Kelly Anne Roy, qui donne une formation pour apprendre aux parents la soixantaine de signes de base. Chaque signe correspond à un mot.

Discuter avec son enfant par des signes lui permet aussi d’avoir une plus grande confiance et l’estime de lui-même. (123RF)

La sexologue de formation a déjà été intervenante auprès de jeunes mamans dans un organisme communautaire et elle forme des parents sur le sujet depuis 2019. Elle donne des cours en ligne, mais aussi en présentiel, et certains groupes peuvent atteindre une quinzaine de participants.

Si c’est une méthode pédagogique que l’on voit de plus en plus dans les garderies et les centres de petite enfance (CPE), elle gagne à être davantage connue, selon elle.

«Ça facilite le quotidien de comprendre bébé, ça permet de réduire la frustration de l’enfant quand il n’est pas compris et ça lui permet de parler de sujets qui l’intéresse. Par exemple, le parent lui parle de l’oiseau qu’ils voient dans le parc, mais l’enfant désigne le chat», explique-t-elle.

Discuter avec son enfant par des signes lui permet aussi d’avoir une plus grande confiance et l’estime de lui-même, puisque chaque fois qu’il se fait comprendre, c’est une réussite pour lui.

Stimule le langage

Une inquiétude régnait chez les parents : que le langage signé engendre un retard dans l’apprentissage du langage parlé.

«En réalité, ça stimule le langage. C’est une inquiétude des parents, mais il faut voir ça un peu comme la marche. Au début, le bébé rampe, puis il se déplace à quatre pattes, puis sur ses deux pieds, parce que ça va plus vite. Et bien c’est pareil avec les signes, tranquillement, il va se rendre compte que c’est plus rapide de parler que d’utiliser les signes», illustre Kelly Anne Roy.

Le fait que les parents utilisent de nombreux mots de vocabulaire pour illustrer les signes qu’ils font est aussi une façon de stimuler la prise de parole de bébé.

La formation en langage signé s’adresse aux parents, grands-parents ou personnel de CPE qui gravitent autour d’enfants âgés entre zéro et 24 mois, mais elle peut aussi servir pour des enfants avec un trouble du langage ou encore des enfants atteints du trouble du spectre autistique (TSA).

«On ne veut pas que ça devienne une langue universelle, on ne veut pas se faire comprendre de tous les bébés de la planète, mais surtout de son enfant», indique la jeune femme, laissant ainsi sous-entendre que chaque parent peut développer sa propre façon de communiquer et de signer avec son tout-petit.