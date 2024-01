Plus de robots à venir dans les RPA

Mathieu Coulombe, vice-président aux opérations pour le Groupe Château Bellevue, soutient qu’il était «impératif» pour son entreprise de «maintenir les standards de service et d’assurer la sécurité des employés» dans un contexte de personnel réduit.

«Une autre préoccupation était de diminuer le transport des plats par le personnel à travers les différentes sections de la salle à manger afin de diminuer les risques de blessures musculo-squelettiques», ajoute M. Coulombe.

Depuis maintenant plus d’un an, le Bellabot, produit par la compagnie Pudu Robotics, aide les employés lors des services de repas, et peut servir jusqu’à quatre tables en un seul trajet.

Le BellaBot permet de «maintenir les standards de service et d’assurer la sécurité des employés», soutient le Groupe Château Bellevue. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Selon le Groupe Château Bellevue, la présence de «Bella» ne réduit pas la présence humaine. «Au contraire», le robot permet au personnel de passer davantage de temps «sur le plancher afin de donner un meilleur service et garder le contact avec les gens».

«C’est certain que Bella va faire des petits! Les résidences du Groupe Château Bellevue assisteront à la venue de plusieurs Bella au cours des prochains mois», confirme Sylvain Grenier, directeur général du Groupe Château Bellevue.

«Nous songeons même déjà à de nouvelles fonctionnalités qui pourront s’ajouter avec de nouveaux modèles de robots plus avancés», ajoute-t-il.