L’activité physique au féminin avec Les Roses

De 35 femmes faisant partie du club lors de ses balbutiements en 2012, elles sont désormais 200 au sein de la treizième cohorte, douze ans plus tard. Celles-ci proviennent de toutes les régions du Québec et de tous les horizons. L’idée est d’abord et avant tout de prendre plaisir à bouger, sans obligation de performance.

Quand les femmes s’activent

L’histoire des Roses est intimement liée à celle des Défis du Parc, il va donc de soi que celles-ci participent aux deux volets de la compétition, tout d’abord la version hivernale avec un duathlon nordique en février, puis l’édition classique prévue pour le mois de septembre. Lors de cette seconde épreuve, la dernière de la saison de l’association, les sportives auront pour tâche de faire un parcours de 57 km à vélo combiné à une course en sentier de 7 km.

Dre Chantal Guimont et Marie-Josée Gervais, cofondatrice des Roses. (Sylvain Mayer/Le Nouvelliste)

«Il y avait très peu de femmes qui participaient aux Défis du Parc et avec Chantal [Guimont], on s’est dit ‘’on veut qu’il y ait plus de femmes qui participent’' et on a parti le mouvement Les Roses», explique Marie-Josée Gervais, fondatrice à la fois de l’épreuve sportive se tenant au parc national de la Mauricie et de l’équipe féminine.

Mme Gervais a d’ailleurs tiré sa révérence l’an dernier après 16 ans à la direction générale des Défis, tout en restant active au sein de leur organisation. L’ancienne cycliste professionnelle demeure toutefois à la barre des Roses aux côtés de Dre Chantal Guimont, médecin de famille et passionnée de plein air.

«C’est le plaisir de s’entraîner pour se sentir plus énergique et détendue, dans un environnement sécuritaire, inclusif et sans jugement», souligne cette dernière. «On n’a pas de standards à rencontrer», renchérit sa complice Marie-Josée Gervais.

Tout au long de l’année, les Roses sont prises en charge par une équipe d’entraînement chevronnée et ont accès à des outils diversifiés pour se préparer aux différentes épreuves. Des rencontres mensuelles sont organisées, mais aussi des séances de yoga, de musculation, de méditation, sans oublier une mise à disposition de ressources virtuelles comme des balados sur la course à pied, par exemple.

Pour sa part, le maire de Shawinigan, Michel Angers, s’enorgueillit de pouvoir héberger une telle association dans la municipalité. Celui-ci ne se cache pas d’accorder beaucoup d’importance à l’activité physique et au plein air et d’espérer que ces concitoyens s’inspirent d’initiatives comme Les Roses.

«C’est une grande fierté de voir toutes ces femmes d’ici et d’ailleurs au Québec venir s’entraîner chez nous. Depuis longtemps, nous le crions haut et fort, c’est ici, à Shawinigan, que se trouve le plus beau terrain de jeu pour les cyclistes.» — Michel Angers, maire de Shawinigan

En tournée au Québec

Si Shawinigan demeure la base d’entraînement du club sportif, celui-ci pourra également être aperçu à différents endroits de la province au cours de l’année. Après leur participation aux Défis du Parc – Nordique en février, Les Roses se déplaceront du côté de Trois-Rivières en mai pour l’événement Une fille qui court où elles sillonneront 10 km.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, s’enorgueillit de pouvoir héberger une association comme Les Roses dans la municipalité. (Sylvain Mayer/Le Nouvelliste)

La présidente de ce rendez-vous trifluvien, Catherine Morasse, s’implique aussi auprès de l’équipe féminine à titre de coach de course à pied. «C’est par nos valeurs communes de plaisir, de dépassement de soi, de partage, de respect et de sororité que Les Roses et Une fille qui court donnent aux femmes confiance de s’ouvrir aux possibilités», expose-t-elle.

«Notre véhicule est l’activité physique, mais notre mission est encore bien plus grande. Notre impact sera immense, la santé est si précieuse. C’est en investissant dans la prévention de celle-ci que nous sommes, au final, toutes rassemblées», poursuit celle qui pratique également la kinésiologie.

Les Roses se rendront ensuite en Estrie pour une journée d’activités sur deux roues au Centre national de cyclisme de Bromont. Sur place, elles auront la chance de s’initier au BMX, au vélo de montagne, au gravel bike et de faire l’essai du vélodrome. «Ce sera une première pour eux d’accueillir autant de femmes en même temps dans leur centre, ça va être magique», révèle Marie-Josée Gervais.

Un entraînement qui devrait leur servir, puisqu’elles enchaîneront deux semaines plus tard avec une participation à Bécancour à vélo où elles pourront pédaler sur un parcours de 31 km créé spécifiquement pour l’équipe.

«On avait la conviction, dans le comité organisateur, qu’on devait avoir un circuit médian entre le 17 km et le 58 km. On a eu un contact avec les gens des Roses et on a décidé de configurer un parcours spécialement pour elles.» — Stéphane Béraud, président de Bécancour à vélo

Avant de clore la saison avec la seconde épreuve des Défis du Parc en septembre, Les Roses participeront à la dixième édition du Triathlon Duchesnay qui aura lieu en août à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dans la Capitale-Nationale. «Voir les Roses sur notre événement, quelle fierté et quelle association naturelle», s’enthousiasme l’organisateur du rendez-vous sportif, Francis Bachand.