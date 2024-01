La Coop de santé de Roxton Pond coupable d’avoir restreint l’accès aux soins

«Au Québec, toute personne assurée a droit de recevoir gratuitement les services que rendent les médecins et qui sont requis au point de vue médical. Il est de plus interdit de rendre, directement ou indirectement, l’accès à un service assuré conditionnel à un paiement par une personne assurée, ou de procurer à celle-ci un accès privilégié à un tel service moyennant paiement», indique dans sa décision la juge de la Cour du Québec Caroline Meilleur, s’appuyant sur la Loi sur l’assurance maladie.

Les faits reprochés à la Coop de santé ont eu lieu entre le 19 juillet 2017 et le 6 août 2020, mentionne-t-on dans le jugement obtenu par La Voix de l’Est.

Une des patientes de la coop, Diane Talbot-Fillion, est devenue membre de l’organisme de santé sans but lucratif en 2009. «Elle est catégorique : pour avoir un médecin, il faut payer la cotisation annuelle. [...] Lorsqu’elle cesse de payer, des lettres de rappel lui sont envoyées régulièrement. À un moment, elle communique avec la clinique sans rendez-vous pour un mal d’épaule. Elle mentionne qu’à au moins trois ou quatre reprises, elle demande un service médical, mais se bute à un refus en raison du non-paiement de sa cotisation annuelle», relate-t-on dans le document.

La situation de France Guertin est similaire. Elle a payé sa cotisation annuelle de membre (100$) de la coop de 2009 à 2020, et ce, «même si elle la trouve dispendieuse». «Elle comprend, à la suite d’un appel à la coopérative et une discussion avec [une employée], qu’elle n’a plus accès à la clinique sans rendez-vous puisqu’elle n’a pas payé sa cotisation.» Son médecin de famille, qui pratique à la coop, lui réitère cette même obligation d’être membre pour avoir droit à des services à la clinique.

À la lumière des informations transmises à la cour, notamment par l’enquêteur du gouvernement du Québec Ciprian Crisavitchi, et des témoignages des deux patientes lésées, la culpabilité de la coop de santé est sans équivoque, tranche la juge Meilleur.

La défenderesse à ainsi été condamnée à une amende de 15 000 $.

Mea Culpa

Appelé à commenter la décision rendue par le tribunal, le président de la coop de santé ne s’est pas défilé. «Ce qui a été mal compris, c’est que lorsque des patients non-membres rattachés à des médecins avaient besoin [d’avoir accès] à du sans rendez-vous, on leur disait non. On a eu un avis du Collège des médecins à ce sujet et on était dans le tort. C’était une mauvaise interprétation à l’interne (direction) à l’époque, mentionne Serge Bouchard. Depuis le temps, tout a été corrigé et tous les employés ont été formés.»

Le président de la coopérative de santé Serge Bouchard (Archives La Voix de l'Est)

Par ailleurs, Serge Bouchard assure que les propos erronés tenus par des membres de l’équipe de la coop ne visaient pas à «pénaliser» certains patients. «C’est certain que [le personnel et au moins un médecin] défendaient le membership. Si plus personne ne paie, il n’y aura plus de coop. Il n’y avait pas de mauvaises intentions derrière ça.»

Selon le président de la coop de santé, l’organisation compte près de 3500 membres et environ 800 personnes ont un médecin de famille à la clinique sans payer de cotisations annuelles.