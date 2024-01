Un plan «sordide» pour tuer la mère de son ex

Jonatan Lacoursière voulait droguer la mère de sa conjointe pour la violer, la voler et la tuer. (Archives le Soleil)

Jonatan Lacoursière, 29 ans, a été condamné à quatre ans de prison, vendredi au palais de justice de Québec.

Il y a quelques années, il formait un couple avec Chloé Lachance-Gauthier. Les amoureux avaient alors établi ce plan «sordide», celui de droguer la mère de Chloé pour la violer, la voler puis la tuer.

Le couple avait eu cette idée dans un esprit de vengeance. Chloé aurait subi plusieurs sévices sous le traitement de sa mère, pendant son enfance.

Les accusés Jonatan Lacoursière et Chloé Lachance-Gauthier (Facebook)

Quelques années plus tard, à l’été 2023, Lacoursière contacte Lachance-Gauthier même s’ils ne sont plus un couple pour lui rappeler le plan. Les deux individus sans antécédents judiciaires décident de le mettre en action.

Le 30 juillet 2023, la femme de 31 ans met bel et bien les narcotiques dans le jus d’orange de sa mère. Cette dernière se sent alors étourdie et confuse, incapable de rester éveillée.

L’intervention d’une autre personne dans la résidence de la dame à Saint-Agapit fait tout basculer. Lachanche-Gauthier et Lacoursière n’ont finalement jamais terminé ce qu’ils avaient commencé.

«Monsieur avait l’ambition d’amener Chloé Lachance-Gauthier dans l’Ouest avec lui», indique Me Fabien Villemaire, en poursuite.

Le duo a été accusé de tentative de meurtre quelques semaines plus tard, en plus de cinq autres chefs d’accusation que la poursuite a décidé d’abandonner considérant les plaidoyers de culpabilité. Les deux individus ont formulé des aveux lors de leur interrogatoire policier. Une perquisition a permis de lire des discussions incriminantes entre les accusés.

Dossier rapide

La fille de la plaignante a reconnu avoir commis les gestes au mois d’octobre, quelques semaines après son arrestation. En décembre dernier, elle a été condamnée à 36 mois de prison.

Vendredi, son complice a plaidé coupable puis a été condamné à quatre ans de prison.

Les deux peines sont relativement basses pour la gravité des accusations, qui méritent des «sentences sévères». Lors d’une comparution, la mère de Chloé Lachance-Gauthier avait réclamé «la clémence» diu Tribunal dans ce dossier.

Elle espérait notamment voir sa fille sortir de prison rapidement.

Si le plan initial prévoyait de «violer» la dame. L’avocat de la défense Me Frédéric Rousseau a fait savoir que «Lacoursière n’était pas d’accord pour l’agression sexuelle, mais en accord pour la suite des choses».

En 2023, il n’avait donc plus l’intention de violer la mère de son ex, seulement de la voler puis la tuer.

Dossier complexe

La peine de Lachance-Gauthier est plus clémente que celle de son complice.

Un agent de probation a déterminé dans un rapport que la femme de 31 ans a commis les crimes dans un contexte de vengeance sur sa mère. La relation «acrimonieuse» qu’elle entretient avec elle, en raison des sévices vécus dans le passé, a entièrement guidé ses gestes. À l’extérieur de ce contexte, Lachance-Gauthier ne représente pas une menace pour la population.

Pour Jonatan Lacoursière, la situation est différente. La tentative de meurtre a été panifiée dans l’intention de «soulager les souffrances» de sa conjointe de l’époque, souligne la juge Josée Lemieux vendredi.

Mais les motivations pour finalement mettre le plan en action sont douteuses.

«Le Tribunal ne peut que déplorer cette situation. […] Bonne chance, j’espère que votre période au pénitencier vous fera réfléchir à la situation et surtout à ce qui vous a amené à planifier le plan», note la juge avant de le laisser partir pour le pénitencier.

Jonatan Lacoursière ne s’est pas adressé à la cour pendant l’audience. Avec la détention provisoire déjà réalisée, il lui reste une peine de trois ans et trois mois à purger.