Six mois dans la collectivité pour avoir été en possession d’un arsenal

La Gendarmerie royale du Canada (GRC), la police du Québec et les artificiers de la Sûreté du Québec avaient fait beaucoup de bruit au moment d’arrêter l’homme de 50 ans, dans son quartier de L’Ancienne-Lorette.

Vendredi, le fonctionnaire a été condamné à la prison dans la collectivité, au palais de justice de Québec.

Maheux, un analyste en informatique pour le ministère de l’Éducation, avait d’abord été présenté comme un homme dangereux. Il cachait un important arsenal dans son domicile : silencieux, bombes artisanales, chargeurs, munitions, armes prohibées et poings américains.

Le quartier avait même été évacué le temps de saisir les armes, en raison d’un risque de déflagration.

Finalement, Karl Maheux est loin d’être un dur criminel. Au moment de son arrestation, il était titulaire d’un permis de possession et d’acquisition d’arme à feu non restreinte, restreinte et prohibée en plus d’être membre d’un club de tir. L’homme de 50 ans était aussi un collectionneur d’armes et un amateur de paintball.

D’ailleurs, l’homme a plaidé être en possession de différentes substances chimiques afin de fabriquer lui-même des fumigènes utilisés lors de parties de paintball, un loisir qu’il appréciait beaucoup.

«J’ai toujours été un bricoleur. Quand c’est possible de le faire, j’essaie de le fabriquer. […] L’effet est d’agrémenter la partie. Ça fait un écran de fumée, souvent la partie va commencer avec ça», a témoigné Karl Maheux plus tôt cette année.

L’accusé a dit ne s’être «jamais questionné» sur la légalité de ses fabrications.

Incohérences

Pour justifier ses actions, Maheux exprime avoir été insouciant et négligent. Il a dit au Tribunal ne pas connaître toutes les règles concernant l’entreposage d’armes. Il ignorait aussi que c’était illégal pour lui de posséder le silencieux commandé sur Internet. C’est d’ailleurs en raison de ce colis que la GRC a pincé le fonctionnaire.

La juge Sandra Rioux ne croit pas l’accusé. Elle estime que l’homme a trop d’expériences et de connaissances en la matière pour ignorer les lois. Dans sa décision, elle note que l’accusé «manque de transparence», même si elle est certaine qu’il n’avait aucune intention malveillante.

«Il a tout simplement fait fi de la loi. Il a fait le choix conscient de ne pas se conformer à la législation. Il ne peut prétendre ne pas connaître la législation en entreposage d’armes à feu, il s’agit de la base», conclut la juge.

Karl Maheux avait la garde de ses trois adolescents au moment de son arrestation. Même s’il ne représentait pas un danger pour la population, il a placé ses propres enfants en danger.

L’accusé n’a pas eu l’absolution conditionnelle qu’il désirait, étant donné la gravité des infractions. Maheux devra vivre avec un casier judiciaire, puis une interdiction de posséder des armes à feu pour trois ans.

L’homme de 50 ans dit garder plusieurs séquelles psychologiques du processus judiciaire, notamment en raison de la large couverture médiatique de son dossier. Le rapport d’un agent de probation confirme ses propos : Maheux n’a pas de personnalité délinquante et sa santé mentale a largement souffert. Il a aujourd’hui «doucement» remonté la pente.

La juge lui impose donc une peine de six mois. Elle considère que les propriétaires d’armes ont «un privilège», le statut vient avec des «responsabilités sérieuses».

«Il ne s’agit pas d’un droit. Ils doivent honorer la confiance qui leur ait octroyé par les autorités compétentes, et par le fait même, la société», dit la juge Rioux.

Comme facteurs atténuants, elle retient l’absence d’antécédents judiciaires, les remords, le risque de récidive faible et l’effet dissuasif du processus judiciaire. Elle est d’avis que Maheux «a eu sa leçon».

La poursuite avait suggéré une peine de 12 mois à purger dans la collectivité.

Le fonctionnaire devra rester en tout temps à son domicile pour les trois premiers mois de sa peine. Il sera ensuite soumis à un sévère couvre-feu. Après six mois, l’homme de 50 ans devra réussir une probation d’un an.