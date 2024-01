Offrir les saveurs du monde au Lac-Saint-Jean

«Quand on est immigrant, ça fait vraiment du bien de trouver de la nourriture de chez nous», remarque d’emblée Geneviève M’Boua, qui a immigré de la Côte-d’Ivoire en le 15 novembre 2013. Faute de trouver les produits auxquels elle était habituée, elle a décidé de lancer sa propre épicerie spécialisée.

Travaillant dans un cabinet d’expertise maritime à Abidjan, rien ne destinait Geneviève M’Boua à ce projet. Et c’est son désir d’une vie plus tranquille qui l’a menée au Lac-Saint-Jean. «Au départ, j’avais choisi Alma, mais Portes ouvertes sur le Lac m’a proposé Saint-Félicien, alors je suis venue ici», dit-elle avec un large sourire.

Aller vivre dans un autre pays et créer son entreprise font partie de son destin. «J’ai toujours voulu avoir une entreprise, alors quand je suis arrivée, j’ai regardé ce que je recherchais et qui manquait», note-t-elle.

Le parcours n’a pas toujours été simple, car elle a dû faire un cours de lancement d’entreprise, démontrer la demande et trouver du financement pour monter son projet d’affaires. L’entreprise a donc démarré tranquillement en décembre 2015 alors que l’ouverture officielle a eu lieu le 12 février 2016.

Des produits pour toutes les origines

«J’ai lancé une épicerie en offrant des produits spécialisés d’un peu partout et j’adapte constamment mon offre en fonction des besoins de la clientèle», note Geneviève M’Boua. «Au départ, c’était plus difficile parce qu’il y avait moins d’immigrants, mais il y en a de plus en plus».

Pour la clientèle africaine, on retrouve par exemple différents types de poissons entiers, comme le tilapia, le poisson-chat ou le maquereau, car c’est ainsi qu’ils sont cuisinés en Afrique. Il y a aussi l’attiéké, un genre de couscous fait avec du manioc, ainsi que du manioc frais, qui est en fait un légume racine africain utilisé un peu comme la pomme de terre au Québec.

Le manioc est un légume racine consommé un peu comme les pommes de terres au Québec. (Guillaume Roy/Le Quotidien)

Contrairement aux petits formats offerts en épicerie, le Marché d’ici et d’ailleurs offre de gros formats de riz, de farine et d’autres denrées, tel que désire la clientèle immigrante. Avec une forte population de Guatémaltèque, l’entrepreneure offre aussi plusieurs produits qu’ils apprécient, comme plusieurs types de fèves, des sauces, des produits épicés, des desserts ou de la couenne de porc frit.

Plus récemment, une petite population en provenance d’Algérie et du Maroc s’est installée dans le nord du Lac-Saint-Jean et de nouveaux produits sont apparus sur les tablettes pour satisfaire les besoins de cette nouvelle clientèle, tels que des couscous et semoules, ou des produits de pâtisserie à base d’amandes et de pistaches (halva).

Des produits prisés par les immigrants d'origine marocaine et tunisienne ont été ajoutés avec l'arrivée de nouveaux immigrants. (Guillaume Roy/Le Quotidien)

«Ça fait plaisir aux gens quand ils trouvent de la nourriture de chez eux, dit-elle. On a tous des habitudes alimentaires différentes et c’est réconfortant de sentir le parfum de plats de son pays.»

Pour trouver tous ces produits, elle fait affaire avec différents fournisseurs de Montréal.

(Guillaume Roy/Le Quotidien)

Un échange culinaire

En plus de répondre aux besoins de la clientèle immigrante, cette épicerie est aussi un lieu d’échange avec la culture québécoise. «C’est une façon pour moi de partager ma culture culinaire», dit-elle.

Et pour faciliter cet échange culinaire, elle a développé des produits prêts à manger au cours des dernières années, maintenant disponible en format surgelé sous la marque Goutez l’Afrique. On peut donc facilement goûter au riz africain bœuf et légumes (riz gras), au poulet aux oignons et olives vertes et riz (poulet Yassa), au poulet plantain et légumes (poulet DG) et au couscous de manioc au poulet et bananes plantaires frites (attieke poulet alloco). En plus de les retrouver dans son épicerie, on les trouve aussi dans les épiceries de Saint-Félicien et à quelques endroits à Chicoutimi, dont au IGA, au Métro et chez Bizz coop.

Geneviève M'Boua a lancé une série de plats prêt-à-manger pour découvrir les saveurs africaines. (Guillaume Roy/Le Quotidien)

En plus du service d’épicerie, Geneviève M’Boua offre aussi le service de transfert d’argent Ria, prisé par la clientèle, pour envoyer de l’argent à leurs proches.

Une deuxième épicerie à Alma

À compter du 26 janvier, un deuxième Marché d’ici et d’ailleurs verra le jour, cette fois-ci à Alma, au 320 avenue Champagnat. Des dégustations, des promotions et une ambiance festive seront à l’honneur pour la journée d’ouverture.

«J’ai toujours desservi le marché d’Alma en offrant des livraisons porte-à-porte au début et depuis quelques années, je travaille avec l’épicerie communautaire La Maisonnée, explique Geneviève M’Boua. La demande augmente constamment et ils n’ont plus assez d’espace, alors j’ai décidé d’ouvrir un deuxième marché».

Même si elle est connue des clients, l’entrepreneure admet vivre un stress à l’approche de l’ouverture. «C’est un autre niveau de challenge et de pression et je dois encore trouver un employé à temps plein», dit-elle.

Un parcours impressionnant

Dix ans après son arrivée au Lac-Saint-Jean, Geneviève M’Boua est bien implantée dans son milieu et elle est heureuse de voir que ses trois fils se sont bien intégrés en poursuivant leurs études, notamment en informatique et en comptabilité.

«Je regarde plus les nouveaux projets que ce que j’ai déjà fait, mais en regardant en arrière, je réalise que j’ai réussi à résister à plusieurs défis et je dis merci à dieu», dit-elle. Parmi les défis importants, elle note la difficulté à obtenir le financement, faute d’avoir un dossier de crédit, pour lancer son entreprise. Avec peu de personnes noires dans la région, elle se sentait parfois observée, sans méchanceté, mais créant tout de même un certain malaise.

(Guillaume Roy/Le Quotidien)

Une de sa plus grande fierté est d’avoir lancé une gamme de produits prêt-à-manger africains. «Je suis pratiquement la seule à offrir des prêts-à-manger à saveur africaine au Québec. Je l’ai fait, et je l’ai fait à Saint-Félicien», remarque-t-elle.

Avec plus de moyens, elle aimerait pousser ses produits encore plus pour conquérir le marché québécois et même plus encore. «J’aimerais avoir des vendeurs sur le terrain et une équipe de communication, mais j’avance comme je le peux», conclut la femme qui souhaiterait aussi lancer d’autres épiceries ailleurs au Québec.