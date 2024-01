La MRC de Maria-Chapdelaine veut plus de redevances pour les barrages de Rio Tinto

«Pour le même barrage, nos voisins reçoivent trois fois plus d’argent que nous, souligne le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, Luc Simard. On est la seule entité municipale qui n’est pas reconnue par la loi. Par souci d’équité, on veut être inclus au même titre qu’eux dans la loi.»

Luc Simard, préfet de la MRC Maria-Chapdelaine (Guillaume Roy/Archives Le Quotidien)

C’est pourquoi les élus de la MRC de Maria-Chapdelaine ont adopté une résolution, le 17 janvier, pour déposer un projet de loi privé à l’Assemblée nationale, dont la marraine est la députée de Roberval, Nancy Guillemette.

«J’endosse le projet de loi de la MRC de Maria-Chapdelaine parce qu’elle devrait recevoir les compensations équitables à celles de ses voisins», remarque la députée lors d’un entretien téléphonique.

Rio Tinto affirme avoir a eu des discussions pour tenter de parvenir à une entente avec la MRC Maria-Chapdelaine, qui se sont avérées infructueuses. En 2021, la multinationale a déposé une demande en jugement déclaratoire pour que le tribunal établisse la méthode de calcul conforme à la Loi pour dénouer l’impasse sur « le calcul des contributions volontaires », selon l’entente de 1988.

Malgré le différend devant les tribunaux, Rio Tinto soutient qu’elle « continuera de collaborer avec la communauté et réaffirme sa volonté de continuer à payer une contribution volontaire établie conformément à la Loi sur la fiscalité municipale, comme convenu dans son entente avec la MRC », soutient une porte-parole.

Un rappel historique

Les centrales hydroélectriques Chute-des-Passes et de la Chute-du-Diable se retrouvent à cheval sur deux territoires, car les rivières harnachées sont les frontières entre la MRC de Maria-Chapdelaine et la MRC du Fjord-du-Saguenay pour la première, alors que la seconde est partagée avec la municipalité de L’Ascension-de-Notre-Seigneur.

La Loi sur la fiscalité municipale est entrée en vigueur en 1972, avant d’être révisée en 1979. C’est à ce moment où les compensations tenant lieu de taxes ont été établies, en fonction du rôle d’évaluation des municipalités.

À l’époque, aucun rôle d’évaluation n’était tenu sur les territoires non organisés, explique Luc Simard. Ainsi, Alcan n’a pas été tenue de verser des compensations à la MRC de Maria-Chapdelaine ou à une des municipalités sous son égide, alors que d’autres municipalités avec un rôle d’évaluation reçoivent des sommes de l’entreprise depuis ce temps.

Dans les années 1980, des pressions politiques ont été faites auprès d’Alcan et une entente a été convenue en 1988 avec la MRC de Maria-Chapdelaine.

«On ne sait pas trop comment ils ont établi le montant, mais c’est beaucoup moins que ce que les autres reçoivent, constate Luc Simard. Pour eux, c’était mieux que rien, alors ils ont signé».

À titre d’exemple, la MRC du Fjord-du-Saguenay a reçu 2 239 352 dollars et la municipalité de l’Ascension-de-Notre-Seigneur a reçu 660 960 dollars de compensation tenant lieu de taxes en 2021. Au total, ils ont reçu 2,9 millions de dollars, pour les deux barrages partagés avec la MRC de Maria-Chapdelaine, alors que cette dernière a demandé 939 300 dollars selon les termes du contrat signé en 1988.

Malgré cette disparité, Rio Tinto conteste le montant exigé par la MRC, car les compensations tenant lieu de taxes sur les territoires non organisés ont augmenté rapidement au cours des dernières années.

«Ils ont lancé une poursuite contre nous parce qu’ils disent que l’on calcule mal les compensations», explique Luc Simard.

Depuis le début du recours juridique, la MRC de Maria-Chapdelaine a payé plus de 200 000 dollars en frais juridiques pour se défendre contre la multinationale. «Ça n’a pas de bon sens de se faire poursuivre comme ça», estime le préfet.

Nancy Guillemette, la députée de Roberval, déposera le projet de loi privé présenté par la MRC Maria-Chapdelaine. (Guillaume Roy/Archives Le Quotidien)

«Quand tu passes à côté d’un tigre qui dort, c’est mieux de le laisser tranquille, plutôt que de lui donner un coup de pied», illustre-t-il, outré du comportement de Rio Tinto, qui devrait se comporter en bon citoyen corporatif.

«On ne sait pas qui sera derrière Rio Tinto dans 5, 10 ou 15 ans ou quel genre d’entreprise elle sera, alors on veut être encadré dans la loi, qui est plus solide qu’un contrat qui peut être contesté devant les tribunaux », poursuit Luc Simard, estimant que cette loi permettrait des versements plus équitables.

«On veut remédier à la problématique pour sécuriser les prochains élus pour éviter d’autres conflits».

Le projet de loi privé sera présenté par Nancy Guillemette à la fin janvier pour être étudié à la session parlementaire du printemps 2024. La MRC souhaite obtenir un montant comparable à celui que reçoivent ses voisins pour l’année financière 2025, mais aucun montant précis n’a été déterminé pour l’instant.

Il n’a pas été possible d’obtenir les commentaires de Rio Tinto sur ce sujet.