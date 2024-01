Premier raid du lac Kénogami : une épreuve de 30 km en fatbike

«On est une petite gang qui roule sur le lac Kénogami et on s’est décidé à lancer un événement pour faire découvrir le secteur », explique Patrick Simard, un des organisateurs du Raid du lac Kénogami.

L’équipe d’organisateurs souhaitait organiser un événement au cœur de Saguenay pour célébrer l’hiver en travaillant en collaboration avec Saguenay en Neige. Pour l’occasion, un parcours de 15 kilomètres sera aménagé, avec trois points de ravitaillement, entre le Camping Jonquière et la chapelle Saint-Cyriac. Pour compléter l’épreuve, les cyclistes devront faire un aller-retour.

(Raid du lac Kénogami)

Le lac Kénogami offrira un décor bien différent que ce que les adeptes ont pu découvrir par le passé lors des événements organisés sur le lac Saint-Jean ou sur le fjord du Saguenay, souligne Patrick Simard.

«On retrouve plusieurs petites îles tout au long du parcours et on n’est jamais très loin des rives, dit-il. C’est un parcours habité où l’on voit plusieurs chalets, avec le relief du parc des Laurentides au loin».

Environ 90 inscriptions seront nécessaires pour assurer la tenue de l’événement, et la date limite pour s’inscrire est le 3 février. «On a déjà 15 inscriptions et on est confiant d’atteindre notre objectif», mentionne Patrick Simard.

Pour l’occasion, il est possible de s’inscrire au volet récréatif, pour un montant de 85 dollars, ou dans le volet compétitif pour 90 dollars. À noter, les fatbikes électriques sont acceptés dans le volet récréatif.

Pas de traversée en fatbike sur le lac Saint-Jean ou le Saguenay

Faute d’engouement, il n’y aura pas de traversée en fatbike sur le lac Saint-Jean cet hiver, confirme Jean-Charles Fortin, le directeur général de la fondation Sur la pointe des pieds, qui a repris l’événement en 2022.

« Il y a plusieurs événements de fatbike tout au long de l’hiver maintenant, alors la demande est réduite », dit-il, alors que 19 participants ont participé à l’épreuve sur le Piékouagami en février 2023.

Le Raid du Fjord, un événement de fatbike tenu sur le fjord du Saguenay depuis 2019, prend aussi une pause en 2024. «Nous n’avons pas d’édition de prévue pour 2024, car notre comité est en restructuration», confirme Ismaël Raymond, un des membres du comité organisateur.

Manque d’inscription pour le ski de fond aussi

La traversée du lac Saint-Jean en ski de fond n’aura pas lieu elle aussi. D’abord prévu pour février 2024, l’événement a été annulé, faute d’avoir assez de réservations. Le ski de fond et le fatbike sur le lac Saint-Jean pourraient éventuellement revenir à l’affiche si les astres s’alignent à nouveau, soutient Jean-Charles Fortin, précisant au passage que les inscriptions pour les courses vont bon train, alors que près de 100 personnes ont déjà confirmé leur participation.