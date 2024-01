Les autorités ont retrouvé et tué l’un des deux sangliers en fuite à Yamachiche

Le ministère de la Faune a annoncé qu’une équipe avait localisé la laie dans un bâtiment de ferme abandonné dans le secteur de Yamachiche, en Mauricie, à environ 110 kilomètres au nord-est de Montréal.

Le gouvernement recherche les deux sangliers depuis qu’ils ont été repérés pour la première fois dans la région le 17 septembre et a demandé au public de l’aider à les retrouver.

Les sangliers sauvages sont considérés comme une espèce envahissante et le gouvernement affirme qu’ils peuvent endommager les cultures et les écosystèmes, nuire aux espèces animales indigènes et propager des parasites et des maladies.

Une porte-parole du ministère a précisé que les animaux se seraient échappés d’une installation de la région.

Elle ajoute que la viande du sanglier capturé sera remise à des organismes communautaires et que la recherche du deuxième sanglier disparu se poursuit.