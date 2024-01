Escalade «alarmante» des contraventions envers les sans-abri à Québec

Les sans-abri reçoivent de plus en plus de constats d'infraction à Québec, montre un rapport de recherche. (Patrice Laroche/Archives Le Soleil)

L’Observatoire des profilages, qui regroupe des chercheurs de plusieurs universités, dévoile aujourd’hui un rapport qui se penche sur plus de 20 ans de constats d’infraction dans la capitale.

Le rapport montre que la répression policière contre les sans-abri a connu une hausse vertigineuse à Québec entre 2000 et 2022.

En moyenne, la police de Québec distribuait 374 constats par année aux sans-abri entre 2000 et 2010. Cette moyenne a grimpé à 1263 constats par année entre 2013 et 2022.

La tendance ne s’est pas essoufflée récemment. Au cours des six premiers mois de 2022, soit la dernière période enregistrée par la recherche, la police de Québec a remis 681 constats d’infraction à des personnes en situation d’itinérance, soit plus d’une centaine par mois.

Ces constats sont «alarmants», estiment les auteurs du rapport. «Malgré tout ce qu’on sait sur l’impact négatif de la judiciarisation de l’itinérance, on continue, on renforce, on augmente ces pratiques-là», dit Céline Bellot, professeure à l’École de travail social de l’Université de Montréal et directrice de l’Observatoire des profilages.

Surreprésentés

L’augmentation du nombre de personnes en situation d’itinérance à Québec est loin d’expliquer à elle seule cette flambée de contraventions, note Mme Bellot. Car les sans-abri reçoivent une part de plus en plus grande des constats d’infraction remis par la police en vertu des règlements municipaux.

En 2021, la plus récente année complète enregistrée par les chercheurs, les personnes en situation d’itinérance ont récolté 15 % de tous les constats d’infraction aux règlements municipaux, montre le rapport.

Pourtant, les personnes en situation d’itinérance visible dénombrées lors du plus récent dénombrement (2022) à Québec comptent pour 0,17 % de la population de la ville.

«La police [de Québec] donne de moins en moins de constats d’infraction en général, mais elle en donne de plus en plus aux personnes en situation d’itinérance», dit Céline Bellot. Cette «surreprésentation» est un des indicateurs reconnus du profilage social, note-t-elle.

16 368 constats d’infraction

En scrutant les données de la cour municipale de Québec, les chercheurs ont repéré 16 368 constats d’infraction émis à des personnes déclarant l’adresse d’un organisme en itinérance entre 2000 et 2022.

Mais ce ne serait que la pointe de l’iceberg, note Céline Bellot. De nombreuses personnes en situation d’itinérance «cachée» reçoivent des contraventions, mais déclarent une ancienne adresse ou celle d’un parent ou d’un ami.

Coût élevé pour la Ville

Dans leur rapport, les chercheurs estiment que la Ville de Québec a payé, entre 2013 à 2022, plus d’un demi-million $ (593 000 $) en salaire aux policiers pour émettre des constats d’infractions aux personnes en situation d’itinérance.

Et cela n’inclut évidemment pas les salaires des percepteurs, des greffiers, des procureurs et des juges de la cour municipale qui veillent aux procédures entourant ces constats d’infraction qui ont tendance à traîner longtemps dans la machine judiciaire, note Mme Bellot.

C’est cher payé pour une solution inefficace, note Céline Bellot.

«En fait, les politiques gouvernementales et les plans d’action du Québec ont montré depuis très longtemps que la judiciarisation, ce n’est pas une solution, que ça nuit, que c’est contre-productif, que c’est coûteux.» — Céline Bellot, directrice de l’Observatoire des profilages

La remise d’un constat d’infraction par la police est la première étape d’une judiciarisation qui freine la réinsertion des personnes en situation d’itinérance.

«Ça renforce la durée de l’itinérance, parce que les personnes sont dans des dettes, donc n’ont pas autant de caution financière pour pouvoir trouver du travail, pour pouvoir avoir un permis de conduire, etc. Donc, ça bloque la sortie», dit Mme Bellot.

«Aussi, ça crée chez ces personnes-là beaucoup de sentiments d’injustice autour de ces situations, et donc de regards stigmatisants, de désintérêt, de perte de confiance dans les intervenants, dans la relation à la société», ajoute Céline Bellot.

Recommandations

Dans son rapport, l’Observatoire des profilages recommande notamment la révision et l’abrogation des dispositions réglementaires qui mènent à la judiciarisation de l’itinérance à Québec.

Il recommande aussi la mise en place de plans d’action de lutte contre le profilage social et racial par la Ville de Québec et le SPVQ et, plus largement, la mise en place de stratégies de réduction de la judiciarisation de l’itinérance.

Réaction à venir de la police de Québec

Invité par les Coops de l’information à réagir aux constats du rapport de recherche, le SPVQ a préféré attendre avant de prononcer, afin d’avoir le temps de prendre connaissance du rapport qui sera officiellement dévoilé aujourd’hui.

En 2018, la police de Québec avait participé à un comité que la Ville avait mis en place sur l’application du règlement sur la paix et le bon ordre, en vertu duquel les sans-abri reçoivent de nombreuses contraventions. Ce comité devait permettre notamment de revoir le type d’infractions, mais celles-ci n’ont pas encore changé à ce jour.