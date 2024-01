Entraînement magique pour les petits Remparts

La formation des As de Québec a reçu le privilège de représenter l’organisation des petits Remparts au prochain Tournoi pee-wee de Québec. L’entraîneur-chef Jacob Bonsaint avait le sourire facile pour cet entraînement qu’il considérait un cadeau pour ses joueurs.

«Ça n’a pas été difficile de les motiver pour venir ici ce matin. C’est vraiment plaisant parce qu’ils ont reçu un paquet de petits cadeaux depuis qu’on sait qu’on va représenter les Remparts. Ils sont fiers et même s’ils ne le démontrent pas toujours, ils sont très contents.»

Le pilote ne voyait pas nécessairement de pression supplémentaire sur son équipe dans la déclaration du directeur général du tournoi, Patrick Dom, qui a mentionné que les As de Québec était la meilleure formation à représenter les Remparts en 15 ans.

Les As de Québec ont mérité leur participation au Tournoi pee-wee de Québec lors du Challenge M13 AAA Élite disputé à Trois-Rivières en décembre dernier. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

«Le but n’est pas de mettre de pression sur ces jeunes-là, mais je leur ai dit au contraire qu’il faut être fier de notre parcours jusqu’à maintenant. On a environ 28 ou 29 victoires et seulement une ou deux défaites depuis le début de la saison, ce n’est pas rien. Pour le reste, on va y aller au jour le jour», explique celui qui devra prendre congé de son travail de recruteur pour les Saguenéens de Chicoutimi pendant le tournoi.

Les As de Québec ont mérité leur participation au Tournoi pee-wee de Québec lors du Challenge M13 AAA Élite disputé à Trois-Rivières en décembre dernier. Bonsaint avoue qu’il y a eu un mélange d’émotions lors de ce championnat.

«En gagnant notre match de quart de finale, on savait qu’on participait au tournoi ce qui était déjà une victoire pour nos joueurs. Ensuite, on a réussi à l’emporter en finale et on pensait bien que ça serait assez pour se faire confier l’uniforme des Remparts et c’est ce qui est arrivé. Les jeunes étaient tellement excités après le match, c’était un beau moment et on est prêt pour d’autres beaux moments avec ce tournoi.»

Les jeunes Diables rouges seront menés par Cédric Déry. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Un capitaine d’exception

Les jeunes Diables rouges seront menés par Cédric Déry. Le défenseur a même impressionné les plus vieux durant leur court moment ensemble par son tir foudroyant pour un joueur d’âge pee-wee. Le principal intéressé restait très humble dans ses commentaires.

«C’est quand même très cool d’être ici ce matin et partager la glace avec eux. Je viens voir souvent des matchs ici et mon rêve un jour c’est de jouer véritablement pour les Remparts. Pour l’instant, c’est quand même excitant de pouvoir enfiler leur uniforme pour le tournoi.»

Formation pee-wee redoutable, Déry croit que le succès de son équipe repose sur une valeur partagée par ses coéquipiers.

«On travaille vraiment fort. On a eu du talent, mais on travaille sans relâche. Notre entraîneur nous rappelle constamment de prendre une séquence à la fois et c’est ce qu’on va faire dans le tournoi. On va continuer à travailler le plus fort qu’on peut et on va espérer se rendre le plus loin possible.»

Questionné à savoir si les plus jeunes allaient faire mieux que le rendement des plus vieux qui connaissent une saison difficile jusqu’à maintenant cette saison dans la LHJMQ, le jeune capitaine n’a pas hésité longtemps avant de simplement répondre: «Oui!»

Il n’y a aucun doute que les parents des joueurs sont aussi motivés que leur progéniture. (Caroline Grégoire/Le Soleil)

Des parents crinqués

Qui a dit qu’il fallait seulement que ce soit les jeunes hockeyeurs qui profitent de tout l’engouement généré par une participation au Tournoi pee-wee de Québec dans l’uniforme des Remparts?

Il n’y a aucun doute que les parents des joueurs sont aussi motivés que leur progéniture. Jérôme Simard est possiblement le papa le plus énergique du groupe. Il semblait d’ailleurs en accord avec cette affirmation.

«Tous les parents sont dédiés aux jeunes et à l’équipe. On ne rate jamais une partie et on reste toujours très positif. Quand on a gagné à Trois-Rivières, c’était autant le party dans les estrades que sur la glace.»

Il va même jusqu’à filmer toutes les parties de son fils Pier-Olivier et il en fait même la description.

«On fait des Facebook Live et on s’amuse avec ça. Ça fait de beaux souvenirs. Ça reste que nous avons une super belle équipe qui est équilibrée. Je suis confiant qu’on fasse un bon bout de chemin dans le tournoi et tous les parents seront là pour faire du bruit.»