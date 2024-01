Un chien mordeur condamné à l’euthanasie

La décision du juge Jean-Yves Lalonde de la chambre civile en Cour supérieure a été rendue lundi.

«Il n’est pas nécessaire d’être maître-chien ou expert en comportement canin pour constater que le chien Santos a tendance à se cabrer fréquemment sur ses pattes arrière. De toute évidence, il n’a pas reçu l’éducation nécessaire pour contrôler cette fâcheuse habitude, ce qui en fait un chien menaçant», conclut le magistrat.

Il déclare donc valides les trois résolutions de la Ville de Charlemagne, qui avait ordonné l’euthanasie du chien les 20 et 29 juillet, puis le 22 août 2022. Les règlements municipaux en vigueur concernant les chiens dangereux permettent à la Ville de prendre une telle décision.

D’ailleurs, le juge a déclaré que la décision administrative de la Ville «est fondée sur un raisonnement à la fois logique, rationnel et tout à fait justifié».

«Le chien Santos est un chien dangereux, trop souvent en cavale, qui manque de surveillance et d’éducation et qui représente un danger potentiel pour la sécurité publique», résume le juge Lalonde après avoir analysé la preuve.

La propriétaire de Santos n’accepte toujours pas la conclusion du dossier. Claudia Mateluna-Ahumada fait d’ailleurs un appel aux dons sur ses réseaux sociaux afin d’en appeler de la décision.

«Il est compréhensible que le débat entrepris suscite le réveil des passions, mais pas au détriment du recul de la raison», note le juge Lalonde, à la fin de son jugement.

Les faits

Le 13 juillet 2022, le chien Santos mord un enfant de 5 ans au visage, dans la rue, sur le territoire de la Ville de Charlemagne. L’enfant a subi deux lacérations profondes à la joue qui ont nécessité 18 points de suture. L’attaque du chien était imprévisible et gratuite, confirme un contrôleur animalier.

L’enfant était alors à vélo et portait un casque. La preuve révèle que les blessures auraient été bien plus graves si l’enfant n’avait pas eu de protection à la tête.

Suivant cet événement hautement médiatisé, plusieurs autres résidents du quartier font part de leurs inquiétudes à la Ville concernant le chien de Mme Mateluna. On le décrit comme agressif. Selon eux, il quitte souvent le terrain privé de sa propriétaire pour se ruer vers les voisins. Il aurait aussi tué une poule d’une voisine.

Tous ces éléments sont analysés par la Ville de Charlemagne. Considérant la gravité des blessures de l’enfant, la Ville ordonne l’euthanasie du chien, considéré comme dangereux.

Mme Mateluna a rapidement exprimé «une opposition farouche» face à cette décision, écrit le juge Lalonde. Le 31 août, la cour prononce un sursis pour l’euthanasie du chien. La propriétaire se pourvoit d’un contrôle judiciaire à l’encontre des résolutions de la Ville. Puis le 20 octobre 2022, la cour refuse la libération du chien, qui doit rester dans un centre canin. La cause est finalement fixée pour les audiences en octobre 2023.

Après trois jours d’audience, le juge Lalonde conclut donc que la demanderesse n’a pas réussi à prouver que la décision de la Ville concernant son chien «souffre de lacunes graves».

Dans sa décision, le magistrat donne raison sur toute la ligne à la Ville de Charlemagne, qui a respecté les délais puis toutes les étapes du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes.

«La décision de la Ville passe remarquablement le test de la raisonnabilité […] L’ordonnance d’euthanasie s’avère en l’espèce proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire du chien […] Il s’agit d’une décision respectueuse des contraintes factuelles.»

Les règles sont claires : une analyse de la dangerosité d’un animal est nécessaire pour justifier l’euthanasie seulement quand aucun événement malheureux n’est survenu. Un «chien mordeur» peut être considéré potentiellement dangereux sans analyse d’un expert, comme il a déjà infligé des blessures à une personne.

Ensuite, l’administration municipale doit se pencher sur la gravité de ses blessures. Si elle les considèrent comme graves, l’euthanasie du chien peut alors être ordonnée.

Version fausse

L’expert canin présenté par le camp de Mme Mateluna «manque de crédibilité», écrit le juge. «Les conclusions de l’expert furent induites par une description factuelle fabriquée de toutes pièces par la demanderesse et mal accrochée à la réalité flagrante», soulève-t-il.

Le magistrat critique aussi largement le comportement de la propriétaire pendant les procédures judiciaires. Elle a entre autres jeté le blâme de l’événement sur l’enfant de 5 ans, en plus de dire que la morsure est survenue sur son terrain privé, après que l’enfant ait couru vers le chien. Pourtant, l’attaque du chien est sans aucun doute survenue dans la rue, révèle le rapport policier.

«La demanderesse est mal venue de se plaindre d’un non-respect des règles sous-jacentes à l’obligation d’équité procédurale qui incomberait à la Ville», souligne-t-il.

La Ville de Charlemagne a bien laissé le temps à la propriétaire de faire valoir ses arguments concernant sa décision, en plus de l’avertir pour chaque étape de la décision.

Financement

L’histoire continue de faire couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux. Depuis le 14 juillet 2022, Santos est hébergé dans un centre canin du district judiciaire de Joliette. Mme Mateluna a le droit de lui rendre visite et publie plusieurs photos de son temps avec Santos sur ses réseaux sociaux.

Au moment d’écrire ces lignes, la page GoFundMe lancée lundi avait permis à la propriétaire du chien d’amasser près de 5000 $, dans l’objectif de porter la décision devant la Cour d’appel.

«La vie de Santos est menacé suite a un accident avec un enfant de 5 ans sans surveillance parentale qui c’est introduit dans sa cour sans permission […] L’enfant a pas écouté et a été blessé accidentellement à la joue quand Santos qui était attaché sur son terrain avec la présence de Claudia, sa maîtresse, a été inconfortable du geste de l’enfant. Heureusement l’enfant va bien mais Santos est condamné à mort [sic]», peut-on lire sur la page du GoFundMe.

Or, dans la preuve analysée par le Tribunal, le rapport policier comme le contrôleur animalier concluent que l’attaque était gratuite. Les photos de la scène confirment aussi que la morsure est survenue en pleine rue. Certaines vidéos déposées en preuve montrent aussi le chien de Mme Mateluna libre sur son terrain, et non en laisse.

Malgré la preuve, la propriétaire maintient sa version des faits.

Un groupe Facebook a aussi été créé lundi afin de se mobiliser d’ici l’euthanasie obligatoire de l’animal de trois ans, prévue au mois de février. Sur sa page personnelle, Claudia Mateluna se dit «amèrement déçue» de la décision du Tribunal.