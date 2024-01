La déclaration audio d’une plaignante décédée déposée en preuve?

La nonagénaire a enregistré ces paroles le 11 janvier 2021, elle voulait dénoncer des événements de nature sexuelle qui se seraient produits la veille. La dame était alors placée dans une chambre de l’Hôtel Le Concorde, utilisé pour la convalescence de patients atteints de la COVID-19 pendant la pandémie.

Un préposé aux bénéficiaires de 31 ans, Jose Luiz Perez Marin, est accusé d’agression sexuelle sur la patiente âgée. Le petit-fils de la dame a porté plainte aux autorités du CIUSSS puis à la police de Québec en mars 2021, quelques semaines après la mort de sa grand-mère, qui s’était confiée à lui le soir même des événements.

Une travailleuse sociale du CIUSSS avisée de la situation avait aidé Mme Gagnon à produire l’enregistrement de 13 minutes et 21 secondes, considéré comme une déclaration audio par la poursuite.

«Il est arrivé en dessous de ma jaquette et il m’a pogné les deux seins comme il faut, il avait ses deux mains sur mes seins. Je me suis dépêchée à sortir. Je n’ai pas dit un mot, j’avais peur. Je n’ai fait semblant de rien, je ne voulais pas qu’il se choque après moi», dit aussi la dame âgée dans l’enregistrement présenté en salle d’audience.

Le procureur de la poursuite, Me Michel Bérubé, a déposé une requête visant à faire déclarer admissible par ouï-dire certains éléments de preuves au procès de Perez Marin. Comme la plaignante au dossier est décédée aujourd’hui, le procureur doit prouver la nécessité et la fiabilité de sa preuve au dossier. Mme Gagnon est évidemment dans l’impossibilité de venir témoigner sous serment devant la cour. Le procureur a donc fait entendre l’enregistrement puis cinq témoins, mercredi.

Me Bérubé est d’avis que les témoignages offerts soutiennent la véracité et l’exactitude des propos tenus par la plaignante dans l’enregistrement audio.

La juge Sandra Rioux devra trancher à savoir si elle accepte en preuves les éléments de la poursuite pour le procès de Perez Marin, ou non. Ensuite, le procès officiel pourra être entendu.

En défense, Me Stéphanie Quirion-Pelletier s’oppose à l’admissibilité des preuves par ouï-dire.

Dénoncer

Dans l’enregistrement audio, Mme Gagnon discute de ce qui lui est arrivé avec la travailleuse sociale du CIUSSS, Sylvie Girard. Elle dit vouloir dénoncer pour ne plus que ce préposé revienne dans sa chambre et pour éviter qu’il fasse les mêmes gestes sur d’autres patients.

«Il est dérangé ce monsieur-là. Je n’ai pas dormi de la nuit […] J’étais tellement nerveuse», dit la patiente de 94 ans.

Dorothée Gagnon aurait été touchée par le préposé Perez Marin lorsqu’elle était dans la salle de bain. L’homme devait lui porter assistance pour un lavage et le déplacement vers le lit. Mme Gagnon utilisait une marchette pour l’aider à se déplacer, même si la travailleuse sociale maintient qu’elle pouvait encore marcher.

Perez Marin lui aurait inséré un doigt dans le vagin au moment de lui offrir les soins de base, puis aurait agrippé ses seins par l’arrière au moment du déplacement, sous sa jaquette.

Le préposé avait des gants — mesure obligatoire en temps de COVID — puis tenait une débarbouillette.

Dans les moments suivant l’événement, la dame a appelé son petit-fils pour l’aviser.

Stressée

Yannick Campagna, un policier de 52 ans, considère Dorothée Gagnon comme sa mère. Il l’hébergeait jusqu’à ce qu’une chute l’oblige à faire un séjour à l’hôpital en décembre 2020.

Mme Gagnon a ensuite été transférée à l’Hôpital Jefferey Hale puis au Concorde puisqu’elle a contracté la COVID.

«Elle appelle à la maison, elle était tout essoufflée. Elle m’a dit : un vieux cochon m’a touché la minette, m’a mis le doigt dans le vain et m’a pognée les seins. […] Je m’en souviens très bien. Je ne l’avais jamais vue nerveuse comme ça. Elle a employé des mots qu’elle utilisait très rarement», témoigne M. Campagna.

Il communique ensuite avec une infirmière de l’étage pour lui expliquer la situation et s’assurer que sa grand-mère soit en sécurité.

Carole Ménard a elle aussi témoigné mercredi. L’infirmière dit avoir rencontré Dorothée Gagnon directement après l’appel de son petit-fils. Elle a alors remarqué que la patiente était «anxieuse avec le regard effrayé». Mme Gagnon donne la même version des faits à l’infirmière.

La patiente a alors verbalisé vouloir porter plainte contre le préposé.

Mme Ménard a ensuite identifié Perez Marin comme le préposé fautif, en a discuté avec sa collègue en service cette soirée-là puis a contacté sa coordonnatrice au CIUSSS.

Il a été décidé au CIUSSS de renvoyer Perez Marin à la maison le temps de faire une enquête interne sur les allégations de la patiente.

L’infirmière Nathalie Noreau était présente lorsque la coordonnatrice a exposé les faits au préposé fautif. Le témoin se rappelle la surprise de Perez Marin. Elle indique au Tribunal que le préposé ne semblait pas savoir à quel événement sa superviseure faisait référence.

La travailleuse sociale a elle aussi témoigné pour confirmer l’enregistrement de la déclaration de la plaignante, le lendemain des événements.

Les trois femmes ont confirmé que Mme Gagnon était une patiente lucide, «avec toute sa tête». Tous les témoins semblent également relater la même version des événements, qu’elles ont entendu toutes les trois de la bouche de Mme Gagnon, à des moments différents.

La responsable des ressources humaines est également venue témoigner pour expliquer les motifs qui ont justifié le congédiement de Perez Marin, dans les jours suivant les événements.

Un doute

En défense, Me Stéphanie Pelletier-Quirion a fait valoir que tous les employés du Concorde étaient vêtus d’un habillement de protection complet ce soir-là : les gants, la visière, le masque, la jaquette.

L’infirmière Nathalie Noreau a aussi expliqué que c’était une manière commune de laver les patients par l’arrière, avec une débarbouillette. Elle dit donc avoir un doute sur la nature des gestes, comme ils auraient été posés pendant le lavage de la patiente.

L’infirmière Carole Ménard, elle, dit n’avoir aucun doute que la patiente Dorothée Gagnon a subi une agression.

Au moment de contre-interroger la travailleuse sociale Sylvie Girard, Me Pelletier-Quirion a aussi fait remarquer qu’il n’y a pas eu mention de l’importance de dire la vérité lorsqu’elle a enregistré les propos de Mme Gagnon. La dame n’a pas non plus été assermentée : une promesse solennelle que tous les témoins doivent prendre avant de témoigner devant un juge.

Les deux avocats doivent plaider jeudi avant-midi. Il présenteront les arguments de leur position, puis la juge Rioux devra se prononcer sur la requête.

***

Pour joindre le Commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CIUSSS : 1 844 691-0762 ou commissaire.plante.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca.

Toute situation d’abus peut également être dénoncée sur la ligne Aide Abus Aînés au 1 888 489-2287.