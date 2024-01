Des producteurs agricoles au service de la rivière Yamaska

«Avant j’épandais jusqu’au 15 ou au 20 novembre, j’étirais la sauce le plus que je pouvais, dit Joël Ostiguy, de la ferme Mojoguy. Maintenant, j’arrête autour de mi-octobre.»

Devancer ainsi l’arrêt de l’épandage évite que le lisier épandu tardivement ne se retrouve en partie dans les cours d’eau, les terres agricoles et les végétaux n’ayant pas la capacité de bien intégrer ces apports tardifs de lisier — et le phosphore qui vient avec — lorsque les températures et la lumière chutent.

D’autant plus que les terres de M. Ostiguy sont situées sur une butte. «D’un côté, elles penchent vers la Yamaska, de l’autre vers le ruisseau Ostiguy. Il faut faire attention aux écoulements», explique celui qui a déjà aménagé des bandes riveraines de trois mètres de largeur autour de ses terres pour prévenir l’érosion.

Le producteur laitier Joël Ostiguy, propriétaire de la ferme Mojoguy, à Shefford, près de sa fosse à lisier (Catherine Trudeau/La Voix de l'Est)

Gestion collective du fumier

Le projet pilote de gestion collective du fumier enclenché en 2022 consiste à mettre en relation des producteurs ayant des fosses à lisier pleines avec d’autres qui ne les utilisent plus, ou très peu.

Sur le terrain, M. Ostiguy fait ainsi affaire avec deux producteurs avec lesquels il faisait déjà de l’échange de services, qu’il s’agisse de semis ou de récoltes. Les deux se trouvent à l’intérieur d’un rayon de trois kilomètres.

La proximité des acteurs de ce projet pilote est essentielle, car le transport de lisier a un coût. Pour Joël Ostiguy, faire transporter son lisier chez ses partenaires — il effectue l’opération en février, lorsque sa fosse est pleine — lui coûte près de 4000 $.

Michel Landry, directeur général adjoint de l’Organisme de bassin versant (OBV) de la Yamaska — l’une des trois organisations à la tête du projet pilote — rappelle cependant que les producteurs ayant des fosses à lisier sont déjà tenus légalement de gérer leur fosse au début l’automne, en l’épandant ou en transférant son contenu.

La MRC de La Haute-Yamaska et le groupe conseil en agroenvironnement Gestrie-Sol sont les deux autres organisations partenaires.

La Yamaska leur dit merci

Les premières données de l’automne 2022 — celles de 2023 sont en cours d’analyse — laissent entrevoir des résultats positifs.

La rivière Yamaska Nord, à Granby (Alain Dion/Archives La Voix de l'Est)

Avec seulement dix binômes de producteurs, dont dix ayant leur fosse pleine, 4500 m³ de lisier ont été transférés dans des fosses vides au lieu d’être épandus sur des terres agricoles.

Ainsi, 3,5 tonnes de phosphore — celui-ci contribuant à la prolifération d’espèces exotiques envahissantes comme le myriophylle à épi — ont été détournées des terres agricoles.

Qu’adviendra-t-il de ce lisier détourné de l’épandage, vous demandez-vous peut-être (ou peut-être pas...)?

Il sera bel et bien épandu, mais au printemps et à l’été quand la terre et les céréales seront capables de les absorber en totalité.

En 2023, l’opération a été reconduite avec l’association de dix binômes de producteurs.

Les producteurs impliqués dans le projet sont situés en majorité à Granby, mais aussi à Shefford, Roxton Pond et Saint-Joachim-de-Shefford.

Un nouveau palier en 2024?

L’OBV, la MRC et Gestrie-Sol voient plus grand pour cette année, qui pourrait marquer un tournant.

Une demande de subvention logée au ministère de l’Environnement permettrait de doubler le nombre de producteurs participants — vingt binômes au lieu de dix — et surtout, de pérenniser le projet dans le temps, alors que la MRC de la Haute-Yamaska financerait ensuite le transfert de fosses à lisier.

Joël Ostiguy transfert en février son lisier dans deux fosses inutilisées, situées à moins de trois kilomètres de sa ferme. (Catherine Trudeau/La Voix de l'Est)

Le financement demandé cette année au gouvernement permettrait de développer ce programme de financement à l’échelle locale. «Pour rendre celui-ci efficace, on veut savoir ce qu’on veut financer, comment on veut le financer, on veut déterminer tous les paramètres du programme, faire une revue de littérature de ce qui existe puis on va élaborer le programme», détaille M. Landry de l’OBV Yamaska.

Une partie de l’argent qui sera dégagé permettra de dédommager les producteurs pour le transport des matières.

La réponse du ministère de l’Environnement devrait être donnée aux partenaires au courant de l’hiver.

Peu importe la réponse du gouvernement, le processus semble bien parti. «Nous, les acteurs de la région (MRC, OBV et Gestrie-Sol), on sait qu’on veut aller de l’avant avec ce genre d’initiatives là, assure M. Landry. On espère que le retour à notre demande de subvention sera positif, mais [de toute façon] on va trouver une façon de mettre en action ces activités-là.»

Du côté de M. Ostiguy, on lui a demandé s’il pouvait devancer son dernier épandage à la mi-septembre, soit un mois plus tôt.

«Il faudrait alors que je trouve une troisième fosse [pour y arriver], dit-il. Ou alors ma porte de sortie peut être le projet [d’usine de biométhanisation] GNR Shefford avec qui j’ai signé, mais ce n’est pas encore prêt.»

Cette usine éventuelle lui permettrait de récupérer une quantité équivalente de fumier solide en échange de son lisier liquide.

«Le projet GNR Shefford m’intéresse beaucoup, car le digestat qui sort de là sera plus efficace que mon fumier. Il sera plus facilement disponible pour la plante, et les odeurs diminueront de 60% — l’odeur vient du méthane, mais celui-ci est récupéré par le digesteur [de l’usine de biométhanisation].»

Inspiration pour d’autres régions?

D’autres régions du Québec pourraient s’inspirer de ce projet de transfert de fosses à lisier, croient M. Landry et Laurianne Levert-Gauthier, conseillère chez Gestrie-Sol.

La MRC de la Haute-Yamaska comprend une concentration importante de producteurs agricoles, ce qui n’est pas le cas ailleurs au Québec. Cependant, on retrouverait des problématiques similaires de lisier en surplus dans la région de Chaudière-Appalaches, notamment en Beauce, selon Mme Levert-Gauthier.

Le projet pourrait être reproduit également ailleurs en Montérégie, ajoute M. Landry.

Le projet pilote découle plus précisément du Projet collectif du bassin versant du lac Boivin, lancé en 2017. L’objectif d’ici 2030 est de «réduire de 25 % les charges en phosphore et en sédiments d’origine agricole dans le lac Boivin», indiquait la MRC en 2019.

Le bassin versant du lac Boivin part de la pointe ouest du lac et s’étire à l’est jusqu’à Waterloo.