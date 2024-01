Des militants conquis par Paul St-Pierre Plamondon

Bien avant que le chef ne s’adresse à la foule, les militants semblaient conquis d’avance par la présence de St-Pierre Plamondon dans l’ancien bastion péquiste. Plusieurs étaient spécifiquement sur place pour serrer la main du leader du PQ, dont Claude, partisan de longue date de la formation politique. «C’est la première fois qu’il vient ici, je veux lui parler!», s’exclame ce dernier, avant de s’empresser de se diriger vers lui à travers la salle comble.

Christiane Gagnon, Maïté De Echeandia, et Denise Noël faisaient partie des militantes présentes (Simon Carmichael/Le Soleil)

Denise Noël et Maïté De Echeandia sont quant à elle derrière le Parti québécois depuis des décennies. Les deux dames, respectivement d’Alma et de Chicoutimi, étaient particulièrement emballées à l’idée de voir Paul St-Pierre-Plamondon.«Il rehausse vraiment le débat. On doit avoir de grands débats au Québec, et je sens qu’il est capable de les mener», explique Mme De Echeandia, rencontrée quelques minutes avant l’arrivée du chef péquiste.

Son amie, qui souhaitait plutôt que Sylvain Gaudreault prenne les rênes de la formation souverainiste lors de la dernière course à la chefferie, confie qu’elle n’était pas ravie lorsque «PSPP» est arrivé à la tête du parti. «Mais depuis que je l’ai entendu parler, que je l’écoute, je le trouve vraiment solide, affirme-t-elle. Il m’a convaincu, et je sais qu’il va en convaincre d’autres.»

Une certitude que partage le Parti québécois, qui se dit confiant de ravir les cinq circonscriptions du Saguenay-Lac-Saint-Jean lors de l’élection de 2026. «En ce moment, ce n’est pas juste les sondages. C’est davantage ce que les gens nous disent dans la rue. On suscite de l’espoir», a affirmé Paul St-Pierre-Plamondon aux militants, qui ont bruyamment accueilli ses propos. Ceux-ci ont d’ailleurs fait preuve d’un enthousiasme bien au-delà de celui des rassemblements de la dernière campagne électorale.

Un Almatois a remis une figurine de la Petite maison blanche à Paul-Saint-Pierre-Plamondon, symbolisant le château fort péquiste que le parti souhaite rebâtir dans la région

«Je voulais être là ce soir, parce que ça fait longtemps qu’il n’y a pas eu d’engouement comme ça pour le PQ. Il y a vraiment beaucoup de monde, c’est encourageant», explique Pierre-Yves, qui a toujours voté pour le Parti québécois.

Fidèle aux valeurs des militants, la réaffirmation du désir d’indépendance par le chef a une fois de plus soulevé la foule, et généré une salve d’applaudissements prolongés. «Je pense que les gens nous respectent parce qu’on a des convictions, et on l’a montré dans toutes sortes de dossiers qui n’ont pas rapport les uns avec les autres, qu’on est là dans une mentalité de service public. Et quand on a des convictions, on n’est pas à vendre», a déclaré le chef du PQ.

Le caucus présessionnel du Parti québécois se poursuit demain, à Alma.