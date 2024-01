Procès pour meurtre de Marc-André Grenon: la Couronne commence sa preuve mardi matin

Auparavant, le juge François Huot informera les jurés des règles régissant leur travail et leur prodiguera des conseils sur la façon d’entendre la preuve. Lundi, après leur sélection en fin d’après-midi, il les a réunis une première fois pour les remercier d’accepter de faire cet important devoir de citoyen et remercier les 259 autres qui ont attendu patiemment qu’on les appelle, en vain.

Le juge François Huot. (Rocket Lavoie / Le Quotidien)

Le juge Huot leur a fait une première mise en garde en leur interdisant, dès qu’ils auront quitté la salle d’audience, de discuter des faits entourant cette affaire avec leurs proches et de se tenir loin des médias, ce qui inclut les médias sociaux, afin de ne pas être contaminés.

«Il y a maintenant 15 juges dans cette salle. Moi, je suis le juge du droit et vous, les juges de faits.»

Pour illustrer l’importance qu’il accorde à cela, il leur a rappelé la série de questions qu’il a posées à chacun avant sa sélection. Il leur avait demandé tout d’abord s’ils avaient déjà été condamnés pour une offense criminelle – ce qui fut le cas pour l’un des candidats qui a dès lors reçu son congé –, leur a demandé s’ils avaient déjà entendu parler du meurtre de Guylaine Potvin, ce qu’ils savaient de l’affaire et, le cas échéant, s’ils se sentaient en mesure d’en faire abstraction pour baser leur verdict sur la seule preuve qui leur serait soumise.

On a demandé systématiquement à chacun s’ils avaient entendu les commentaires faits dans les médias par l’ancien porte-parole du service de police de Saguenay, Bruno Cormier, et des avocats criminalistes Jean-Marc Fradette et Charles Cantin.

Exceptionnellement, 300 personnes avaient été convoquées par la shérif alors que la norme est de 150 candidats. Le juge Huot en avait fait la demande, car il craignait que la forte médiatisation de l’affaire Guylaine Potvin rende difficile la sélection d’un jury impartial qui n’en avait pas ou peu entendu parler.

Finalement, le processus s’est bien déroulé et au terme de 41 entrevues, huit hommes et six femmes ont été sélectionnés. On compte trois retraités, des jeunes dans la vingtaine et la trentaine, mais la plupart des jurés sont d’âge moyen, dans la quarantaine et la cinquantaine.

(Sophie Lavoie/Le Quotidien)

Au cours de la journée, quelques candidats ont comparu brièvement pour demander d’être exemptés, certains car ils sont aux études ou d’autres car ils sont en affaires et un pilier de leur entreprise. Un travailleur qui s’inquiétait pour son salaire a appris que son employeur était tenu de continuer de le payer, faute de quoi il subirait les foudres du juge. Quelques candidats plus âgés ont aussi demandé au juge de les libérer comme c’est leur droit de le faire quand on a atteint 65 ans.

La plupart ont été remerciés parce qu’ils connaissaient trop de détails de l’affaire, se disaient incapables de faire abstraction de leurs préjugés ou avaient déjà été victimes d’actes criminels.

Avant la sélection lundi matin, la greffière a lu à l’accusé les deux chefs d’accusation portés contre lui, soit le meurtre et l’agression sexuelle, et pour lesquels il a répondu à deux reprises «non coupable». Ensuite, le magistrat a longuement expliqué aux dizaines de candidats qui s’entassaient dans deux salles du Palais de justice de Chicoutimi ce qu’il attendait d’eux, quel rôle ont les jurés, et qui se qualifie pour cette fonction. Il a expliqué la notion d’impartialité, qui exige d’avoir un esprit ouvert sans idée préconçue.

Le procès de Marc-André Grenon est prévu pour cinq à six semaines et afin de s’assurer de la présence de 12 jurés lorsque viendra le temps pour eux de délibérer pour en arriver à un verdict, on en a sélectionné 14. S’ils sont tous là à la fin, le juge Huot va tirer au sort deux d’entre eux qui seront libérés.