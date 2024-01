Les eaux pétillantes pas toutes égales face à la consigne

Parmi ces sept bouteilles de plastique de produits similaires, seulement trois (les trois à gauche) font partie de la liste des contenants consignés de Consignaction. Et de plus, l’épicier IGA n’a pas facturé le 10 ¢ de consigne pour les bouteilles d’eau pétillante Compliments. (Paul-Robert Raymond/Le Soleil)

Certaines de ces bouteilles vous donneront droit à un retour de consigne de 10 ¢. D’autres, non. Et ne vous fiez pas uniquement à votre facture d’épicerie pour savoir si le contenant est consigné ou non.

À titre d’exemple, en date du 15 janvier 2024, une bouteille d’eau pétillante d’un litre Compliments originale (code CUP : 055742534399) ou à saveur de citron (code CUP : 055742534375) vous donne droit aux 10 ¢ lorsque vous l’insérez dans la gobeuse. Et ce, peu importe si vous êtes chez IGA ou dans toute autre bannière. Cependant, si vous regardez votre coupon-caisse de votre épicier IGA, vous ne verrez pas apparaître les frais de consigne.

À l’inverse, l’acheteur d’une bouteille d’eau pétillante Choix du président Menu bleu au citron, aussi d’un litre (code CUP : 060383997083), verra apparaître la consigne de 10 ¢ sur sa facture. Et il recevra assurément le même montant au moment de l’échange.

Liste des contenants

Comment est-on si sûr que le contenant est consigné ou non? Consignaction, maintenant responsable de l’application de la consigne et relevant de l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB), publie dans son site Web une liste de tous les contenants consignés. Il est possible de chercher par le nom du produit ou plus précisément avec le code CUP (les numéros sous le code à barres).

Le fait que la consigne soit remboursée au consommateur sans qu’elle ait été perçue cause un trou dans la chaîne de consignation. Nous avions détaillé ce parcours dans un article publié le 17 novembre 2023. Consignaction l’explique aussi dans une page Web de son site.

Dans cette liste, il a été possible de constater que des bouteilles d’eau pétillante d’un litre d’autres marques n’y figuraient pas. Par exemple, les bouteilles d’eau pétillante Perrier, Montellier, Sélection ou Eska n’y sont pas.