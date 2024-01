La preuve d’ADN au cœur du procès de Grenon

Le chromosome Y est unique aux hommes. Les femmes n’en ont pas et il se transmet donc intégralement, ou avec quelques petites mutations, de père en fils... comme le nom de famille. Du moins c’était le cas à l’époque. C’est là dessus que repose PatronYme.

Les policiers ont donc obtenu un mandat pour exercer une filature sur Marc-André Grenon, un individu d’intérêt qui habitait à Granby, dans l’espoir de mettre la main sur de l’ADN abandonné, et c’est ce qui leur a permis de saisir un gobelet avec deux pailles dont le profil ADN s’est révélé être le même que celui identifié 22 ans plus tôt. Ils ont procédé à l’arrestation de Marc-André Grenon qui fut alors contraint de fournir un échantillon d’ADN qui a confirmé le profil.

Voilà ce qu’a raconté Me Pierre-Alexandre Bernard dans l’exposé préliminaire qu’il a fait mardi matin aux 14 jurés à l’ouverture procès de l’individu de 49 ans, arrêté en octobre 2022. «Personne n’avait été témoin du meurtre. Il y avait de l’ADN, mais il ne correspondait à personne.»

Des suspects avaient rencontré puis éliminés et les jours, les semaines, les mois et les années ont passé à la recherche d’un moyen pour trouver l’individu correspondant au profil. Mais la science permet de voir là où l’Homme est aveugle», a lancé l’avocat, ajoutant que sa tâche des prochains jours sera de démystifier ce projet qui a permis de faire du patronyme Grenon un sujet prioritaire.

«La Justice avance lentement, mais elle a aussi le bras long.» — Me Pierre-Alexandre Bernard

Me Bernard, qui a pris la parole tout de suite après que le juge François Huot ait donné ses directives préliminaires et les règles de base du droit aux membres du jury, en expliquant notamment quels étaient les éléments essentiels de l’infraction pour le meurtre prémédité, a aussi informé le jury qu’une agression sexuelle grave pendant laquelle survient la mort peut devenir un meurtre spécifique et ainsi être associé à un meurtre au premier degré. Et c’est ce qu’il tentera de démontrer.

Trois témoins

Après Audrey St-Pierre, qui fut la première à découvrir le corps sans vie de Guylaine Potvin le 28 avril 2000, deux autres témoins se sont succédé à la barre pour cette première journée: Myriam Blais, une compagne de classe que Mme St-Pierre avait appelée à l’aide, et André Bilodeau, l’un des deux ambulanciers qui sont arrivés les premiers sur les lieux.

Elle aussi éducatrice spécialisée, la femme originaire de Girardville habitait dans un logement situé à deux rues de chez Guylaine Potvin. Elle aussi se préparait pour la sortie de stage que devaient faire les étudiantes lorsqu’elle a reçu l’appel d’Audrey St-Pierre lui disant que quelque chose n’allait pas avec Mme Potvin.

«Je suis partie à la course pour aller la rejoindre au coin de la rue, car je ne savais pas où habitait Guylaine.»

En arrivant, son amie lui a dit d’aller voir dans la chambre et est restée dehors. Elle aussi a constaté la couleur bleutée. Elle a touché son bras qui pendait du lit pour prendre sa température et dit avoir eu l’impression qu’il était encore chaud.

La chambre était en désordre et à un moment, mal à l’aise comme Audrey St-Pierre de voir leur amie sans petite culotte et le gilet remonté au-dessus des seins, elle a touché le gilet avec l’idée de le rabaisser, mais ne l’a pas fait.

Elle a crié à Audrey d’appeler les secours.

À ce moment, l’ambulancier André Bilodeau et son coéquipier étaient en direction de l’hôpital de Jonquière pour transférer l’un de ses patients à l’hôpital de Chicoutimi et se trouvaient dans le secteur de la rue Panet. Ils se sont donc rendus directement sur place et c’est le collègue de M. Bilodeau qui est entré le premier pour prendre les signes vitaux de la femme inanimée.

«Il fallait qu’on la mette par terre pour pratiquer un massage cardiaque, mais puisque la chambre était sens dessus dessous, je suis sorti pour trouver un autre endroit où la transporter. Quand je suis revenu, mon collègue m’a dit que la réanimation était impossible, car la mâchoire était rigide».

L’ambulancier n’a pas observé de près la victime, mais a vu son collègue lui enlever une ceinture qu’elle avait près de la tête, entre la mâchoire et la clavicule. Ensuite, les policiers sont arrivés et ont demandé aux ambulanciers de sortir en longeant les murs, car c’était devenu une scène de crime à protéger.

Le procès reprend mercredi matin avec le témoignage, qui devrait durer toute la journée, du technicien en scènes de crimes.