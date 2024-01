La Pourvoirie des Laurentides investit dans un des plus grands parcs solaires hors-réseau au Québec

«Dès le démarrage, on savait que la consommation de gasoil (mazout) était notre talon d’Achille», remarque d’emblée Stéphane Duvernois, lors de l’inauguration officielle de son parc solaire, lundi.

Un talon d’Achille qui coûte cher, car la consommation annuelle de 50 000 et 60 000 litres de mazout représentait une dépense de près de 80 000 dollars par année pour répondre aux besoins énergétiques de la pourvoirie. Afin de réduire les dépenses et maximiser les profits, il fallait investir dès que possible pour réduire les frais énergétiques, selon l’entrepreneur.

Keven Ouellet explique le fonctionnement du système solaire au préfet Yanick Baillargeon et au maire de La Doré, Ghislain Laprise. (Guillaume Roy/Le Quotidien)

Pour arriver à ses fins, ce dernier a travaillé avec KO Énergie, une entreprise de La Tuque spécialisée dans les installations solaires hors réseau. «C’est un des plus gros parcs solaires hors réseau au Québec», souligne le propriétaire Keven Ouellet, qui a fait plus d’une dizaine de projets solaires en pourvoirie.

À près d’une centaine de mètres du bâtiment principal, neuf sections de panneaux solaires de 16 pieds par 16 pieds ont été installées, pour une superficie totale de 2304 pieds carrés (214 mètres carrés). L’énergie est emmagasinée dans un lot de 24 batteries Voltium, une entreprise québécoise. «L’excédent d’énergie va directement dans la pourvoirie et quand il n’y a pas d’énergie solaire, l’énergie est puisée dans les batteries», explique Keven Ouellet. Selon l’utilisation, la pourvoirie a une autonomie en énergie d’environ deux jours.

Une génératrice est aussi nécessaires en soutient, car l'énergie solaire répond à 90% des besoins sur une base annuelle. (Guillaume Roy/Le Quotidien)

Une nouvelle génératrice, des Entreprises MB de Saint-Félicien, complète le système, car l’énergie solaire répond à environ 90% des besoins annuels de la pourvoirie.

Plusieurs autres bénéfices

«En plus de coûter cher, c’était un frein pour certains clients européens et ça créait de la pollution sonore», souligne Stéphane Duvernois. Comme la fibre écologiste est très forte en Europe, certains clients ont choisi d’autres options de chasse au lieu de venir au Québec. En investissant dans l’énergie solaire, l’entrepreneur d’origine française règle ainsi plusieurs problèmes d’un seul coup.

Près de 40% de la clientèle de la pourvoirie des Laurentides provient de l’Europe, principalement pour la chasse à l’oie et à l’ours, ainsi que pour la chasse à l’orignal et la pêche, mais dans une moindre mesure. En hiver, la pourvoirie accueille les motoneigistes, dont plusieurs en provenance des États-Unis.

40% de la clientèle de la pourvoirie des Laurentides provient d'Europe. (Guillaume Roy/Le Quotidien)

Pas facile d’investir

C’est en juin 2022 que Stéphane et Cynthia Duvernois ont pris possession de la pourvoirie des Laurentides. «On a investi nos économies des 25 dernières années pour créer un projet d’entreprise rentable au Québec», mentionne Stéphane.

Les entrepreneurs immigrants ont toutefois vécu plusieurs difficultés administratives à cause de leur statut. «Je ne comprends pas pourquoi c’est aussi compliqué», lance pour sa part Cynthia, qui aurait aimé participer à un programme spécial pour aider les entrepreneurs.

À l’heure actuelle, Stéphane et Cynthia Duvernois ont des permis de travail fermé. Ils ne sont pas admissibles à l’assurance maladie et ils ne peuvent pratiquement pas emprunter d’argent, car les banques estiment que leur statut ne leur offre pas de garanties à long terme.

«Trouver l’argent pour investir dans le parc solaire a été très difficile», note Stéphane Duvernois. C’est en parlant avec Ghislain Laprise, le maire de La Doré, puis avec Yanick Baillargeon, préfet de la MRC Domaine-du-Roy, ainsi que Jean Simard, de la MRC du Domaine-du-Roy, qu’ils ont pu trouver une solution, en redirigeant les entrepreneurs vers la SADC Lac-Saint-Jean Ouest.

«On est là pour aider les entrepreneurs à prendre un peu plus de risques et de parler à tous les intervenants pour s’assurer de faire lever les projets», remarque son directeur général Marc Tremblay.

En plus d’aider à financer le projet, ce dernier a aussi facilité la discussion avec la Fédération des pourvoiries du Québec, pour permettre à la pourvoirie des Laurentides de bénéficier du programme de financement, malgré les délais induits par le statut d’investisseur immigrant. Cette intervention a permis de recevoir une subvention de 150 000 dollars, soit le maximum admissible.

(Guillaume Roy/Le Quotidien)

La pourvoirie des Laurentides a aussi pu bénéficier d’une subvention de 107 000 dollars du programme EcoPerformance du gouvernement du Québec, sur un projet qui a nécessité un investissement total de 418 000 dollars.

Grâce à ces subventions, le retour sur investissement devrait se faire environ en deux ans. Même sans subvention, l’investissement en vaut la chandelle, estime Keven Ouellet, car il est possible de se rembourser en cinq ans. «C’est le meilleur investissement qu’une pourvoirie peut faire», remarque l’homme qui doit refuser plusieurs mandats, alors que la demande explose.