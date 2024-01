La distillerie La Chaufferie en eaux troubles

La distillerie La Chaufferie est installée dans une partie des anciens bâtiments de l'Imperial Tobacco à Granby. (Stéphane Champagne/La Voix de l'Est)

Le 21 décembre dernier, la distillerie La Chaufferie a déposé un avis d’intention de faire une proposition, une procédure en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité qui permet aux entreprises en difficulté financière de restructurer leurs activités.

Selon des documents obtenus auprès du Bureau du surintendant des faillites, l’entreprise cumule des dettes totalisant 2 011 719 $. Elle dépend d’une quarantaine de créanciers.

Bryan Furlong, président et coactionnaire de la distillerie La Chaufferie. (Archer)

Le président de la distillerie La Chaufferie et coactionnaire, Bryan Furlong pointe du doigt la Société des alcools du Québec (SAQ) pour justifier la situation qui pourrait mener son entreprise à la faillite.

Nous sommes pieds et poings liés avec la SAQ. Nous ne pouvons pas vendre librement nos alcools du terroir. — Bryan Furlong

Détentrice d’un permis industriel, la distillerie La Chaufferie doit payer à la SAQ des frais de majoration qui englobent le service d’entreposage, le transport des produits ainsi que la manutention dans les succursales. Ce coût supplémentaire s’applique aussi pour les bouteilles vendues sur le site de production.

«Dans notre cas, la SAQ nous a adressé des factures représentant des centaines de milliers de dollars pour les bouteilles vendues sur place depuis que nous sommes en exploitation. Résultat: nous ne disposons plus de fonds de roulement et l’entreprise est présentement fermée», déplore Bryan Furlong également avocat et conseiller d’affaires chez Archer, en entrevue à La Voix de l’Est.

M. Furlong donne l’exemple du vigneron qui peut vendre directement ses vins à un restaurateur sans passer par la SAQ, ce qui n’est pas le cas des distilleries au Québec.

Les installations impressionnantes de La Chaufferie pour élaborer ses différents spiritueux. (Archives La Voix de l'Est)

Fondée en 2017, cette distillerie est installée dans un ancien bâtiment industriel datant de fin 1800 où se trouvait une chaufferie qui alimentait en chaleur les immeubles de l’Imperial Tobacco. La Chaufferie produit un whisky, un gin et une vodka.

Selon Bryan Furlong, la SAQ réduit les achats de produits fabriqués par des distilleries locales de façon drastique. «Nous n’avons pas reçu de commandes de la SAQ depuis décembre. Actuellement, nous essayons de trouver des acheteurs pour nos produits qui sont installés à l’étranger», mentionne Bryan Furlong.

«Nous ne sommes pas les seuls dans ce cas. Toutes les distilleries du Québec sont en péril», ajoute l’homme de loi.

Au moment de publier ce reportage, la SAQ et l’Union québécoise des microdistilleries (UQMD), dont le siège social est situé à Granby, n’avaient pas donné suite à notre demande d’entrevue.