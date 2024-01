Audrey St-Pierre raconte sa dernière soirée et la découverte du corps de Guylaine Potvin

Éducatrice spécialisée, domaine dans lequel elle étudiait avec la victime, Mme St-Pierre est le premier témoin appelé par la Couronne au procès pour meurtre et agression sexuelle grave de Marc-André Grenon. Émotive mais tout même assez calme, elle a raconté qu’elles étaient de bonnes amies et devaient d’ailleurs devenir colocataires dans les semaines suivantes. Son témoignage a été livré mardi avant-midi, interrogée par Me Pierre-Alexandre Bernard, et elle sera interrogée par la défense cet après-midi.

Me Pierre-Alexandre Bernard présente la preuve dans le procès de Marc-André Grenon (Sophie Lavoie/Le Quotidien)

Toutes deux originaires du Haut du Lac, Mme Potvin de Saint-Eugène et elle de Saint-Félicien, elles avaient sympathisé dès la rentrée scolaire en août 99 car elles «vivaient la même chose»: «Comme elle, je venais de quitter ma famille et pris un appartement pour étudier à Jonquière. Elle était devenue ma famille. On s’appelait tous les matins et on se voyait le soir pour faire nos travaux scolaires ensemble. Les fins de semaines, elle venait parfois avec moi dans ma famille à Saint-Félicien.»

Le 27 en fin d’après-midi, les deux avaient travaillé ensemble à l’appartement que Guylaine partageait avec deux autres filles qui, ce jour là, étaient absentes. Elles préparaient un projet scolaire qui devait se mettre en branle le lendemain dans un CHSLD. Elles sont allées souper au restaurant puis revenues au logement. «Nous voulions nous coucher tôt pour être en forme le lendemain qui était une journée importante. Mais comme d’habitude, nous avons jasé longtemps dans sa chambre. Je suis partie vers 21h30.»

À son réveil vers 6h15, elle a appelé Guylaine pour lui donner rendez-vous pour la visite au CHSLD prévue pour 9 h. N’ayant pas de réponse, elle s’est dit qu’elle devait se préparer. Plusieurs appels plus tard, elle dit avoir commencé à s’inquiéter car elles devaient être à temps au cégep pour jouir d’un moyen de transport. Elle s’est donc rendue au logement qui est à 15 minutes à pied puis est entrée après avoir frappé à la porte extérieure quelques petits coups.

Romuald Potvin, père de Guylaine Potvin, assiste au procès. (Sophie Lavoie/Le Quotidien)

Au pied de l’escalier menant au logement du sous-sol, la porte était entrouverte. Elle est entrée en appelant son amie mais n’a pas eu de réponse. Elle est allée voir à la salle de bain où la lumière était allumée mais elle n’y était pas. Elle s’est présentée devant sa chambre dont la porte était ouverte et l’a appelée de nouveau, en vain.

Elle l’a vue couchée sur le lit. Croyant qu’elle dormait, elle s’est approchée et constaté que quelque chose n’allait pas: «Elle était nue. Ce n’était pas dans ses habitudes. Je me suis détournée pour ne pas trop la regarder et j’ai crié pour qu’elle se réveille.»

Dans son témoignage, Mme St-Pierre dit qu’à ce moment, ça c’est mis à se bousculer dans sa tête. Elle savait ce qui s’était passé, mais était dans le déni. «Je ne voulais pas y croire. Je lui criais de se réveiller, même si je savais qu’elle était morte.» Son corps était bleu; elle ne l’a pas observé dans le détail. Son comportement est devenu irrationnel. Elle est sortie dehors et s’est demandée quoi faire. Elle a appelé les secours mais ne savait pas quoi dire. «Je ne pouvais pas le dire (qu’elle était morte). J’ai même pris mon agenda pour trouver le numéro du 911. Puis les secours sont arrivée rapidement.»

À une question du procureur du DPCP, Me Pierre-Alexandre Bernard, elle n’a pu préciser si elle avait touché le corps. «C’est flou. Je me souviens que je me disais qu’il ne fallait pas que les gens la voient comme ça. Ce n’était pas son genre. Je voulais la rhabiller avant l’arrivée des secours.»

Ce témoignage, livré en avant-midi, fut difficile à entendre pour les membres de l’entourage de Guylaine Potvin présents dans la salle.