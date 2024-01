Se tourner vers l’hypnose pour arrêter de fumer

Alors que 975 900 personnes fument toujours au Québec, la semaine du 14 au 20 janvier est synonyme de la Semaine pour Québec sans tabac.

«J’avais déjà essayé d’arrêter de fumer plus jeune, mais sans méthode, juste avec de la volonté que je n’avais pas, donc ça n’a pas fonctionné, a-t-elle confié au Quotidien. Mon conjoint a essayé d’autres trucs comme les patchs, et ça ne marchait pas non plus.»

Le couple, qui avait entendu parler de l’hypnose par le biais d’un collègue de travail, a alors pris rendez-vous en juin 2022 avec Marc Bédard, hypnothérapeute depuis 2011 à Chicoutimi. À l’inverse de son compagnon, qui était plus sceptique qu’elle, Marie-Pier était ouverte à cette thérapie et ne ressentait aucune crainte face à l’idée de potentiellement perdre le contrôle.

Marc Bédard est hypnothérapeute depuis 2011 et exerce à Chicoutimi. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

«Ce qui est étrange, c’est que tous les fumeurs savent qu’ils doivent arrêter, mais ils ne sont pas capables, et ils pensent que c’est à cause de la nicotine alors que c’est plus complexe. Avec l’hypnose, on va chercher à tasser le rationnel pour laisser parler l’inconscient, d’expliquer Marc Bédard. Quand on voit Mesmer, les gens ont peur de perdre le contrôle, mais personne ne peut faire faire quoi que ce soit à quelqu’un qui ne le veut pas.»

Et si elle craignait de ne pas être réceptive, Marie-Pier a eu toute une surprise. «Je me suis souvenue de tout ce qu’il m’a dit. Il me disait qu’il allait me libérer de la cigarette en m’enlevant ma chaussure, et quand je me suis réveillée, je n’avais plus de chaussures! Je ne pensais pas que j’allais être si hypnotisable que ça, si réceptive. Je suis partie à pleurer, j’avais beaucoup d’émotions.»

Une méthode qui gagne à être connue

Marc Bédard, qui était aussi animateur à Rouge FM avant, a suivi une formation de 1000 heures pour être accrédité et exercer cette technique, qui a fait ses preuves. «Selon les statistiques de ma dernière année, 71 % des personnes qui ont testé l’hypnose ont arrêté de fumer après un an. C’est 8 % pour les patchs, et 14 % pour le Champix, donc c’est dire à quel point cette méthode est efficace», indique-t-il.

Les journalistes Marc-Antoine Côté et Solveig Beaupuy se sont prêté au jeu de l'hypnose pendant quelques instants. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

La pratique de l’hypnose est très encadrée au Québec, bien plus qu’en France où les thérapeutes peuvent exercer après trois jours de formation seulement. Mais ce qui est intéressant d’après lui, c’est que sur le Vieux Continent, l’hypnose est aussi pratiquée sur des patients qui s’apprêtent à passer par une opération chirurgicale pour remplacer l’anesthésie.

Marc Bédard utilise aussi l’hypnose pour soigner l’anxiété, guérir des phobies et perdre du poids. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, ils sont seulement une dizaine d’hypnothérapeutes reconnus.

La thérapie se compose en deux parties : l’hypnose et le coaching. Pour ce faire, Marc Bédard n’a besoin que de deux rencontres avec son client. La première tourne autour de l’hypnose conversationnelle, tandis que la deuxième correspond davantage à une hypnose émotionnelle.

Les journaliste ont testé un phénomène hypnotique pour mesurer leur réceptivité. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

«Je vais faire vivre une aventure, un film, à la personne qui veut arrêter de fumer pour qu’elle se dise qu’elle n’a plus besoin de ça», précise-t-il. Le patient a ensuite des devoirs à faire chez lui pour perdre cette habitude, comme des petites séances d’hypnose déjà enregistrée.

«La première chose à faire est de voir la cigarette comme une habitude et non une dépendance, et de se demander ce qu’ils aiment là-dedans. Et ensuite, on va venir la remplacer par de la respiration, des exercices de cohérence cardiaque. Le but est de remplacer une mauvaise habitude par une autre, plus calme, souligne-t-il. Généralement, les gens trouvent ça plus facile que ce qu’ils croyaient.»

Et pour les personnes qui ont peur de ne pas être réceptives et de se laisser aller, aucune inquiétude, l’hypnothérapeute utilise des phénomènes hypnotiques pour tester la réceptivité de ses clients, un exercice auquel les journalistes du Quotidien, Marc-Antoine Côté et l’autrice de ces lignes, se sont prêtés.

Les journalistes du Quotidien, Marc-Antoine Côté et Solveig Beaupuy se sont prêtés au jeu avec l'hypnothérapeute Marc Bédard. (Mariane L. St-Gelais / Le Quotidien)

«Tout le monde qui veut peut être réceptif, mais pour quelqu’un qui va être sur ses gardes, ça risque d’être un peu plus difficile. Ça prend quelqu’un qui y croit, ou pas, mais qui veut réellement essayer», raconte Marc Bédard.

Dégoût de la cigarette

La cigarette est maintenant quelque chose qui dégoûte Marie-Pier Tremblay, alors que cette vieille amie-ennemie a partagé sa vie pendant près d’un quart de siècle. Durant les premiers mois suivant sa séance avec l’hypnothérapeute, il lui arrivait de se laisser tenter par l’idée de fumer, mais quelque chose la bloquait.

«J’avais le goût de fumer, parce que t’es accro et c’est comme une habitude, mais jamais je n’aurais fumé. C’est comme s’il avait réglé quelque chose dans ma tête et que plus jamais je n’allais recommencer, même si j’en ai envie.» — Marie-Pier Tremblay, ancienne fumeuse

Depuis, elle ne pense même plus à la cigarette et son aversion pour le tabac est allée si loin que rien que l’odeur de chez elle lui était insupportable.

«J’étais une grande fumeuse et je fumais dans ma maison, mais j’ai vraiment été dégoûtée d’elle pendant un bout. J’ai nettoyé ma maison de fond en comble, j’ai acheté du parfum, l’odeur allait jusque dans mon linge et mes affaires, il a tout fallu que je repasse dans mes tiroirs. Il fallait que je me débarrasse de ça, on dirait», explique-t-elle.

Marc Bédard a suivi une formation de 1000 heures pour être accrédité et exercer cette technique, qui a fait ses preuves, selon les chiffre de sa dernière année, où 71% de ses clients ont arrêté de fumer après un an. (Gimmy Desbiens/Le Quotidien)

L’expérience a tellement bien fonctionné qu’elle la recommande régulièrement à des proches, notamment pour tout ce qui touche à l’angoisse et l’anxiété. Arrêter de fumer lui a aussi permis de faire de grosses économies. En un an, elle a réussi à sauver près de 10 000 $ et a rentabilisé le coût de sa séance d’hypnose seulement deux semaines après, rien qu’en n’achetant plus de cigarettes.

«C’est vraiment un bel investissement pour ta santé et ton portefeuille», conclut-elle.