Prevost a confiance dans le recrutement de son personnel

Le constructeur d’autocars de Sainte-Claire, dans Bellechasse, soutient que le recrutement de nouveaux employés se porte très bien. «On regarde dans le contexte du taux de chômage dans la grande région de Québec, on a quand même recruté plus de 600 employés. Ce qui n’est pas une mince affaire, surtout qu’ils viennent travailler à Sainte-Claire. Je vous dirais même que depuis notre annonce en décembre, on a reçu plus de 1500 CV, non sollicités à ce moment-là», explique François Tremblay, président de Prevost, joint au téléphone lundi alors qu’il était à Nashville.

«On voit qu’il y a beaucoup d’engouement pour Prevost. Les gens se disent que c’est une belle compagnie qui a le vent dans les voiles en termes de contrats. On va faire d’autres annonces sur de gros contrats avec des firmes privées dans les prochains mois. Je pense que le temps est et ça crée une sécurité d’emploi pour les prochaines années.» — François Tremblay, président de Prevost

M. Tremblay confirme que plusieurs des employés de Prevost demeurent à Lévis. «On a aussi beaucoup d’employés qui partent de la Rive-Nord pour aller à Sainte-Claire, tous les jours.»

Compétition avec la Davie?

Avec l’inclusion du chantier naval de la Davie dans la Stratégie nationale de construction navale, on peut craindre une certaine concurrence dans le recrutement du personnel. Le président de Prevost tente de se faire rassurant.

«C’est sûr que pour certains emplois spécialisés, il y aura une certaine compétition. Notamment pour les soudeurs, entre autres. Pour le reste, ce ne sera pas le cas pour les assembleurs ou les peintres. On n’anticipe pas de compétition avec la Davie», enchaîne M. Tremblay. «Et il faut comprendre que le timing est différent de la situation d’il y a un an. Il y a eu un ralentissement économique. Il y a eu beaucoup de mises à pied dans la grande région de Québec. Je pense à Olymel qui a fermé son usine [à Vallée-Jonction]. Plus de 1000 emplois. Cela crée un bassin d’employés potentiel plus grand qu’il y a un an.»

La reproduction du premier autobus produit par Prevost en 1924 a été nommée Clarisse, en l’honneur de la femme du fondateur de la compagnie, Eugène Prévost. (Prevost)

Célébrations du centenaire

Prevost a donné lundi le coup d’envoi à Nashville au Tennessee, de ses célébrations de son centenaire. Le constructeur d’autocars dévoile au grand jour une réplique du premier autobus construit par le fondateur, Eugène Prévost.

Ce véhicule, nommé Clarisse, en l’honneur de la femme d’Eugène Prévost, a été reconstruit par les membres de la famille Prévost. «Ce qui est très intéressant, c’est que c’est la famille Prévost qui s’est approprié le projet. Ce sont les petits-enfants et même un arrière-petit-enfant du fondateur Eugène Prévost qui l’ont mené à terme», raconte M. Tremblay.

La photo en noir et blanc qui a servi aux membres de la famille Prévost de reconstruire le premier autobus produit par la compagnie en 1924. Le véhicule a été nommé Clarisse, en l’honneur de la femme du fondateur de la compagnie, Eugène Prévost. (Prevost)

«Ça a représenté des milliers d’heures de travail. Il faut comprendre qu’ils sont partis d’une photo en noir et blanc du véhicule pour en arriver avec un produit fini... Il y a eu beaucoup de modélisation et ils ont fabriqué beaucoup de pièces eux-mêmes. Le résultat est vraiment fantastique.» — François Tremblay, président de Prevost

Les Prévost ont fait l’acquisition d’un camion REO 1923 en Floride sur lequel ils ont reconstruit une cabine en bois.

Pourquoi à Nashville?

«On voulait faire le lancement de nos activités du centenaire pendant le plus gros événement de l’industrie, soit l’American Bus Association. Elle tient présentement un gros congrès à Nashville où il y a plus de 3000 participants. On trouvait que c’était une belle plateforme pour faire le coup d’envoi. Il y a évidemment beaucoup de nos clients qui viennent ici. Ça, c’était une des raisons», précise le président de Prevost.

«Mais en plus, Nashville est le centre névralgique pour l’industrie de la musique. Il faut comprendre que la plupart des gros opérateurs, qui transportent les vedettes de la musique en Amérique du Nord lors des tournées, sont basés ici. Cela nous permettait de faire une pierre, deux coups. Et on a des opérations ici à Nashville.»

Selon M. Tremblay, ce secteur représente une grosse partie du volume d’affaires de Prevost. «Cette industrie va très bien dans le contexte post-COVID. Avec toutes les tournées qui sont en cours pour le moment en Amérique du Nord, il y a une forte demande pour les véhicules qu’on appelle Entertainer. C’est un beau marché et on possède 99 % de celui-ci. C’est pour cela que c’est un marché très stratégique pour Prevost», conclut-il.