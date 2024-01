Incendiaire de Chibougamau: le cas de Brian Paré pourrait faire jurisprudence au Québec

(Tirée de Facebook)

Brian Paré a plaidé coupable à 13 chefs d’accusation d’incendie criminel et à un chef d’accusation d’incendie criminel avec mépris de la vie humaine au palais de justice de Chibougamau, lundi. «Les preuves étaient assez accablantes, c’est pour ça qu’il a plaidé coupable d’ailleurs», de mentionner la procureure à la Couronne, Me Marianne Girard.

Les procureures de la Couronne ont d’ores et déjà annoncé que ce dossier aura son importance dans le monde judiciaire et pourrait faire office de nouvelle jurisprudence.

«C’est une première au Québec, on n’a pas recensé de dossiers similaires, c’est-à-dire d’autres personnes qui auraient pu plaider coupables à des incendies criminels qui ont menacé carrément la ville, donc ça va faire vraiment jurisprudence au Québec. Ça va être un dossier fort en la matière, parce qu’il n’y a pas d’autres dossiers recensés au niveau des feux de forêt qui peuvent menacer une ville entière. À un certain moment, les deux routes d’accès pour entrer à Chibougamau étaient menacées, donc c’était très inquiétant pour les gens», de conclure Me Marianne Girard et Me Marie-Philippe Charron.

Cinq incendies avaient été allumés à quelques jours d’intervalle, laissant les policiers de la Sûreté du Québec (SQ) présumer que ces feux n’avaient rien d’accidentel, d’autant plus que leur déclenchement a eu lieu seulement trois jours après l’interdiction du gouvernement du Québec de faire des feux à ciel ouvert à l’intérieur ou à proximité des forêts.

Brian Paré a reconnu avoir déclenché la série d'incendies qui a ravagé le secteur de Chibougamau l'été dernier. (Tirée de Facebook)

L’accusé publiait régulièrement sur ses réseaux sociaux des articles concernant les feux de forêt, en affirmant notamment qu’ils avaient été délibérément allumés par le gouvernement pour tromper la population et lui faire croire aux changements climatiques. Ce sont ces publications qui avaient d’ailleurs mis la puce à l’oreille des enquêteurs et permis de les mettre sur ses traces.

«Avec les incendies qu’il a reconnus, il a reconnu être la cause directe de l’évacuation d’une ville quand même.» — Me Marianne Girard et Me Marie-Philippe Charron, procureures de la Couronne

Les deux parties ont convenu de fournir un rapport présentenciel pour évaluer son état psychologique et les dangers qu’il représente pour la communauté. Il sera rendu au plus tard le 22 avril et ensuite, une date de représentations sur sentence devra être fixée, probablement en juillet ou en août, selon l’avocat de Brian Paré, Me Jean Girard.

«C’est un agent de probation qui va faire ce rapport-là. Il y a un volet psychiatrique qui a également été demandé par son avocat pour qu’on évalue si monsieur a des problèmes au niveau de sa santé mentale et un volet dangerosité pour évaluer les risques de récidives d’incendie criminel», a indiqué Me Marianne Girard, accompagnée de sa consœur, Me Marie-Philippe Charron.

Ce sont des publications sur ses réseaux sociaux qui ont mis les enquêteurs de la SQ sur la piste de Brian Paré. (Tirée de Facebook)

En attendant la suite des procédures, l’accusé restera détenu dans la prison de Roberval et à Québec, comme c’est le cas depuis son arrestation en septembre dernier. S’il est déclaré coupable, il risque une peine de pénitencier, mais la durée dépendra des conclusions du rapport présentenciel, qui doit prendre en considération la victime, soit la ville de Chapais, et le profil de l’accusé.

«Ce qu’il risque, c’est de la détention, mais il y est déjà. Le temps qu’il fait présentement lui sera diminué. La jurisprudence dans ce domaine est personnalisée, ce sont tous des cas d’espèce, il faut analyser les dossiers selon les faits à chaque fois. Mais mon client a très bien collaboré avec les policiers. D’ailleurs, l’ensemble de la preuve est constituée d’aveux, c’est dire que mon client a extrêmement collaboré avec les autorités policières», a déclaré Me Girard en entrevue au Quotidien.