Honteux, un agresseur sexuel bénéficie d’une peine dans la collectivité

En juin 2019, après une soirée arrosée, deux amies trouvent Gabriel Lamirande étendu complètement nu sur une femme de 19 ans, intoxiquée et endormie sur un lit.

La victime porte seulement une camisole, Lamirande est positionné pour la pénétrer.

«Son pénis est en érection. Elle a les yeux fermés», précise le juge Poulin en rappelant les faits reprochés, lundi, au palais de justice de Québec.

Comme la preuve ne révèle pas qu’il y a eu une pénétration cette soirée-là, le juge Stéphane Poulin doit considérer qu’il n’y en a pas eu.

Au terme d’un procès, le jeune homme aujourd’hui âgé de 24 ans a été déclaré coupable d’agression sexuelle en mai 2023. La jeune femme a porté plainte contre lui sept mois après les faits.

Au moment des observations sur la peine, Me Dominic Bouchard a suggéré une peine de moins de deux ans à purger dans la collectivité, comme son client avait un faible risque de récidive et qu’il avait fait un cheminement significatif.

En raison des graves conséquences psychologiques sur la victime de 26 ans, la poursuite a suggéré une peine de prison ferme de deux ans moins un jour.

Le juge Poulin a tranché en faveur de la défense.

Empathie pour la victime

Un rapport d’un agent de probation a permis de conclure que Lamirande n’a pas d’intérêt sexuel déviant ni de problèmes d’ordre sexuel. «Le crime semble circonscrire à un événement isolé et n’est pas la résultante d’une problématique sexuelle», souligne le juge dans sa décision.

L’agent dresse en effet un portrait positif de l’accusé, insistant sur sa collaboration et la honte qu’il ressent aujourd’hui par rapport aux gestes commis.

L’homme de 24 ans exprime des remords et des regrets sincères en plus d’une réelle empathie pour la victime, note le magistrat.

Depuis l’événement, le processus judiciaire a eu un fort effet dissuasif sur l’accusé. Comme les gestes reprochés se sont déroulés lorsqu’il était intoxiqué, Lamirande a même remis en question sa consommation d’alcool. Il dit ne plus boire de façon excessive.

Le jeune homme dit surtout avoir réalisé une importante introspection.

Pour toutes ces raisons, le juge Poulin lui a infligé une peine à purger à la maison, avec possibilité de sorties pour le travail ou avec l’autorisation du Tribunal.

«L’octroi d’un sursis n’est pas une banalisation du crime commis. […] Il vivra longtemps avec le stigma d’un agresseur sexuel», exprime le magistrat dans sa décision.

Le juge Poulin a aussi tranché concernant l’inscription de Lamirande sur le registre des délinquants sexuels. Étant donné le cheminement du jeune accusé, Me Bouchard a plaidé pour que son client n’y figure pas. Après de longues minutes de réflexion, le juge lui a donné raison.

Graves conséquences

La victime, encore émue après des années de processus judiciaire, était dans la salle d’audience pour la conclusion du dossier.

Elle avait rédigé une lettre relatant les conséquences du crime sur sa vie, que l’avocate de la poursuite Me Geneviève Corriveau avait lu en salle de cour.

Elle dit ressentir les conséquences psychologiques du crime même quatre ans après les faits. En raison d’un nouveau problème d’anxiété, la jeune femme a été placée en arrêt de travail pendant plusieurs mois. La fin de son parcours scolaire a aussi été difficile.

L’agression s’est déroulée le jour de son anniversaire. Elle dit donc qu’elle ne verra plus jamais cette journée spéciale comme avant.

Conditions

Lamirande devra rester à son domicile en tout temps — sauf pour le travail et des raisons médicales — pendant les neuf premiers mois de sa sentence. Il sera ensuite soumis à un couvre-feu.

Il lui est interdit de consommer de l’alcool et des drogues ou de fréquenter des bars.

L’homme de 24 ans écope aussi d’une probation de deux ans, en plus de 150 heures de travaux communautaires à effectuer dans la prochaine année.

Il lui est interdit de communiquer avec la victime et ses proches, il ne doit pas non plus lui faire référence sur les réseaux sociaux ni se présenter à son lieu de résidence ou de travail.