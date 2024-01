Déverrouillage de portière à 175 $... c’est possible au Québec!

Fait vécu: après le démarrage de la voiture le temps la déneiger, le verrouillage automatique des portières s’actionne pour une raison inconnue. Clés dans la voiture, véhicule en marche... et pas de double des clés. On appelle le service de remorquage le plus près pour un déverrouillage de portière. «Ce sera 175 $ plus taxes», avise-t-on. Tant pis, il faut faire vite, on a un rendez-vous...

Le prix du service de déverrouillage a quand même de quoi faire sursauter. Vérification faite: la compagnie de remorquage n’a pas fait de cadeau à son client, mais le montant de la facture n’est pas abusif pour autant.

Selon le guide des tarifs de l’Association des professionnels en dépannages du Québec, les frais de base pour un dépannage «sans délai» sont normalisés à 125 $ avant le départ. Par la suite, le temps consacré au service peut être facturé à 176 $ de l’heure ou à 44 $ par bloc de 15 minutes.

«L’entreprise de remorquage, au Québec, peut facturer ce tarif-là afin de rentabiliser son entreprise», explique Réjean Breton, directeur général de l’APDQ. Selon lui, les frais exigés étaient donc «dans les prix», bien que la compagnie ait le loisir de facturer un prix moindre si elle le veut.

«Je ne donne pas de prix au téléphone, encore moins dans les médias», prévient Ghyslain Hinse, propriétaire de Remorquage Guilbert et affilié au CAA pour le grand Trois-Rivières. Reste qu’à son avis, 175 $ plus taxes, «c’est cher».

Chez Taxis Coop, à Trois-Rivières, le prix d’un déverrouillage ou d’un survoltage dans le secteur de Trois-Rivières a été majoré en janvier 2024, passant de 40 $ à 45 $ incluant les taxes. Ce tarif fixe augmentera selon la distance du dépannage demandé, grosso modo du prix d’une course en taxi, indique le porte-parole Sylvain Roy. Le service rendu à Bécancour aurait coûté environ 95 $, estime-t-il.

Les services de déverrouillage et de survoltage ont augmenté aussi chez Taxis Coop, indique Sylvain Roy. (STÉPHANE LESSARD)

Des frais d’exploitation qui montent en flèche

L’industrie du remorquage n’est pas à l’abri de l’inflation. «On vit de trois choses qui n’arrêtent pas de monter: de la main-d’œuvre, du diesel et des matières premières comme l’acier et les pneus», énumère Ghyslain Hinse. «Juste pour les pneus, on a eu 45 pour cent d’augmentation en deux ans», plaide celui qui doit chausser une flotte de 45 camions.

Selon l’APDQ, qui se fait porteuse des préoccupations de l’industrie, un camion qui coûtait 100 000 $ en 2019 se vend maintenant entre 140 000 $ et 160 000 $. Quant aux primes d’assurance, elles ont fait un bond de 30 à 60 pour cent, estime Réjean Breton. Une simple indexation en vertu de l’indice des prix à la consommation n’arrive plus à couvrir la hausse des frais pour une entreprise de remorquage.

«On n’est pas dans un métier qui est ben, ben l’fun, parce que, pour les gens, ce n’est jamais prévu de tomber en panne. Je comprends ça», considère Ghyslain Hinse, en évoquant la frustration de certains clients devant le prix d’une facture pour un dépannage. Facture qui augmente inévitablement quand ce dépannage survient la nuit ou en secteur éloigné. «Mais nous, ça nous coûte des sommes faramineuses», dit-il pour sa défense.

«Victimes de répondre»

Chez Remorquage Guilbert, 40 pour cent des appels proviennent du programme d’assistance routière de CAA Québec, ce qui exige à l’entreprise de très hauts standards de qualité; ce seul contrat représente 18 000 dépannages par année. Le remorqueur dessert d’autres programmes, comme ceux liés à des contrats d’assurance automobile ou offerts à l’achat de véhicules neufs. Afin d’honorer ces ententes, son entreprise répond aux appels jour et nuit, sept jours par semaine.

Ce n’est toutefois pas le cas de tous les remorqueurs, certains choisissant de ne pas faire de dépannage d’urgence en tout temps: «Ils répondent quand ils veulent». Les dépannages qui ne sont pas pris en charge, dans un plus grand périmètre régional, retombent donc dans la cour de Guilbert.

«Nous on va le faire, mais on part de Trois-Rivières. Qu’est-ce qui coûte cher? C’est le “fuel”, le temps. On y va, mais on charge plus cher. Ce n’est pas de notre faute si l’autre à côté, il ne répond pas». — Ghyslain Hinse, propriétaire de Remorquage Guilbert

Ghyslain Hinse donne pour exemple des appels de service, soirs et fin de semaine, en provenance de Sainte-Anne-de-la-Pérade, Deschambault, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Shawinigan, Saint-Barnabé. «À matin, il y a eu une assistance routière pour un survoltage à Sorel-Tracy.» Aucun autre service ne s’affichait disponible dans le secteur.

Éventuellement, les frais excédentaires seront refilés au client, parfois mécontent. «On est victimes de répondre», résume Ghyslain Hinse.

La tranquillité d’esprit... pour l’instant!

Chez CAA-Québec, on se targue justement d’éviter ce genre de surprise à ses membres. «Les gens paient un abonnement annuel et ont droit à quatre services par année, en fonction de leur forfait. Les membres de CAA Québec ne verront jamais ce genre de facture s’ils nous appellent pour aller faire déverrouiller leur portière», assure Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques pour l’entreprise sans but lucratif.

Contrairement aux outils dont il dispose pour surveiller la fluctuation des prix de l’essence, le club ne tient pas de registre des prix pour le dépannage routier. Mais le fait que l’inflation se pointe dans le secteur ne surprend pas son porte-parole.

«Ce n’est pas différent que d’appeler un plombier ou quelqu’un pour effectuer des travaux à la maison: le fait que c’est difficile d’en trouver présentement, ça fait que les prix sont à la hausse.» — Nicolas Ryan, directeur des affaires publiques chez CAA Québec

Selon lui, la rareté de la main-d’œuvre engendre en effet une partie des difficultés observées sur le terrain. Résultat: les remorqueurs doivent augmenter leurs prix ou diminuer leurs heures de service.

Avec un abonnement de base offert à partir de 99 $ par année, Nicolas Ryan estime que le CAA offre «la tranquillité d’esprit». Mais pour combien de temps?

À l’APRQ, Réjean Breton reconnaît que la hausse des coûts d’exploitation des remorqueurs pourrait mettre en péril la stabilité de certains services d’assistances routières. Celles-ci négocient des contrats de service avec les remorqueurs d’un territoire donné, en échange d’un certain volume d’appels. «Les compagnies de remorquage demandent à ce qu’ils soient ajustés aux réalités économiques, de nos jours», dit-il, ce qui n’est pas gagné d’avance.

Quand ils n’arrivent pas à s’entendre, les services de remorquage et d’assistance routière en viennent parfois à mettre un terme à leur association. C’est arrivé chez Remorquage Guilbert, et Ghyslain Hinse entrevoit déjà que ceux qui restent devront s’ajuster: «Le gaz augmente, ton épicerie, tu la paies plus cher. C’est sûr que les adhésions des assistances routières vont augmenter aussi. Ils n’ont pas le choix, parce que leur facture monte», anticipe-t-il.