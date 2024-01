Brûlé par ses semelles chauffantes: «La peau a suivi sur mon bas qui a fondu»

Jean-Philippe Blanchette Perron va se souvenir longtemps de son récent achat de semelles chauffantes. Il y a un mois, la pile d’une semelle a pris feu. Cela a causé des brûlures au deuxième et au troisième degré au pied droit de ce travailleur de la construction qui réfléchit à intenter des poursuites contre le fabricant et contre la plateforme de commerce en ligne où il s’est procuré lesdites semelles.

À l’instar d’une douzaine de ses collègues, cet électricien de Trois-Rivières a profité de la vente du Vendredi fou d’Amazon afin d’acheter pour la première fois des semelles chauffantes. Il les a utilisées durant environ trois semaines sans aucun problème jusqu’au 13 décembre.

Alors qu’il travaillait sur un chantier de construction à Montréal, il a senti de la douleur à son pied droit. Le retrait de la botte a permis de constater que le pied était sérieusement brûlé, ce qui lui a valu un transport par ambulance au CHUM afin de recevoir les soins pour grands brûlés: l’extérieur de son pied était brûlé au troisième degré, alors que l’intérieur du pied et le talon avaient subi des brûlures au deuxième degré sévère.

«Rendu là-bas, je me suis rendu compte que c’était plus grave que je pensais. Un infirmier qui enseigne à l’université m’a demandé la permission de prendre mon pied en photo pour montrer à ses étudiants une brûlure au troisième degré où les nerfs avaient été brûlés. Ça faisait vraiment mal.» — Jean-Philippe Blanchette Perron

Selon M. Blanchette Perron, une greffe de peau aurait accéléré la guérison, mais le temps d’attente au bloc opératoire était tel que cette solution a été écartée. Avec des pansements changés régulièrement, du repos, une alimentation riche en protéine et une bonne hydratation, M. Blanchette Perron a amorcé le processus de guérison. Il peut marcher sur son pied depuis deux semaines. Mais il ne retournera pas sur un chantier de construction avant plusieurs semaines.

«La peau se refait. Pour l’intérieur du pied et le talon, c’est beau. Pour la partie extérieure du pied, c’est plus long. C’est une brûlure chimique, à cause du produit dans la batterie qui a pris feu soudainement», dit M. Blanchette Perron, hautement reconnaissant du soutien offert par ses proches durant cette épreuve.

Habitué à utiliser différents outils alimentés par des piles au lithium, Jean-Philippe Blanchette Perron s’explique mal le mauvais fonctionnement de la pile qui était dans sa semelle lorsqu’elle a pris feu. Il raconte avoir pris la peine de vérifier les commentaires des clients avant de passer sa commande. Ceux-ci étaient positifs. Mais depuis sa mésaventure, il a noté qu’une autre personne avait vécu la même chose que lui.

«Ce n’est pas normal que la batterie prenne feu. Même Amazon est supposée avoir une responsabilité civile sur les produits vendus.»

Voilà pourquoi Jean-Philippe Blanchette Perron veut consulter un avocat spécialiste en la matière afin de travailler sur un possible recours.

«Je risque de perdre de la sensation et j’ai d’assez grosses cicatrices sur le pied. Je devrai faire attention au soleil, surtout les deux premières années. Mais mes orteils ne sont pas touchés.»