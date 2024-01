40 mois de prison pour un «incorrigible multirécidiviste»

De guerre lasse, le tribunal l’a récemment condamné à 40 mois de prison.

«Il est un multirécidiviste qui semble incorrigible, malgré les nombreuses thérapies offertes par l’État pour l’aider», indique le juge de la Cour du Québec Serge Champoux dans sa décision.

«Aucune ne semble donner de résultat, lui qui recommence à consommer presque immédiatement à sa sortie de thérapie.»

Bien connu des services policiers de Granby et des environs, Patrick Élément, 43 ans, cumule les infractions depuis le tournant du siècle. Son dossier criminel en dénombre 94 et il a été condamné 76 fois à des peines d’incarcération.

Il s’agit surtout d’introductions par effraction visant à voler des biens, mais «le répertoire de ses crimes est très large», souligne le juge Champoux.

On y retrouve également des voies de fait, des menaces, des recels, de la possession de drogue, de la séquestration, une agression sexuelle et plusieurs non-respects d’ordonnances judiciaires.

Consommateur de crystal meth, de speed et de crack, il a suivi trois thérapies depuis 2011, mais elles n’ont «rien donné au point de vue d’un changement marqué de ses habitudes».

«On comprend assurément que le chemin vers la sobriété peut être long et ardu pour certaines personnes, mais Patrick Élément a maintenant 43 ans et la problématique de toxicomanie qui l’afflige remonte à bien plus que la moitié de sa vie», note le juge dans sa décision du 18 décembre dernier.

«S’il manifeste de bonnes intentions en thérapie ou lorsqu’il est incarcéré, tout cela s’évapore a sa remise en liberté. Lui-même assure que la seule personne qui semble davantage proche de lui, sa sœur, est découragée de sa consommation à répétition.»

À l’été 2022, il vivait dans sa voiture à la suite d’une séparation. Il a alors commis de nombreux vols dans des commerces, institutions et domiciles à Granby et Saint-Joachim-de-Shefford, en plus de conduire dangereusement et de prendre deux fois la fuite à la vue des policiers.

Le juge Champoux mentionne que M. Élément n’a jamais «contribué réellement» à la société en travaillant ou en participant à une activité bénévole quelconque.

«Il est bien malheureux que l’accusé ait autant de difficulté à cesser de consommer, mais il n’en demeure pas moins qu’à un moment, ses concitoyens ont le droit d’être protégés de lui, qui ne cesse de commettre des crimes de toutes natures. Aucune des peines antérieures ne semble avoir eu d’effet quelconque sur une reprise en main, un changement de comportement.»

«Il m’apparaît que si d’un côté il semble presque impossible de corriger le comportement de l’accusé, au moins lorsqu’il sera incarcéré, il ne pourra commettre à nouveau des crimes contre ses semblables.»

Pour les 13 derniers dossiers pour lesquels Patrick Élément a plaidé coupable, le tribunal lui a imposé une peine globale d’un peu moins de 40 mois de prison qui s’ajoute à du temps de détention déjà imposé pour d’autres crimes.

Il était défendu par Me Audrey St-Amand, tandis que Me Chloé Mongeau représentait le ministère public dans ce dossier.