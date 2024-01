Tour de France, Jeux olympiques et nouveau contrat en vue pour Hugo Houle en 2024

Lorsque Houle a rejoint Le Nouvelliste pour réaliser cette entrevue, il se trouvait à Mallorca en Espagne alors qu’il prend part à son premier camp de la saison 2024. Une fois celui-ci terminé, le Québécois de 33 ans ira en Afrique du Sud afin de poursuivre sa préparation.

Cette année, sa reprise de la compétition se fera à compter de la mi-février dans le cadre de la Classique du Var et du Tour des Alpes-Maritimes. À partir de là, un enchaînement assez impressionnant de courses s’amorcera pour lui et le tout culminera, si tout se passe bien, avec une participation à la 111e édition du Tour de France.

«Après le début de saison, je vais être à Paris-Nice, qui est le premier point de la partie sérieuse. Je serai ensuite au départ de Milan-San Remo. Après ça, je vais me rendre en Belgique pour les classiques sur les pavés. J’espère être en forme et être compétitif à cet endroit. Après Paris-Roubaix, il y aura du repos pour bâtir le deuxième bloc de courses qui sera crucial avec le Tour de Suisse, le Tour de France et potentiellement les Jeux olympiques.» — Hugo Houle

Les deux derniers éléments mentionnés par l’athlète du Centre-du-Québec correspondent, sans surprise, aux points d’orgue de cette saison 2024. Bien entendu, Houle devra tout d’abord obtenir l’un des deux billets réservés aux cyclistes canadiens pour les Jeux olympiques (1er juin), mais en théorie, il devrait être de la partie.

Hugo Houle a passé 576 km en échappée au plus récent Tour de France. (Facebook Israël - Premier Tech)

«Il n’y aura que 90 athlètes pour la course en ligne et le contre-la-montre aux Jeux. Ça va changer la façon de courir comparativement à de plus gros pelotons. Ça va ouvrir la course. Ça devrait être intéressant, mais je dois d’abord obtenir ma qualification. Nous sommes quatre ou cinq qui peuvent y aspirer. Donc, c’est important d’avoir un bon début de saison.»

À ses yeux, un podium sur une étape du Tour de France et un résultat dans le top 10 aux Jeux constitueraient des réussites pour le principal intéressé.

«J’aimerais essayer d’aller chercher la victoire encore une fois, notamment en étant à l’offensive et dans les échappées pour décrocher un beau résultat. Aux Olympiques, je crois que le top 10 est accessible à la course sur route, mais il faut se qualifier avant. Il faudra avoir un bon niveau de forme à la sortie du Tour. C’est souvent mon habitude quand je finis un grand tour.»

Un prochain contrat espéré pour bientôt

En octobre 2021, Houle avait paraphé une entente de trois ans qui le liait à l’équipe Israël – Premier Tech jusqu’à la conclusion de la saison 2024. Comme il est désormais un vainqueur d’étape au Tour de France et qu’il demeure en mesure de livrer de bonnes performances, Houle ne se montre pas inquiet quant à son avenir dans l’élite mondiale du cyclisme.

«Je dois penser à ça. Ça fait partie de la business. Il faut préparer ça pour avoir de bonnes conditions et regarder le marché. Comme je suis en partenariat de longue date avec Premier Tech, je ne crois pas que ça va changer de ce côté. Notre but est de demeurer unis. Je suis serein par rapport au renouvellement de contrat. Je veux régler ça quand même tôt pour avoir l’esprit tranquille.»

Il note d’ailleurs qu’il est clair qu’il désire se rendre au moins à la saison 2026, année où les Championnats du monde de cyclisme sur route se dérouleront à Montréal.

«C’est une évidence pour moi de me rendre jusque-là.» — Hugo Houle

De la santé demandée

La saison dernière, Houle considère qu’il avait un bon niveau de forme pour se mettre en évidence, terminant notamment au 21e rang du Tour de Suisse et au 38e échelon au Tour de France avec quelques échappées au passage.

Cependant, il juge qu’il a été malade trop souvent. Sans surprise, ça l’a ralenti dans sa quête de résultats.

«Ça reste que ça a été une bonne année, mais j’ai été un peu trop souvent malade tout au long de l’année. C’était quand même correct, mais il en manquait un petit peu pour avoir plus de succès au Tour de France. C’était souvent des rhumes au mauvais moment qui m’affectaient.»

À 33 ans, le Perpétuen connaît bien son corps et il sait qu’il a encore le niveau pour être en mesure de se distinguer parmi les meilleurs au monde.

«Ça me donne de la motivation. Je souhaite rebondir de ça et demeurer en santé pour être à mon plein potentiel pour les événements importants. Je suis prêt, j’ai de l’expérience et j’ai une bonne lecture de la course. Je veux vraiment être au sommet de ma forme pour être en mesure d’utiliser le bagage d’expérience que j’ai amassé au fil des années.»