La saison de pêche est enfin ouverte à Sainte-Anne-de-la-Pérade

Pour le moment, la pêche aux poissons des chenaux n'est possible qu'en amont du pont ferroviaire. (Sylvain Mayer/Le Nouvelliste)

Plus bas sur le cours d’eau, à la hauteur du Centre d’information touristique, on arrosait encore la glace sur la neige tapée des dernières bordées, en ce lendemain de tempête, dimanche après-midi.

La totalité du village de pêche devrait être fin prête pour la prochaine fin de semaine. (Sylvain Mayer/Le Nouvelliste)

Le village de pêche devrait ainsi prendre forme petit à petit au cours de la semaine, pour une véritable lancée le week-end prochain. Selon le porte-parole de l’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne, Steve Massicotte, on a vu pire, comme début de saison: celle de 2018 a pris son envol le 26 janvier.

La saison de pêche au poulamon s'amorce lentement, mais sûrement. (Sylvain Mayer)

Au Centre de pêche Mario Leduc, huit cabanes étaient déjà installées et louées, alors qu’une douzaine s’y ajouteront au courant de la semaine. Pourvoyeur depuis 1976, Mario Leduc aura bientôt 48 saisons de pêche aux petits poissons des chenaux derrière la cravate.

La plupart du temps, celles-ci ont débuté dès le lendemain de Noël, indique la conjointe de l’entrepreneure, Lyn Savard. Mais cette année, les glaces formées en décembre sont disparues lors d’un redoux pluvieux.

Lyn Savard seconde Mario Leduc depuis 35 ans, au sein de la pourvoirie que ce dernier opère depuis 1976. (Sylvain Mayer/Le Nouvelliste)

«La glace a repris dans la nuit du 31, comme un beau cadeau de début d’année», indique Lyn Savard, à l’accueil de la pourvoirie. Dès que le gel s’installe, les pourvoyeurs commencent à arroser pour obtenir les douze pouces d’épaisseur règlementaires.

Lors de la visite du Nouvelliste, on dénombrait une trentaine de maisonnettes prêtes pour accueillir les parties de pêche.

Ça mord pour les mordus

Ceux qui sont déjà à l’intérieur sont de véritables mordus de la pêche aux petits poissons des chenaux. Chantal Santerre, qui réside à Sainte-Anne-de-la-Pérade, a joué les vigies toute la semaine, pour réunir la parenté à la première bonne occasion. Ils sont une quinzaine de frères et sœurs, cousins et cousines à taquiner le poulamon en se partageant deux cabanes.

Ceux-ci sont venus de Drummondville, Lévis, Québec et Boucherville pour vivre cette tradition familiale, avec toute la marmaille. Tradition dans la tradition, celui qui attrape son premier poisson doit lui faire la bise... comme en témoigne cette photo de Philippe Côté-Pelletier, croquée sur le vif par la Péradienne, avec la seule prise du jour, du moins jusqu’à présent.

Philippe Côté-Pelletier a respecté la tradition familiale du clan Santerre: embrasser la première prise sortie de l'eau. (Le Nouvelliste)

«Marie a emmené un cocktail de crevettes...», lance-t-on comme idée d’appât potentiellement plus efficace, soulevant un grand rire dans la maisonnette.

«L’année passée, on avait une grosse cabane pour vingt personnes, mais ils ne sont pas encore capables de la mettre sur la glace, c’est trop pesant», indique Chantal Santerre. Idem pour les bureaux de location et pour les véhicules qui ne peuvent encore circuler sur le cours d’eau gelé, si ce n’est de ceux qui préparent les installations.

Non loin de là, ça mord davantage pour les Demers et leurs amis qui se sont donné rendez-vous sur la rivière Sainte-Anne. Ils sont venus des environs de Fortierville et de Montréal.

Une belle prise pour ces mordus de pêche: Sylvain Demers (à l'avant), Manon Bélanger, Liette Germain, Annie Demers et Louis Pérusse. (Sylvain Mayer/Le Nouvelliste)

«J’aime la pêche, hiver comme été!», assure Manon Bélanger, en sortant de l’eau un beau spécimen de poulamon de taille enviable. Résidant à Sainte-Sophie-de-Lévrard, ça ne fait que deux ans qu’elle s’adonne à la pêche blanche à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Le groupe a déjà pris plusieurs dizaines de poissons, mais trouve quand même que les lignes appâtées sont assez tranquilles.

Certains d’entre eux se promettent de revenir taquiner le poulamon autant de fois que possible cet hiver. C’est déjà à l’agenda d’Annie Demers et de Liette Germain qui, elles, reviendront de Montréal dans deux semaines.

Pourvu que dame Nature collabore, la saison se poursuivra jusqu’au 18 février 2024.