Un 250e anniversaire mouvementé au Moulin Michel

Profitant de cet anniversaire, l’établissement du secteur Gentilly, à Bécancour, devrait donc regorger d’activités au cours de l’année 2024. Déjà, durant la dernière décennie, les ajouts ont été nombreux à l’offre de service du lieu : ouverture d’une table champêtre en 2014, obtention du statut d’institution muséale agréée en 2019, puis création des événements récurrents Meunier, tu fêtes! et Au son du Moulin / Blues & Gin, respectivement en 2020 et 2021.

Il faut dire que la fin de l’année 2023 n’a pas été de tout repos pour l’équipe de l’OBNL qui gère le lieu. Avec les pluies abondantes reçues en décembre dernier, il s’en est fallu de peu pour que la rivière du Moulin ne vienne inonder le bâtiment dont est issu son nom. Une digue de sacs de sable avait dû être installée in extremis afin de protéger l’édifice patrimonial. Celle-ci est par ailleurs toujours en place en vue du printemps à venir qui pourrait amener son lot de désagréments.

250 ans, ça se fête

«On est toujours en préparatifs et on est en train de finaliser les derniers éléments, mais dans les prochaines semaines et les prochains mois avant l’été, on va faire une série d’annonces. Déjà, ce qu’on peut dire, c’est qu’il y a un volet événementiel, il y a un volet legs citoyen et il y a un volet legs environnemental également. Ce sont trois piliers qu’on veut travailler.» — Philippe Dumas, directeur général du Moulin Michel

Justement, l’institution oeuvre déjà depuis quelques années à la renaturalisation de la rivière du Moulin qui subit une surcharge sédimentaire. Les travaux devraient débuter cet été à ce niveau. «Ce projet-là, on le poursuit», indique M. Dumas. «Dans le cadre du 250e, le legs environnemental, c’est aussi de donner une pérennité au Moulin en s’attaquant au vrai problème, qui est la sédimentation dans la rivière et la gestion du barrage dans notre cas.»

Et pourquoi pas, à titre de centre d’interprétation, faire d’une pierre, deux coups? «La restauration et la conservation qu’on fait dans la rivière du Moulin, on a l’avantage de pouvoir la montrer et la raconter, parce qu’elle est accessible», ajoute le directeur général.

Le directeur général du Moulin Michel, Philippe Dumas. (FRANÇOIS GERVAIS)

«L’idée, c’est de faire un sentier permanent le long de la rivière qui serait accessible l’été comme l’hiver. Cet hiver, dès qu’il va avoir assez de neige, on est dans un projet pilote de sentier de raquette. Ça ne nécessite pas d’aménagement particulier, c’est déjà une petite nouveauté et une première étape du 250e.»

Quant au volet événementiel, de plus en plus mis de l’avant sur le site patrimonial, une intensification est à prévoir. À ce propos, le gouvernement du Québec annonçait, mardi, avoir accordé une aide financière de 50 000$ afin de soutenir les activités de commémoration liées à l’anniversaire de l’endroit.

«Les Saint-Jean-Baptiste d’envergure au Moulin, c’est plutôt récent, mais on va monter d’un cran, le festival Blues & Gin aussi. Il y a des événements supplémentaires qui vont venir s’inscrire. Au moins deux qui seront majeurs. Je ne peux pas les mentionner encore, mais ils vont vraiment être très intéressants et on va espérer que ça dure dans le temps.» — Philippe Dumas, directeur général du Moulin Michel

Bien plus qu’un musée

C’est cette programmation variée qui fait en sorte que le Moulin Michel est considéré comme davantage qu’un musée. «La première activité qui a eu lieu au Moulin, c’est Albert Millaire qui a fait un monologue. C’est sûr que dans notre 250e, on veut souligner ça. Quand il a été sauvé de la démolition au final, de son abandon, c’était beaucoup via les arts de la scène», rappelle celui qui dirige l’organisme.

C'est en 2020 qu'eut lieu la première édition du festival de Noël du Moulin Michel, Meunier, tu fêtes! (STÉPHANE LESSARD)

N’empêche que les exhibitions historiques et muséales font partie de l’ADN de l’établissement centricois. À ce niveau, le Moulin entend renouveler ses expositions permanentes et s’est associé au bureau W8banaki pour mieux refléter la présence autochtone dans la région.

Les nouvelles technologies seront aussi mises de l’avant, ajoutant à la volonté d’ancrer le lieu dans le présent. «Notre prochaine exposition, qu’on ne peut pas encore dévoiler, mais dont on va en dévoiler une partie au printemps et une autre l’été prochain, on parle de haute technologie, de la réalité mixte. C’est une première au Canada qui s’en vient», révèle Philippe Dumas.

«On vient redéfinir la mission d’un musée dans sa collectivité. Je le dis souvent, le plus grand avantage de notre musée, c’est qu’il ne s’appelle pas ‘’musée’', il s’appelle ‘’Moulin’'. On est un lieu de vie, un lieu de culture en général. […] En 2024, la vision qui va vraiment venir s’affirmer, c’est celle d’un patrimoine actuel, je dirais même actualisé, dans notre offre.» — Philippe Dumas, directeur général du Moulin Michel

Ce retour vers le futur du lieu patrimonial peut, entre autres, s’illustrer par une collaboration de plus en plus étroite avec Le Gentilly 3. «Il s’agit d’un groupe de parents qui était, à la base, à l’école primaire de Gentilly et qui développait des activités de robotique, des activités de créativité avec la nouvelle technologie. On s’est rencontrés l’automne dernier et depuis ce temps-là, on est devenu la maison de Gentilly 3», signale le directeur général.

«Ça devient tout le volet éducatif du musée. C’est d’amener les jeunes à penser l’expérience muséale différemment. […] On n’est pas enfermé dans le régime seigneurial quand on vient au Moulin. On est actuel. Avec ce qu’on a fait en alimentation notamment, on est sorti des crêpes et des galettes de sarrasin. On a exploré énormément l’animation du Moulin.» — Philippe Dumas

«C’est ça qui est inspirant dans son histoire, c’est que le Moulin a évolué avec son temps. C’est ça qui lui a permis de continuer d’exister, de le préserver», conclut M. Dumas.