Photos d’ados sollicitées sur Snapchat: la Couronne demande 10 ans

Le jeune homme de Saint-Augustin est détenu depuis 30 septembre 2021, une période qui s’est éternisée en raison des délais importants que subissent les détenus ayant besoin d’une évaluation de délinquant dangereux ou à contrôler, dû au manque de psychiatres. Il faudra donc soustraire trois ans et cinq mois, plus les jours qui se seront écoulés d’ici là, à la peine que prononcera le juge Jean-François Poirier le 12 février.

Dylan Émond les sollicitait sur Snapchat et les payait par virement Interac. Il avait été arrêté à l’automne 2021 pour leurre informatique, possession de pornographie juvénile, entrave à la justice et obtention de services sexuels moyennant rétribution. Son stratagème avait été découvert par une mère qui se demandait d’où provenait l’argent dont disposait sa fille qui vivait au-dessus de ses moyens. Il l’avait connue quand elle avait 14 ans, mais avait attendu qu’elle en ait 16 pour la solliciter. Il lui avait versé 300 $ pour des photos d’elle nue.

Il payait quelques dizaines de dollars pour chaque photo ou vidéo. L’une des victimes, née en août 2002, a touché 1787 $ pour une trentaine de photos et de vidéos, dont certaines où on la voit se masturber. Il l’avait connue à l’école en 2018, mais comme pour les autres, ses demandes ont été faites par Snapchat.

Une autre a reçu 2000 $ pour une quinzaine de photos entre le premier mars et le 11 septembre 21. Elle avait presque 18 ans.

Le jeune homme de Saint-Augustin avait les moyens de payer, car il travaillait comme mécanicien à temps plein. L’une de ses victimes, qui avait entendu dire qu’il payait pour ce type de matériel, l’avait elle-même contacté sur Snapchat, car elle avait besoin d’argent. Il n’a pas été mentionné combien l’adolescente avait reçu pour la cinquantaine de photos d’elle nue qu’elle lui a envoyée. Émond a fait un virement à sa mère qui lui a transféré l’argent.

Heureusement pour lui et ses victimes, Émond n’a jamais partagé les photos qu’il obtenait, ce qui lui a épargné l’accusation plus grave de production et distribution de pornographie juvénile.

Le suspect, Dylan Émond (COURTOISIE, SQ/COURTOISIE, SQ)

L’accusé n’avait pas une grosse différence d’âge avec ses victimes. Lui-même était mineur au tout début et était en attente de sentence au Tribunal de la jeunesse lorsqu’il a récidivé une fois qu’il eut atteint l’âge adulte, le 10 décembre 2017. Un argument qu’a fait valoir Me Genest lorsqu’elle a plaidé la sentence de son client vendredi matin, à Roberval. «Même si elles étaient mineures (entre 15 et 17 ans), la différence d’âge lui aurait permis d’avoir des relations sexuelles avec elles si elles avaient été consentantes», a souligné l’avocate. Sans excuser les gestes de son client, car même si elles peuvent avoir des relations sexuelles avant 18 ans, les jeunes filles ne peuvent consentir à ce qu’on les prenne en photo quand elles sont mineures, puisque c’est de la production de pornographie juvénile, cela change la perspective du crime. «Dans les cas de leurre (contacter des mineurs par Internet à des fins sexuelles), il y a une forme de manipulation. Ce n’est pas le cas ici. Il connaissait ses victimes; certaines étaient ses amies et avaient même des liens affectifs.»

Une vision que n’a pas partagée la procureure du DPCP, Mélanie Paré. «Il y en a eu de la manipulation, monsieur le juge. Il y en a eu pour 30 000 $», a rétorqué Me Paré lors de sa plaidoirie.

Cette dernière s’appuie sur le rapport présentenciel déposé en avril dernier qui n’est pas très favorable. On y rapporte que l’accusé n’a pas beaucoup d’empathie pour ses victimes, car il ne voit pas les conséquences que ses gestes ont pu avoir sur elles. D’ailleurs, aucune n’a manifesté le désir de témoigner devant le tribunal ni même par écrit. Le RPS fait état d’un risque de récidive élevé, ce qui n’a rien de surprenant puisqu’un psychiatre l’a déclaré délinquant à contrôler pour 10 ans.

«Monsieur le juge, pour décider de la sentence, je veux que vous gardiez en tête le volet quantitatif du dossier: 19 victimes sur presque quatre ans, 41 chefs d’accusation; il y a aussi le volet qualitatif: préméditation, organisation, récidive et rémunération», a dit Me Paré.

En épluchant la jurisprudence, où le leurre et la production et la possession de pornographie juvénile valent de 18 à 24 mois de détention, elle a reconnu qu’elle ne pouvait pas faire une règle de trois en multipliant ça par 19 victimes. «Je ne peux pas demander 38 ans; ni même 25. Mais 10 ans apparaît juste.» Selon Me Paré, les tribunaux doivent envoyer un message clair de dissuasion, car la technologie actuelle augmente le risque que des enfants se retrouvent entre les mains de prédateurs. «Les enfants ont tous un téléphone ou une tablette pour avoir accès à Internet. C’est un outil, mais aussi une arme pour les prédateurs sexuels. C’est ce qui a permis à M. Émond de faire autant de victimes.»

Prêt à changer

Avant que son avocate plaide sa sentence, Dylan Émond s’est adressé au juge et a admis qu’au début, il ne reconnaissait pas avoir une problématique sexuelle comme l’a révélé son rapport présentenciel. «Oui, je l’ai reconnu sur le tard; mais je veux travailler là-dessus», a dit celui qui accepte d’être suivi pendant 10 ans à sa sortie de détention. Dylan Émond admet aussi qu’il est plutôt renfermé, ce qui a nui à son évaluation, mais ajoute qu’il a commencé à changer et s’ouvrir davantage pendant sa détention, car il rencontre et discute avec l’aumônier à toutes les deux semaines. En plus d’être délinquant à contrôler pendant 10 ans, il affirme être disposé à accepter qu’on lui interdise de fréquenter les réseaux sociaux à perpétuité.

Il pourra alors utiliser Internet pour ses besoins quotidiens, car comme la Cour suprême l’a confirmé, on ne peut songer à mener une vie normale sans y avoir accès aujourd’hui. Mais on peut en encadrer l’utilisation comme interdire d’entrer en contact avec des mineurs ou ne pas avoir accès aux réseaux sociaux. Ce sera au juge Poirier de définir le cadre approprié.

Dans sa plaidoirie, Me Genest a insisté sur le fait que le jeune homme a toujours été un actif dans la société, car il a commencé à travailler à l’âge de 13 ans dans une pourvoirie et gagnait sa vie comme mécanicien à temps plein au moment de son arrestation. Dès lors, il a collaboré et a tout avoué aux policiers et en prison, c’est un détenu modèle qui mérite même certains privilèges.

Elle a demandé au juge de prendre en considération que 10 années de surveillance s’ajoutent à sa peine. Cela fera en sorte que même si la période de détention est plus courte, la société restera protégée contre les risques de récidive.