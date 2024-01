Le sans alcool, un marché en plein essor

La SAQ a également flairé la bonne affaire, mettant en vedette les produits faibles en alcool dans une campagne promotionnelle qui s’échelonne depuis novembre dernier. On affirme avoir «plus que doublé» les ventes dans ce créneau au cours des années précédentes, passant de 4 M$ en 2019-2020 à 8,9 M$ en 2022-2023.

«Afin de répondre à la demande de nos clients, nous avons introduit 15 nouveautés cette année et nos équipes cherchent constamment à bonifier notre offre», révèle par ailleurs Geneviève Cormier, porte-parole de la société d’État.

«Nous observons d’ailleurs une croissance importante des ventes de ces produits lors des dernières périodes des Fêtes, ce qui suppose une intégration plus grande des produits faibles en alcool dans les habitudes de consommation.» — Geneviève Cormier, porte-parole de la société d’État

La popularité d’événements mettant de l’avant l’abstinence comme le Dry January ou le Sober October ne serait pas étrangère à cette tendance, selon elle.

À ce propos, la Fondation Jean Lapointe prépare déjà la 11e édition d’une activité similaire ayant lieu chaque mois de février. «Le Défi 28 jours sans alcool me tient personnellement à cœur. C’est une belle occasion de réaliser tous les bienfaits de prendre une pause de consommation sur sa santé physique et mentale en plus de sensibiliser la population aux problèmes liés aux dépendances», mentionne Jean-Marie Lapointe, fils du célèbre artiste devenu sénateur avant son décès en 2022.

Jean-Marie Lapointe, fils du célèbre artiste Jean Lapointe, devenu sénateur avant son décès en 2022. (Olivier Croteau/Le Nouvelliste)

Parallèlement, les ventes de produits alcoolisés, elles, ne semblent pas suivre cette courbe de croissance, au contraire. Par exemple, les bières de microbrasseries québécoises auraient de moins en moins la cote, après des années fastes de 2017 à 2021. Depuis cette période, une quarantaine de magasins de bière spécialisés auraient fermé leurs portes au Québec, signe du ralentissement que subit cette industrie.

«Il y a vraiment une effervescence»

Avec des articles contenant moins de 0,5% d’alcool, comme son amaretto à l’orange sanguine, son mojito au melon d’eau ainsi que sa sangria rosée à la canneberge et à la fraise, Encanette offre actuellement sept mocktails originaux. Ces cocktails sans alcool seraient de plus en plus populaires aux dires de Dany Bergeron, propriétaire de l’entreprise.

«Ce qu’on remarque, c’est qu’il y a vraiment une effervescence au niveau des produits sans alcool. Les gens font plus attention à leur santé. Il y a réellement un engouement et on le ressent beaucoup. Les jeunes sont très raisonnables aussi, par exemple pour ce qui est de la conduite, ils ont moins tendance à prendre le volant s’ils boivent. Ils sont plus sensibilisés à ça.» — Dany Bergeron, propriétaire des Breuvages Encanette

C’est paradoxalement avec l’objectif d’offrir des vins en canette qu’est venue l’idée de s’équiper pour un tel type de production. Il faut dire que M. Bergeron possédait déjà le Vignoble Prémont du côté de la MRC Maskinongé. Il s’agissait pour lui d’innover avec une mise en marché inusitée de sa marchandise.

C’est ainsi qu’il s’est associé avec Sébastien Mailloux qui, lui, cherchait à produire des cafés azotés infusés à froid. Jean-Philippe Roussy, cofondateur de la Distillerie Mariana, est venu compléter le tableau avec son expertise dans la création de spiritueux.

Dany Bergeron, propriétaire des Breuvages Encanette et du Vignoble Prémont. (François Gervais, Le Nouvelliste)

«On produit quelque chose qui goûte presque identique à un cocktail avec alcool. C’est très social, de prendre de la boisson. Que tu en prennes avec alcool ou non, si tu es en bonne compagnie, c’est ça qui est important», concède le vigneron qui occupe une place de choix lui permettant de connaître le marché des breuvages avec ou sans alcool.

«C’est sûr que le vignoble, c’est un autre marché. C’est un vignoble artisanal, c’est de l’agrotourisme. Les gens viennent au vignoble pour vivre une expérience. Ce sont deux entités vraiment différentes», assure-t-il. Les produits sans alcool ont toutefois l’avantage de taille de pouvoir être distribués dans n’importe quel point de vente, tandis que les vins et spiritueux classiques doivent passer par la SAQ pour être commercialisés.

«Ça va être là pour rester»

De son côté, le célèbre entrepreneur Nicolas Duvernois s’est d’abord fait connaître grâce aux produits alcoolisés, tels que PUR Vodka ou la gamme Romeo’s Gin. C’est lors d’un passage du fondateur de la microbrasserie BockAle, Michael Jean, à l’émission Dans l’œil du dragon en 2021, que l’homme d’affaires décide d’investir dans l’entreprise drummondvilloise qui fait office de pionnière dans le marché du sans alcool.

Le célèbre entrepreneur Nicolas Duvernois s’est d’abord fait connaître grâce aux produits alcoolisés, tels que PUR Vodka ou la gamme Romeo’s Gin. (François Gervais, Le Nouvelliste)

«On travaillait déjà, depuis quelques mois, sur la recherche et le développement de nos produits Romeo’s Gin en version sans alcool», dévoile le propriétaire de Duvernois Esprits Créatifs qui a confiance dans le futur du créneau. «Je crois que ça va être là pour rester, parce que c’est une nouvelle habitude de consommation due à plusieurs facteurs. […] Dieu sait que c’est important de faire attention à soi autant physiquement que mentalement et puis Dieu sait que l’alcool, ça peut avoir des effets néfastes quand on en prend trop.»

«Encore aujourd’hui, il y a des personnes qui jugent négativement, en quelque sorte, les produits non alcoolisés. […] Je les comprends, parce que ce qu’il y avait avant, c’était catastrophique pendant longtemps.» — Nicolas Duvernois, propriétaire de Duvernois Esprits Créatifs

Historiquement, selon M. Duvernois, les gens qui commandaient de la bière sans alcool se faisaient généralement demander: «Es-tu enceinte? Prends-tu des médicaments? Est-ce que tu as eu un problème de consommation?» De nos jours, grâce à un usage plus répandu, on assiste à une meilleure acceptation de ce type de comportements dans les mœurs. «Finalement, c’est juste une alternative agréable à la modération», souligne l’entrepreneur.

Ce serait l’une des raisons qui expliquent la popularité des produits sans alcool en ce moment, d’après lui. «Le deuxième facteur vient de la génération Z qui boit beaucoup moins qu’avant et presque pas», estime Nicolas Duvernois.

Parmi les autres causes, on retrouverait également les nombreuses campagnes de sensibilisation qui ont été menées sur des sujets tels que la modération ainsi que les saines habitudes de vie et d’alimentation. Finalement, l’immigration de gens pratiquant certaines religions qui interdisent l’alcool, comme l’Islam par exemple, jouerait aussi un rôle dans cet essor.

Si le siège social de la microbrasserie est toujours situé du côté de Drummondville, les activités de production ont été délocalisées en Ontario dans le but de poursuivre l’expansion de l’entreprise. En effet, en septembre dernier, on annonçait que les bières BockAle et les prêts-à-boire Romeo’s Gin sans alcool seraient désormais distribués dans les dépanneurs et supermarchés par Labatt au Québec, augmentant considérablement le nombre de points de vente de ces articles.

L’entrepreneur ne s’en cache pas, il lorgne également le marché des États-Unis à moyen ou long terme. Se fiant sur des données provenant autant de l’Allemagne, de l’Australie ou du Japon, il est possible de constater que cette tendance au sans alcool n’est pas près de s’essouffler, selon lui.