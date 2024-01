De père en fils, l’amour des courses de motoneige les fait voyager des milliers de kilomètres

«On est établis à Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick. Depuis quelques hivers, on part en famille, plusieurs fins de semaine pendant quelques mois, pour participer à différentes compétitions de snocross. On course majoritairement au Québec, dans les régions, mais il nous arrive d’aller aux États-Unis et ailleurs au Canada pour vivre notre passion à fond», raconte le père de la jeune famille.

Cet intérêt marqué pour les courses de motoneige que porte Jean-Marc Roy en lui et qu’il a transmis à son fils remonte à sa propre enfance. «À la base, quand j’étais petit, je faisais énormément de motocross. J’adorais manœuvrer le guidon et peser à fond sur la pédale. Puis, je faisais aussi de la motoneige lorsque l’hiver s’installait. La combinaison des deux activités, le snocross, est arrivée dans ma vie relativement récemment. Un ami nous a invités à prendre part à un événement et depuis, on a eu la piqûre. On en reveut toujours plus», poursuit-il.

Jean-Marc Roy et son fils foulent les pistes du circuit SCMX depuis respectivement deux et quatre ans. (Sophie Lavoie/Le Quotidien)

Si papa est tombé en amour avec la discipline, c’est d’abord fiston qui a fait ses premiers pas au sein d’un circuit organisé. «Tommy a commencé à l’âge de 6 ans sur le circuit provincial. Il faut dire qu’à trois ans déjà, il était familier avec la conduite. Il pilotait une moto, adaptée pour lui, à cet âge-là. En snocross, j’ai vu mon fils s’épanouir, gagner et avoir du plaisir et ça m’a donné le goût de moi aussi de compétitionner», confie M. Roy, qui se trouve actuellement à Saint-David-de-Falardeau.

Quoiqu’assez bien encadré et réglementé, le snocross demeure un sport de vitesse et de cascades. Dans les premières courses de son fils, Jean-Marc Roy avoue qu’il a ressenti un peu de stress. «Même si tu as pleinement confiance en les capacités de ton enfant, ça demeure une grosse machine, qui file à toute allure. Si au début j’étais stressé, ça a fini par se placer. Puis, j’ai vu qu’il était très talentueux, qu’il y prenait beaucoup de plaisir et qu’il avait le désir de pousser plus loin».

De grandes aspirations, un dévouement inouï

Un peu comme les enfants qui rêvent d’un jour jouer dans la Ligue Nationale de Hockey (LNH), Tommy rêve lui de percer aux États-Unis dans sa discipline. Son paternel l’encourage à fond dans ses rêves.

«Nous sommes allés dans le Michigan l’an passé pour qu’il puisse se faire connaître par les équipes là-bas. Il y a un calibre très relevé en sol américain et c’est là que les plus grosses compétitions ont lieu. L’expérience a été positive pour mon garçon. Il a décroché la première position dans sa catégorie à l’événement auquel nous avons pris part.» — Jean-Marc Roy

Le cadet de la famille est un jeune homme très motivé. Dès que les premiers flocons de neige tombent, il ne pense qu’à une chose : sortir sa motoneige. «L’été, on s’entraîne sur la moto. La conduite est en quelques points semblable à celle de la motoneige. Lorsqu’en hiver la neige est suffisamment abondante, on peut enfin sortir la motoneige et s’amuser», explique son père.

Tommy Roy, sa mère Hélène Faucher et son père Jean-Marc Roy parcourent des milliers de kilomètres par hiver pour participer aux événements de snocross. Au tout début de l'hiver, simplement pour se pratiquer, le quatuor, cette fois accompagné de la soeur de Tommy, ont fait plusieurs heures de route pour aller à Shawinigan. (Sophie Lavoie/Le Quotidien)

Alors que bien des gens associent l’accumulation de neige à un fardeau, les Roy, eux, se réjouissent de voir les bancs de neige se garnir. «On a un grand terrain chez nous. Quand il y a de grandes précipitations, on en profite pour enneiger notre piste derrière la maison. On est même ouverts à prendre la neige du voisinage ou de la ville quand l’occasion se présente», renchérit le Néo-Brunswickois.

Le duo père-fils peut compter sur un duo mère-fille toujours prêt à les suivre dans leurs aventures. «Ma fille de 12 ans, qui fait de la motoneige ponctuellement, simplement pour le plaisir, suit souvent dans les escapades des garçons. Ce sont de précieux moments que l’on peut partager en famille chaque fois qu’on s’arrête pour les voir prendre la piste », atteste Hélène Faucher, la mère de Tommy.

«Un esprit de famille»

Le cocon familial des Roy s’élargit lorsqu’ils prennent part aux diverses compétitions de snocross au Québec, mais aussi à l’extérieur de la province. «À force de participer aux événements, on apprend à connaître les gens du milieu et on se lie d’amitié avec certains d’entre eux. Il y a un bel esprit de famille, de solidarité, qui existe au sein de notre communauté. Si une personne a besoin d’aide sur son bolide, il y a toujours quelqu’un qui est prêt à aider son voisin de remorque», témoigne Jean-Marc Roy.

Même si la compétition ne laisse place à aucune camaraderie lorsque les coureurs s’affrontent sur la piste, les moments partagés à l’extérieur du circuit sont souvent ceux qui gravent de mémorables souvenirs. «Il arrive souvent qu’on se retrouve plusieurs à coucher au même hôtel. Ça peut paraître anodin, mais de voir les enfants rire, s’agacer et jouer dans l’eau à la piscine, c’est toujours un gage de bonheur», affirme M. Roy.