Poissons des chenaux: «Le 18 janvier, on sera à plein régime»

En début de semaine, l’Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne avait encore espoir de pouvoir ouvrir une trentaine de chalets cette fin de semaine. La météo pour samedi a eu raison de ces espoirs.

«À cause de la neige, la glace n’a pas complètement collé après l’arrosage. Il faut attendre encore une autre nuit. Et là, on a une autre tempête, il va falloir taper la neige et arroser de nouveau», explique Steve Massicotte, porte-parole de l’Association.

Ce dernier indique que quelques pourvoyeurs devraient être en mesure d’accueillir leurs premiers visiteurs samedi ou dimanche, mais nettement moins que ce qu’on espérait.

«Il y a certains territoires de pêche où la glace est prête, alors peut-être qu’une quinzaine de chalets pourront être en opération», avance-t-il. — Steve Massicotte, porte-parole de l’Association

La tempête de neige de mercredi a retardé la solidification de la couche de glace. (Stéphane Lessard/Le Nouvelliste)

Une fois la tempête passée, les pourvoyeurs pourront poursuivre leurs préparatifs et M. Massicotte croit qu’une trentaine de chalets pourraient être disponibles au début de la semaine prochaine. Il vise toujours une ouverture complète du village de pêche avant la fin de semaine du 20 janvier.

«À partir du 18, on va être à plein régime», assure-t-il avec confiance.

Rappelons que la saison de pêche au poulamon devait débuter aux alentours de Noël. Un redoux a toutefois entraîné la dislocation du banc de glace qui s’était formé sur la rivière Sainte-Anne, le 18 décembre dernier. Heureusement, aucun chalet de pêche n’avait encore été installé sur la glace.

Par la suite, jusqu’au début janvier, la température est demeurée trop douce pour favoriser la formation de l’épaisse couche de glace nécessaire à l’installation de chalets de pêche sur le cours d’eau.