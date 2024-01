Décès de Pierre Mailloux: «Je n’étais plus rien et il m’a aidé»

Le docteur Pierre Mailloux a pratiqué la psychiatrie à Trois-Rivières et à Louiseville durant de nombreuses années. (François Gervais/Archives Le Nouvelliste)

Christian Grenier est immensément reconnaissant de l’apport du docteur Pierre Mailloux dans sa vie. Ce citoyen de Louiseville, victime d’un choc post-traumatique à la suite de ses nombreuses années de service à titre de paramédic, a bien connu le célèbre psychiatre. Ce dernier a d’abord été son médecin traitant et il est devenu son expert dans son dossier de réclamation auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, un dossier qu’il a gagné il y a une dizaine d’années.

M. Grenier reçoit des prestations pour un arrêt de travail en raison d’une maladie professionnelle. Et le docteur Mailloux a défendu haut et fort son dossier, se remémore-t-il aujourd’hui.

«Il a été le premier à me reconnaître victime de stress post-traumatique. Quand c’était le temps de faire valoir les droits de ses patients, le docteur Mailloux était un pitbull. Il allait au bâton avec authenticité.» — Christian Grenier

Ginette Aubin a côtoyé le docteur Mailloux à de multiples reprises étant donné qu’il a été durant 40 ans le médecin de son fils autiste. Cette ancienne conseillère municipale de Louiseville n’a que de bons mots à l’égard du disparu.

«C’est un grand médecin qui vient de partir.» — Ginette Aubin

«Le docteur Mailloux voyait mon fils une fois par année. S’il avait des besoins spécifiques, il était toujours prêt à le rencontrer. Et personnellement, il nous a aidés. Il nous donnait beaucoup d’appui, il nous donnait des conseils judicieux. Le docteur Mailloux était plus qu’un médecin pour nous. On le considérait presque comme un ami, un confident. Peut-être que des gens ne l’aimaient pas à la radio, mais comme psychiatre, il était bon. Il était un psychiatre de haut niveau», confie Mme Aubin.

«Contrairement au personnage à la radio, dans son bureau, le docteur Mailloux était un être plein de sagesse, d’empathie, de douceur. C’était un père pour ses patients. Il avait un lien particulier entre lui et ses patients», ajoute M. Grenier, qui considère le docteur Mailloux presque comme un deuxième père.

Le docteur Mailloux était reconnu pour enfiler les heures de travail. Malgré cela, il discutait avec les familles dont le quotidien était bouleversé par la situation de leur enfant, rappelle Mme Aubin.

«Il était spécial. Il prenait le temps de nous écouter. Il nous rassurait», mentionne Mme Aubin, en précisant que la médication prescrite à son fils par le docteur Mailloux continue de faire le travail.

«Il m’a appris beaucoup sur moi, sur la condition humaine», ajoute Christian Grenier. «Il y a des gens qui n’ont pas l’esprit assez ouvert pour se voir tels qu’ils sont. La meilleure façon de changer ça, c’est par la provocation et c’est ce qu’il faisait à la radio. Il était exceptionnel.»

