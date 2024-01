Bilodeau Canada vedette au cinéma

« Avec le temps, on s’est fait une renommée dans l’industrie du film avec nos costumes en fourrures, nos animaux naturalisés et d’autres mécanisés », souligne d’emblée Samuel Bilodeau, président directeur général et neveu du fondateur Mario Bilodeau.

Grâce à la maitrise du monde de la fourrure et de la taxidermie, Bilodeau Canada est passé maître dans l’art de meubler et d’animer des plateaux de tournage.

(Bilodeau Canada)

Au fil du temps, l’entreprise s’est notamment faite connaître pour sa participation dans les films La nuit au musée, Sang Froid et Le loup et le lion, où les artisans ont dû animer une maman louve qui respire et qui allaite ses petits. Des animaux et fourrures de Normandin ont aussi été en vedette dans Les Pays d’en Haut et dans la série Station Eleven, produite par HBO et diffusée sur Crave. Selon d’anciens clients de Bilodeau Canada, des pièces achetés ont même été réutilisées dans la série Game of Thrones.

Un montage de loup noir articulé avec, en arrière-plan, une réplique de quartier de viande de chevreuil fait en silicone. Ces pièces ont tourné dans la série Station 11 de HBO. (Billdeau Canada)

Plus récemment, c’est dans le film Transformers : Rise of the beast, paru à l’été 2023 que Bilodeau Canada a brillé. « L’équipe du film a loué plus de 150 pièces naturalisés et accessoires de taxidermie pour créer le décor », soutient Samuel Bilodeau. Dans le lot, on retrouvait notamment deux orignaux, un léopard, un lion, deux ours polaires, un loup, des chevreuils, un renard, des oiseaux de proie, un hibou, une antilope, un impala et deux guépards.

Bien qu’aucun animal mécanisé n’a été fourni pour ce film, l’équipe de Bilodeau Canada a tout de même dû produire quelques demandes spéciales, dons des animaux troués pour les faire exploser avec de la pyrotechnie!

Deux ours polaires de Bilodeau Canada dans le Crew Cafe de Montréal (ancienne Banque Royal du Canada) qui fut un des plateaux de tournage du film Transformers 7. (Billdeau Canada)

Quelques pièces ont été vendues à la production, mais la majorité des pièces ont été louées si bien qu’on peut les observer dans l’Univers Bilodeau Canada, une exposition installée dans l’Économusée du pelletier-bottier et de la Taxidermie, à Normandin, où l’on retrouve également une boutique et toute l’atelier de fabrication. Les touristes peuvent faire la visite des lieux et découvrir les vedettes du cinéma. « Pendant la visite, on présente les animaux qui ont joué dans les différents films et séries, remarque Samuel Bilodeau. On présente aussi nos techniques de fabrication pour produire des animaux mécanisés qui bougent pendant les films ». Plusieurs séquences de films mettant en vedette les animaux de Bilodeau Canada sont aussi présentées.

« Il faut être capable de livrer de la qualité exceptionnelle très rapidement et comme on contrôle toutes les étapes de développement, on est en mesure de le faire », note le PDG, soulignant le travail d’Angelo Gagnon, le chef taxidermiste et de toute son équipe.

La reproduction de viande en silicone. (Billdeau Canada)

Un marché en croissance

D’un film à l’autre, Bilodeau Canada se bâti une solide réputation dans le milieu cinématographique et après une accalmie causée par la grève des acteurs et des scénaristes, les demandes de collaboration reprennent de plus bel. « On a reçu trois demandes au cours des trois dernières semaines », soutient Samuel Bilodeau.

Les revenus tirés de ces collaborations, d’abord marginal, ont connu une bonne croissance si bien qu’ils représentent aujourd’hui de 8 à 10% des revenus de l’entreprise, soit plus d’un demi-million de dollars par année.

Au-delà de l’aspect monétaire, le défi technique et la fierté est une grande source d’inspiration pour toute l’équipe de Bilodeau Canada. « C’est vraiment tripant de faire des choses qu’on n’a jamais fait, note Samuel Bilodeau, qui apprécie grandement l’expérience humaine de se retrouver sur de grands plateaux de tournage. On doit se creuser la tête pour trouver des solutions pour faire bouger des animaux de manière réaliste et on est vraiment fier de s’être bâti une renommée dans le domaine. »

En ce moment, Bilodeau Canada travaille sur une série qui sera diffusée sur Netflix à la fin 2025 ou début 2026, mais il est impossible d’en savoir davantage, à cause des contrats de confidentialité signés avec les producteurs. « C’est gros et ça va être vraiment hot », se contente de dire Samuel Bilodeau.