Affaire Cédrika Provencher: Jonathan Bettez écarté des suspects?

Jonathan Bettez et ses parents poursuivent la Sûreté du Québec et la Procureure générale du Québec. (Archives Le Nouvelliste)

D’après des informations émanant de Radio-Canada, Me Jessy Héroux a fourni un document à la cour qui indique que «les portraits-robots et la description physique des témoins oculaires de l’événement ne correspondent pas à Jonathan Bettez» et que «des témoins oculaires ont écarté Jonathan Bettez lors d’une séance d’identification et indiqué qu’il ne correspondait pas à la personne qu’ils avaient aperçue».

Me Héroux veut ainsi contester une requête des avocats de la SQ. Selon Radio-Canada, cette déclaration de la SQ déposée en décembre mentionne que Jonathan Bettez est toujours considéré comme étant «le principal suspect dans le dossier concernant la disparition, l’enlèvement et le meurtre d’une fillette de neuf ans».

Le dossier de cette poursuite est toujours à l’étape de procédures en préparation de l’audience sur le fond. Les parties doivent se retrouver le 22 janvier au palais de justice de Montréal afin de débattre de différentes objections.

Exclus de la salle de cour?

D’ailleurs, les médias et Jonathan Bettez pourraient être exclus de la salle de cour pour cette étape. Le Procureur général du Québec demande une telle exclusion, car il soutient que certaines informations doivent demeurer confidentielles étant donné que le dossier d’enquête criminelle est toujours actif.

Les scènes de crime et la découverte des ossements, l’identification des suspects et les techniques d’opérations et d’enquêtes policières sont au nombre des sujets qui doivent être gardés confidentiels, d’après le reportage de Radio-Canada qui ajoute que l’avocat de Bettez s’oppose à cette requête d’exclusion qui risque d’être contestée par des médias.

C’est en 2019 que la famille Bettez a déposé cette requête contre la SQ et le Procureur général du Québec. Dans sa poursuite, la famille reproche à la SQ d’avoir voulu nuire à Jonathan Bettez, «convaincue, malgré l’absence de motifs raisonnables, qu’il était responsable de la disparition de Cédrika Provencher».