Piégé par un agent d’infiltration, un trafiquant écope de trois ans et demi d’emprisonnement

Cet homme sans antécédent judiciaire avait plaidé coupable en novembre d’avoir vendu de la cocaïne et de la méthamphétamine. De retour mercredi au palais de justice de Trois-Rivières, il a reçu cette sentence imposée par la juge Pascale Tremblay. La présidente du tribunal a fait sienne la suggestion de sentence présentée par l’avocat de Marchand, Me Jean-François Lauzon, et par l’avocat de la poursuite, Me Eric Boudreau.

Me Boudreau a rappelé à la cour que Marchand était à la tête d’un réseau de distribution de stupéfiants dans la région. La preuve soumise fait état d’activités illégales commises de décembre 2020 à juin 2021, soit jusqu’à son arrestation.

Marchand a été épinglé à la suite d’une opération d’infiltration policière. Un agent double a réussi à gagner la confiance du trafiquant au fil des semaines jusqu’à être embauché comme coursier en février 2021. Plusieurs milliers de comprimés de méthamphétamine ont été écoulés au cours de cette période.

Une frappe policière menée le 3 juin 2021 a mis fin aux activités illicites de Marchand. En plus d’avoir saisi une camionnette, un poing américain et des équipements électroniques, les forces de l’ordre ont découvert chez cet individu 12 145 $ en argent liquide.

À propos des facteurs atténuants, Marchand en est à une première présence devant la justice, il a plaidé coupable et il semble vouloir se reprendre en main en travaillant à l’entreprise familiale à la fin de sa détention.

La juge Tremblay a reconnu que la peine suggérée était importante. Mais selon elle, c’est justement le type de peine qui devait être imposé dans ce dossier en raison de la gravité des crimes commis.

Guy Marchand doit respecter un interdit de communiquer avec 15 personnes durant sa détention. Il ne pourra posséder d’armes à feu durant 10 ans et il est visé par une interdiction à vie de posséder des armes prohibées.