Perquisition de la GRC sur la base militaire de Valcartier

Des perquisitions de l’Équipe intégrée de la sécurité nationale de la GRC (EISN) ont eu lieu mercredi et jeudi matin dans la région de Québec ainsi que sur la base militaire de Valcartier. (DARRYL DYCK/Presse Canadienne)

Jeudi matin, une autre perquisition dans le même dossier a été effectuée dans le secteur de Pont-Rouge, sur la rue Bocage.

«Des perquisitions de l’Équipe intégrée de la sécurité nationale de la GRC (EISN) ont eu lieu hier et ce matin dans la région de Québec ainsi que sur la base militaire de Valcartier», confirme Erique Gasse, caporal à la GRC.

Comme le dossier fait l’objet d’une enquête, la GRC ne peut divulguer aucun détail sur la nature exacte de l’intervention, explique M. Gasse.

«Nous avons la collaboration des Forces armées canadiennes dans le cadre de cette enquête», précise-t-il.

Personne n’a été arrêté dans le dossier jusqu’à présent.

Selon le site internet de la GRC, les membres des EISN ont pour mission de «dépister, décourager, perturber et prévenir les activités criminelles des groupes terroristes ou des individus qui menacent la sécurité nationale du Canada.»

La mission de cette équipe est d’assurer la prévention et la détection précoce de toute menace potentielle à la sécurité nationale du Canada et du public, et enquêter sur de telles menaces.