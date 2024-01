Des substances «potentiellement explosives» découvertes dans un Walmart de Lévis

Au total, 13 enquêteurs du Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) et des artificiers de la Sûreté du Québec ont participé à cette importante opération mercredi.

Le tout commence vers 13h, alors qu’un citoyen concerné alerte les policiers concernant un véhicule suspect. Selon le premier appel, des individus louches semblaient observer des maisons sur la Rue du Pèlerin, à Saint-Romuald.

Un patrouilleur du SPVL se rend sur les lieux et tente d’intercepter le véhicule utilitaire sport (VUS) en question. Le conducteur refuse de s’immobiliser et poursuit son chemin sur six kilomètres.

«On ne parle pas d’une poursuite en tant que telle parce que le véhicule roule à basse vitesse. Mais quand même, il ne voulait pas s’arrêter», explique Jean-Sébastien Levan, porte-parole du SPVL.

Le VUS s’immobilise finalement sur la rue des Halles, mais le conducteur prend la fuite à pied. Comme le patrouilleur est seul, il doit poursuivre le conducteur à pied en sachant que trois autres passagers se trouvent à bord.

Pendant ce temps, un des passagers prend le contrôle du véhicule et se sauve. Il va se stationner au Walmart de Saint-Romuald.

Quatre arrestations

L’un des passagers est resté dans le VUS stationné au Walmart, où il a été localisé et arrêté par les policiers, alors que les deux autres l’ont quitté. Un homme a été arrêté dans le secteur du Maxi de Saint-Romuald un peu plus tard et une femme a été arrêtée dans le même secteur vers 22h.

Le conducteur qui s’était sauvé à pied plus tôt a été arrêté par le patrouilleur quelques minutes après sa fuite.

Au total, trois hommes et une femme âgés de 30 à 40 ans ont été arrêtés dans ce dossier. Les suspects, qui proviennent de l’extérieur de la région, devraient comparaître jeudi au palais de justice de Québec.

Possibles explosifs

Entre-temps, différents éléments de l’enquête ont démontré que plusieurs de ces individus se seraient rendus au Walmart de Saint-Romuald plus tôt dans la journée.

«Pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’objets liés à cette enquête, les policiers se sont rendus dans le Walmart. C’est là qu’ils ont découvert des substances s’apparentant à des explosifs dans un secteur du magasin», indique Jean-Sébastien Levan.

Le SPVL a fait appel à des artificiers de la Sûreté du Québec pour récupérer la matière. Cette dernière sera expertisée afin de déterminer s’il s’agit bien d’une substance explosive.

Différents objets ont été saisis dans ce dossier, soit une veste pare-balles, des objets s’apparentant à des armes à feu, une arbalète, des stupéfiants, un taser, du poivre de Cayenne.

«C’est une enquête qui est à ses débuts, mentionne M. Levan. Il y a beaucoup d’éléments à valider, mais les suspects vont quand même comparaître et l’enquête va se poursuivre par rapport à ça.»