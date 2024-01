Un sous-traitant de Kawasaki coupe les moteurs: 100 travailleurs touchés

Cette décision aura pour effet la perte de quelque 100 emplois.

L’entreprise motive cette décision d’affaires lourde de conséquences par la fin d’une entente commerciale d’ici trois mois avec son unique client, la multinationale japonaise Kawasaki dont Roski agit comme sous-traitant depuis cinq ans.

Lundi, la direction a rencontré les employés pour leur annoncer la fermeture à venir.

Yves Carbonneau, président de l'usine Roski de Roxton Falls. (Roski)

«Le manque de main-d’œuvre, l’inflation et les taux d’intérêt élevés impactent négativement le marché manufacturier et Kawasaki a pris la décision d’intégrer la fabrication de ses coques et carrosseries de motomarines dans ses propres usines d’assemblage», a justifié Yves Carbonneau, président de Roski, par voie de communiqué.

«Nous ferons tout notre possible pour accompagner les salariés concernés par cette décision et leur fournirons tous les outils de transition nécessaires» a ajouté M. Carbonneau.

Une famille dévastée

Résidente d’Acton Vale, Alyson Grenier travaille depuis quatre ans chez Roski et sa maman Josée cumule 35 ans d’ancienneté.

«Nous pleurons depuis trois jours. C’est très difficile. C’est un deuil à faire. Je perds une deuxième famille», a réagi avec émotion Alyson Grenier, en entrevue à La Voix de l’Est.

«Je faisais partie des meubles. Se trouver un autre emploi à 56 ans, ce n’est vraiment pas évident...», a ajouté Josée Grenier, encore sous le choc.

Alyson Grenier travaille depuis quatre ans à l'usine Roski de Roxton Falls. (Tirée de Facebook)

Selon ces deux employés, la production sera transférée au Mexique où Kawasaki exploite depuis peu une nouvelle usine.

Aux yeux de Jean-Marie Laplante, maire de Roxton Falls, il s’agit d’une douche froide pour débuter 2024.

«L’annonce de cette fermeture est un coup de massue pour la municipalité.» — Jean-Marie Laplante, maire de Roxton Falls et préfet de la MRC d’Acton

M. Laplante aimerait connaitre les intentions des propriétaires de l’entreprise. «Est-ce qu’ils veulent vendre ou louer leurs locaux? Nous voulons remplir cette bâtisse qui deviendra vacante. J’ai laissé plusieurs messages à la direction qui restent sans réponse», déplore celui qui occupe également le fauteuil de préfet de la MRC d’Acton.

«Je souhaiterai savoir combien de travailleurs qui demeurent dans la région sont touchés. Il existe plusieurs programmes de reclassement dont ils pourraient se prévaloir», estime Jean-Marie Laplante.

Jean-Marie Laplante, préfet de la MRC d’Acton, est du même avis, indiquant qu’il s’agit d’une décision «excessivement importante et une reconnaissance de l’existence de la MRC». (Alain Dion/Archives La Voix de l'Est)

En 1963, l’inventeur de la motoneige Joseph-Armand Bombardier fonde Roski, une filiale spécialisée dans la fabrication des composantes en fibre de verre destinées aux motoneiges fabriquées à l’usine de Valcourt.

En 1982, Roski devient une division de Camoplast et poursuit la fabrication de composantes de motomarines pour le compte de Bombardier. En 2012, le transfert de l’assemblage des motomarines de Bombardier Produits récréatifs (BRP) au Mexique provoque la mise à pied de 360 travailleurs.

Depuis 2013, la division Composites appartient à des membres de la direction sous le nom de Roski Composites.

Les installations de l'usine Roski à Roxton Falls. (Capture d'écran)

Le cas Denis Cimaf

En 2021, le maire de Roxton Falls avait dû composer avec le transfert des activités de l’entreprise Denis Cimaf, spécialisée dans la fabrication de débroussailleuses industrielles, à l’usine de fabrication Rayco à Wooster en Ohio.

Cette décision avait alors provoqué la mise à pied de 42 travailleurs. Heureusement, GRYB, un manufacturier d’attachements pour machinerie lourde de Victoriaville avait embauché plusieurs employés de Denis Cimaf et développé une gamme d’équipements forestiers en créant la filiale Shearex. Cette dernière dispose aujourd’hui d’une nouvelle usine à Roxton Falls.

Quant aux trois bâtisses industrielles de Denis Cimaf, selon Jean-Marie Laplante, un fabriquant ontarien de peinture en poudre serait en voit d’occuper l’un des édifices. Les deux autres demeurent vacants (un bâtiment de bureau et une usine de 12 000 pieds carrés).