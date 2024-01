Trafic de stupéfiants: un problème criant, déplore le juge Jean Hudon

David Larocque était accusé de trafic de drogues dures, notamment de l’hydromorphone et des méthamphétamines, et de possession d’armes, une arbalète et un pistolet à plombs trouvés dans sa voiture lors de son arrestation. La particularité de son dossier est que deux de ses amis sont morts de surdoses après avoir consommé de la drogue qu’il leur avait vendue.

Sans qu’il le sache, elle contenait de la protonitazène, un opioïde plus puissant que le Fentanyl. Lors des autopsies, on avait trouvé un cocktail de substances dans le sang des deux victimes provenant peut-être d’autres trafiquants, de telle sorte qu’on ne pouvait pas accuser David Larocque relativement à ces décès.

Les policiers avaient commencé à s’y intéresser après la mort des deux jeunes. D’ailleurs, la santé publique de la région avait alors émis un avertissement pour mettre la population en garde.

La première victime était son meilleur ami et ils avaient consommé ensemble, la veille de sa mort, dans une chambre d’hôtel que Larocque avait louée pour célébrer son anniversaire avec ses copains le 14 novembre 2022. En se réveillant le lendemain tard dans l’après-midi, il a trouvé son ami inanimé et a appelé les secours.

Lui-même a dit, lors des représentations pour sa sentence, qu’il avait failli y rester. À la suite de l’événement, et de la mort, le lendemain, d’un autre de ses amis à Hébertville, les enquêteurs ont fouillé son cellulaire et trouvé des conversations prouvant qu’il était très actif dans le trafic de drogues.

Ils avaient donc entrepris de le surveiller et l’ont arrêté le 20 avril 2023 après qu’il eut vendu de la cocaïne et de l’oxycodone à des agents doubles.

Il avait plaidé coupable le 20 septembre et lors des plaidoiries sur sentence, le 23 novembre, son avocat, Me François Dionne, avait demandé au juge Hudon qu’il tienne compte des 205 jours déjà passés en détention depuis son arrestation, ce qui constitue déjà une peine importante pour un premier trafic, et l’envoyer en thérapie dans le cadre d’un sursis de sentence assorti de travaux communautaires. De son côté, Me Amélie Gilbert proposait plutôt une sentence sévère de cinq ans de pénitencier en prenant quand même en considération les deux décès dont il n’était pas accusé.

Un fléau

Le trafic de stupéfiants est un fléau qu’il faut combattre, car ça ravage des vies, et en enlève parfois, et brise les familles. «En présence de trafic de drogues dures, comme en l’espèce, les tribunaux supérieurs enseignent que les objectifs à prioriser son ceux de la dénonciation et de la dissuasion par une peine de détention», a dit le juge Hudon, avant d’écarter l’hypothèse d’un sursis de sentence.

Le juge Jean Hudon (ARCHIVES LE QUOTIDIEN, JEANNOT LÉVESQUE)

Le magistrat a qualifié le rapport présentenciel de l’accusé de peu reluisant. Oisif depuis sa majorité, ne détenant aucun diplôme, il a fait du trafic de stupéfiants sa seule source de revenus pour subvenir à ses besoins. Il a commencé très jeune à consommer de l’alcool et des drogues douces avant d’opter pour les drogues dures à l’âge adulte. Jean Hudon a toutefois mis un bémol sur le constat de l’agent de probation qui l’a rédigé, estimant qu’il avait erronément accordé trop d’importance au fait que deux jeunes soient morts d’une surdose alors qu’il n’en a ni été accusé ni reconnu coupable.

Il a reconnu que le plaidoyer de culpabilité et le jeune âge de David Larocque sont des facteurs atténuants, mais en revanche, les facteurs aggravants tels la nature des drogues, la longue période de trafic, le fait qu’il ait continué après la mort de deux amis et l’absence de démarches pour recevoir de l’aide, sont nombreux.

«Qu’il ignorait vendre de la protonitazène, croyant que c’était du dilaudid, n’a aucune incidence sur sa responsabilité. C’est le lot des trafiquants: ils vendent ce que leurs fournisseurs leur vendeurs ou ce qu’ils prétendent leur vendre et font la même chose avec les consommateurs.» — Le juge Jean Hudon

Compte tenu de tout ça, le juge Hudon a estimé qu’une peine de 24 mois serait insuffisante, ce qui exclut d’emblée le sursis de sentence que demandait la défense. Il a ajouté que même s’il avait retenu ce chiffre, il l’aurait condamné à de la prison ferme en raison des nombreux facteurs aggravants, dont le trafic qui s’est poursuivi après la mort de ses deux amis.

En revanche, les cinq années de pénitencier demandées par la Couronne dépassent la fourchette qui plafonne à 48 mois pour les peines en semblable matière. Le juge Hudon a donc prononcé une peine de 36 mois de détention moins 13 mois et 9 jours de temps préventif, ce qui laisse 22 mois et 21 jours à purger, plus un mois consécutif pour la possession d’armes.

Cette détention de moins de deux ans lui permet d’y ajouter une ordonnance de probation de deux ans avec suivi l’obligeant à suivre les directives de son agent de surveillance concernant toute thérapie en lien avec ses dépendances. «Bonne chance» a-t-il dit à l’accusé avant que les agents des services correctionnels le ramènent à la prison de Roberval.

Familles en colère

Dès cet instant, l’un des constables spéciaux présents au Palais de justice d’Alma a dû réagir rapidement pour intercepter le père de l’une des victimes qui a bondi de sa chaise pour tenter d’aller s’en prendre à l’accusé, sous l’oeil horrifié de ses parents.

Pour lui, comme d’ailleurs les autres parents des victimes qui remplissaient l’un des côtés de la salle, la sentence ne passait pas. Le père a voulu traverser la salle 1.23 du palais de justice pour se jeter sur le jeune homme, mais a été intercepté rapidement par le constable qui l’a sorti manu militari, aidé par des policiers enquêteurs de la SQ. «Check moi bien la face», a-t-il lancé à l’accusé au moment de quitter la salle, encadré par les autorités, alors que les autres se sont mis à crier leur indignation et il a fallu évacuer tout le monde pour calmer les esprits.

À l’opposé, les parents de l’accusé fondaient aussi en larmes, trouvant la peine trop sévère et craignant pour la sécurité de leur fils.